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СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила на

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на хищении десятков миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Схему организовали должностные лица структурных подразделений "УЗ" и бывшие руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

Коррупционный механизм заключался в поставке и установке на тепловозы бывших в употреблении запасных частей. Под видом новых их поставлял ряд коммерческих структур. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные.

Своими действиями они нанесли убытки "Укрзализныци" на сумму более 58 млн грн, а эксплуатация этих запчастей могла привести к травмированию пассажиров и работников железной дороги.

СБУ разоблачила на Укрзализныце преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали 01
СБУ разоблачила на Укрзализныце преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали 02
СБУ разоблачила на Укрзализныце преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали 03

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О подозрении сообщили 12 должностным лицам "Укрзализныци" и 3 бывшим руководителям завода. Им инкриминируется совершение уголовных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

коррупция (8560) СБУ (19893) Укрзализныця (2747)


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СБУ это конечно круто, но лучше бы мну защищал напр. царек Пирр - от него хотя бы знаешь шо ждать то)
а от этих, если ты не дай Зевс, препредун = "эээ, дэнги давай, давай дэнги"
СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 1701
в не то:
СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 5633
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27.08.2020 17:11 Ответить
В УЗ можно повально всех проверять, покупка БУ под видом новых там норма.
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27.08.2020 17:28 Ответить
Ахахаха! Вот кто виноват что скотовозы на рейсах)))
СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 9262

СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали - Цензор.НЕТ 797
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27.08.2020 17:31 Ответить
Чомусь впевнений,що це буде просто чергове бла-бла-бла.
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27.08.2020 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JmSXo0XdWoA&t=245s реставрація викрутки, відео довге, кому ліньки дивитися все, то гляньте що було, а потім в самий кінець, що вийшло подивіться
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27.08.2020 19:37 Ответить
СБУ эпохи безбедности Зели можно смело переименовывать на ОБХСС времён Совка
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27.08.2020 20:51 Ответить
А нове, з голімої китайської сталі і все де тільки можна зекономлено, вийде з ладу на третій день, або при першій же позаштатній ситуації, і це станеться в такому місті, що ніяким здоровим глуздом не осягнути.
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28.08.2020 09:31 Ответить
И почему УЗ вечно убыточна?
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28.08.2020 10:42 Ответить
 
 