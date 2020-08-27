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Из-за некачественного ремонта дороги на Черкасщине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила нанесение миллионных убытков областному бюджету Черкасской области во время капитального ремонта автодорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, в 2019 году госпредприятие "Служба местных автомобильных дорог в Черкасской области" объявило тендер на проведение ремонтных работ по замене дорожного покрытия. В ремонте нуждался участок дороги протяженностью 8 километров на территории Звенигородского района. Победителем конкурса на общую сумму 15 млн гривен стала коммерческая структура с Киевщины.

Оперативники спецслужбы установили, что во время работ подрядчик не выполнил условия договора и осуществил частичную замену асфальта только на участке дороги чуть более 6 километров. Из-за несоблюдения технических стандартов и использования некачественных материалов, уже через 4 месяца это привело к разрушению дороги.

В акты коммерсанты также внесли заведомо ложную информацию об объемах выполненных работ, качество использованных материалов и завысили их стоимость. "Сэкономленные" средства подрядчик присвоил. По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты нанесли областному бюджету ущерб в размере почти 1,1 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства руководителю подрядной организации сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Из-за некачественного ремонта дороги на Черкасщине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ 01
Из-за некачественного ремонта дороги на Черкасщине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ 02

Автор: 

дороги (2512) СБУ (19893) хищение (676) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+5
Ой, коли це було? Хто це тут барига? Хто це тут мародер? Де грьобані нацсуки? Чому не біжите до офісу і не швиряєте ігрушечки? Що Рюкзаков не давав команди і не видав ігрушечки?
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27.08.2020 17:06
+4
Ну так списать с подрядчика в судебном порядке. В чем проблема?
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27.08.2020 16:51
+2
В начальство при Зеленском легко попасть,а оттуда на скамью подсудимых -запросто.Вот и губернатор кировоградчины загремел под фанфары.Это тренд такой.Назначить,чтобы посадить.
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27.08.2020 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Ну так списать с подрядчика в судебном порядке. В чем проблема?
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27.08.2020 16:51 Ответить
В начальство при Зеленском легко попасть,а оттуда на скамью подсудимых -запросто.Вот и губернатор кировоградчины загремел под фанфары.Это тренд такой.Назначить,чтобы посадить.
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27.08.2020 17:08 Ответить
Из-за некачественного ремонта дороги на Черкащине областной бюджет потерял 1,1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4350
или так, или так и будет
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27.08.2020 16:53 Ответить
Ой, коли це було? Хто це тут барига? Хто це тут мародер? Де грьобані нацсуки? Чому не біжите до офісу і не швиряєте ігрушечки? Що Рюкзаков не давав команди і не видав ігрушечки?
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27.08.2020 17:06 Ответить
***, капуста сквозь асфальт попёрла!
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27.08.2020 17:30 Ответить
Лица интересно замазали, СБУ-шнику и прокурору хорошо, а подрядчику так, чтобы видно было, что хача щимят
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27.08.2020 18:15 Ответить
И каким боком тут СБУ? вот же ж уъбки
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27.08.2020 20:11 Ответить
дороги на Черкащине - говнище страшное, и возле Канева и возле Жашкова
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27.08.2020 20:47 Ответить
Весной посадили, вот и проросло ))))
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28.08.2020 10:45 Ответить
Дерева які ростуть крізь асфальт це ж воровська романтіка
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28.08.2020 13:04 Ответить
асфальтные дороги сами по себе некачественные и устаревшие.
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29.08.2020 15:11 Ответить
 
 