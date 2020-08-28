На акции протеста в Минске задержали более 180 человек. ФОТОрепортаж

В Минске на акции протеста в четверг было задержано более 180 человек.

По информации незарегистрированного правозащитного центра "Весна", по состоянию на 22.00 известно о 181 задержанном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В свою очередь телеканал "Белсат" сообщает, что в Октябрьском РУВД остаются задержанными около 15 журналистов. "Их разделили на две части: тех, кто не хочет показывать мобильники отправляют в актовый зал и не отпускают", - написал телеканал в своем телеграм-канале.

Информацию о проверке мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). В частности, уточняют в ней, журналистов принуждают удалять фотографии с сегодняшней акции протеста.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук о Лукашенко: "Власть он так просто не отдаст"

В четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.

До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, еще более 10 журналистов были задержаны на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, было задержано около 40 журналистов. Тут же задерживали и протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: Белорусская оппозиция отказывается принимать иностранную помощь











