Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Общенациональная минута молчания в память о павших украинских воинах состоялась у Михайловского собора в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня, 29 августа, в День памяти защитников Украины, у Стены памяти возле Михайловского собора в Киеве собрались родные и близкие павших украинских воинов. Держа в руках портреты своих отцов, братьев, сыновей, они почтили их память минутой молчания.
После состоялось торжественное возложение цветов к Стене памяти.
Затем состоялось выступление предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Фото/видео - Олег Богачук
Топ комментарии
+26 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий29.08.2020 13:01
+26 Чайка Київ
показать весь комментарий29.08.2020 13:02
+13 МГМ
показать весь комментарий29.08.2020 13:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ !
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ !
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ...ВІЧНА ШАНА, віддавшим життя за наше майбуття...
Как же я вас всех ненавижу, кацапы !
А нам - не забувати!
СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ МРАЗИ!!!!
Мне захотелось убивать лугандонов.
Но был приказ не стрелять.
Буду резать.