Из-за некачественного ремонта дороги на Черкасщине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила нанесение миллионных убытков областному бюджету Черкасской области во время капитального ремонта автодорог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, в 2019 году госпредприятие "Служба местных автомобильных дорог в Черкасской области" объявило тендер на проведение ремонтных работ по замене дорожного покрытия. В ремонте нуждался участок дороги протяженностью 8 километров на территории Звенигородского района. Победителем конкурса на общую сумму 15 млн гривен стала коммерческая структура с Киевщины.
Оперативники спецслужбы установили, что во время работ подрядчик не выполнил условия договора и осуществил частичную замену асфальта только на участке дороги чуть более 6 километров. Из-за несоблюдения технических стандартов и использования некачественных материалов, уже через 4 месяца это привело к разрушению дороги.
В акты коммерсанты также внесли заведомо ложную информацию об объемах выполненных работ, качество использованных материалов и завысили их стоимость. "Сэкономленные" средства подрядчик присвоил. По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты нанесли областному бюджету ущерб в размере почти 1,1 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства руководителю подрядной организации сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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