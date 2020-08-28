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Гражданин России на угнанном в Австрии "Фиате" пытался проникнуть в Украину. ФОТО

20-летний гражданин России пытался пересечь украинско-венгерскую границу в пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники выяснили, что автомобиль 2018 года выпуска был похищен на территории Австрии.

По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

Водитель и автомобиль переданы сотрудникам Нацполиции.

Гражданин России на угнанном в Австрии Фиате пытался проникнуть в Украину 01

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Гражданин России на угнанном в Австрии Фиате пытался проникнуть в Украину 02

Австрия (809) Госпогранслужба (6432) россия (95546) угон (294)


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Топ комментарии
+8
Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2020 13:09
+5
ермаку на обмен его)
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28.08.2020 12:39
+5
Дурак малолетний.
То не те лужники)))
И вообще, то Лужанка)))
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28.08.2020 12:41
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ермаку на обмен его)
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28.08.2020 12:39 Ответить
Дурак малолетний.
То не те лужники)))
И вообще, то Лужанка)))
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28.08.2020 12:41 Ответить
ну не факт что прям дурак, может погранцы не те, что нужно были... а то Украина - потом разбомбленный Донбасс, потом кацапы... ну или Беларусь, потом кацапы, или разобрать и продать...
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28.08.2020 13:54 Ответить
Навигатор подвёл...
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28.08.2020 12:43 Ответить
.
Россиянин на угнанном в Австрии "Фиате" пытался проникнуть в Украину - Цензор.НЕТ 3732
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28.08.2020 12:45 Ответить
Приїхав москалик.
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28.08.2020 12:49 Ответить
А як заїхав? На східі не кордон, а драні майтки!
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28.08.2020 12:54 Ответить
Лужанка. Берегово, Закарпатье
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28.08.2020 13:03 Ответить
а какого хера он вообще сюда ехал? у нас, что карантина нет? проходной двор
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28.08.2020 12:54 Ответить
ДЛЯ GИDІВ І МОКШІВ САМЕ ТАК, - ПРОХІДНЕ ПОДВІР'Я .
БО GИDО-МОКША КЕРУЄ УКРАЇНЦЯМИ.
ВАМ САМІМ ТО НЕ СОРОМНО ???
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28.08.2020 13:41 Ответить
Не выпускать кацапов из **********, от них везде одни проблемы!!!
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28.08.2020 12:59 Ответить
Лужанка, а не лужники. У автора статьи ностальгия по масквачкале?
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28.08.2020 13:02 Ответить
Ніт, то його рівень знаннь.
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28.08.2020 13:11 Ответить
Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2020 13:09 Ответить
Неясно, москалик з мадярів до нас їхав, чи від нас на мадяри ?
Видати його австріякам або у нас посадити. Коли вже з рашкою візовий режим встановлять
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28.08.2020 13:14 Ответить
Не личить адвокату не розуміти напрямку україно-угорського кордорну!
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28.08.2020 13:50 Ответить
Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия. Субмарина всплыла у берегов Аляски, в международных водах, сообщили в Северном командовании вооруженных сил США. Источник агентства РИА Новости в Тихоокеанском флоте отметил, что это подлодка «Омск», которая участвует в военных учениях и что никакой нештатной ситуации не было. новости Эха Москвы
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28.08.2020 13:15 Ответить
Если со слов кацапья "нештатной ситуевины нет", начинают мучать смутные подозрения, что как раз есть и довольно проблемная.
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28.08.2020 13:32 Ответить
НАСЛУХАЮТЬСЯ У СЕБЕ В МОКШАНДІЇ, ЩО В УКРАЇНІ БАРДАК, ТО І ВАЛИТЬ СЮДИ УСЯКЕ МОСКАЛЬСЬКЕ ГІВНО.А УКРАЇНЦЯМ ПОТІМ СМОРІД ТОЙ НЮХАТИ.
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28.08.2020 13:34 Ответить
Тут мэссэдж

гражданин россии даже на автомобиле наезжает на украину
или
гражданин россии хотябы на автомобиле уезжает скорей в украину

Цензор, зачем это?
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28.08.2020 13:45 Ответить
Таму багажнику авто ще й унітаз має бути, "рюзкій побівал за граніцей"
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28.08.2020 15:28 Ответить
Прям «проникнуть»? Скрытно при неизвестных обстоятельствах?
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28.08.2020 22:40 Ответить
 
 