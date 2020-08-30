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Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа. ФОТОрепортаж

По оценкам полиции, на протест против COVID-ограничений в берлине собрались не менее 18 тысяч человек. В толпе можно было заметить российские и американские флаги и лозунги в поддержку Путина и Трампа. Большинство участников не соблюдало предписаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, полиция отменила разрешение на проведение акции до ее начала.

"К сожалению, у нас нет другого выхода: мы обратились к организатору демонстрации и сообщили ему, что собрание будет распущено полицией. Все принятые до сих пор меры не привели к соблюдению предписаний", - написала пресс-служба полиции. Она уточнила, что собравшихся неоднократно призывали соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим.

Демонстрация должна была начаться в 15:30 по местному времени на центральном бульваре Unter den Linden. Затем участники планировали пройти по Friedrichstrasse, через центр города, до Бранденбургских ворот и далее - к Колонне победы.

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По данным издания, за два часа до начала мероприятия собрались от 15 до 30 тысяч человек. Между тем, по оценкам полиции, к 12:48 в округе Митте собрались почти 18 тысяч митингующих, и люди все время продолжали прибывать.

DW сообщает, что в толпе были заметны десятки российских и американских флагов, а также транспаранты с призывами к президентам РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Владимир и Дональд, освободите нас", - можно было, к примеру, прочитать на одном из плакатов, который, растянули двое подростков. Кроме того, часть пришедших захватила флаги "ДНР", а также радужные - ЛГБТ.

Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 01
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 02
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 03
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 04

Смотрите также: Предприниматели в Коломые митингуют против "красных" карантинных ограничений. ФОТОрепортаж

Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 05
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 06
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 07
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине принесли флаг ДНР и просили о помощи Путина и Трампа 08

Проведение акции ранее запретила полиция, однако 28 августа суд в Берлине отменил этот запрет. Организатором демонстрации выступала инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. Берлин нельзя превращать в "площадку для вероятных идеологов теорий заговора", отметил в этой связи берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель.

Предыдущее аналогичное шествие состоялось в столице ФРГ 1 августа. Тогда почти все митингующие также были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования.

Также смотрите: "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд. ФОТОрепортаж

Коронавирус SARS-CoV-2, по данным Worldometer, выявлен уже у более 24,9 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (6 млн), Бразилии (3,8 млн) и Индии (3,4 млн). Пандемия унесла жизни порядка 842 000 человек. В ФРГ вирус к 29 августа выявлен у 240 986 человек, 9289 больных скончались.

Автор: 

Берлин (225) карантин (16729) протест (5858) Донбасс (26956) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Сколько дичи упоротой в Германию понаехало
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30.08.2020 01:35
+28
Интересно,а что хотят от Германии ЛДНРовские макаки?
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30.08.2020 01:33
+27
с рашистиам надо только так Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 4338
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30.08.2020 09:32
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Страница 2 из 2
https://censor.net/user/165058 Ну так люди трохи самі повинні думати.Ну скільки ж будуть довірливими?
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30.08.2020 03:30 Ответить
Для чого ? Вони не хочуть, їм не треба ...
Не раз писала і це - загальновідомо: думати - це праця, зусилля ...
Більшості набагато легше жити, не обтяжуючи себе цим процесом.
Їх все влаштовує.
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30.08.2020 03:57 Ответить
Німецький феномен після капітуляції у Другій Світовій-зневіра у власній вірі.Тобто- вони повірили в те,що їх віра була хибною і зараз нація їм-ніщо,а "демократія"-усе. Але ,у багатьох випадках, це тільки фейкова думка,бо там немає боротьби з фейками,як скажімо в Австрії,де за "пупін-введи"-14-ть років тюрьми.Це, на перший погляд, курйозний феномен, але він пов'язаний з тим, що німці не нейтрально опрацьовують інформацію, а на тлі їхньої фейкової думки,бо викриттю фальшивої інформації немає альтернативи. Таким чином там фальшиві повідомлення сприймають за чисту монету ,а голос про"страшилку" Трампа та"друга"Пупіна-фейкo-мейкера на них діє,як на арабів голос з мінорету.От британці із-за цього і вийшли з Євросоюзу-зрозуміли,що фейкова "демократія"пупінської "Антифи" ще до добра ніякий союз сліпого з глухим не довела-ні рим,ні посполит,ні совок. України це також стосується,доречі-там фейк на фейкові сидить-і фейком поганяє,на радість окупанта.
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30.08.2020 04:30 Ответить
Смешно. Когда дело касается протестов на Западе украинские СМИ ничем от рашки не отличаются.
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30.08.2020 05:14 Ответить
И даже у лошадей кацапские лица.
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30.08.2020 05:27 Ответить
кoцорылые тараканы везде пролезли, а зе-бил курит айкосы....
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30.08.2020 05:38 Ответить
особливо тупим порохоботам...
тема про протести... в БЕрліні...))
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30.08.2020 19:32 Ответить
Адика на них нет
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30.08.2020 07:12 Ответить
Кацапи і домбасяни здриснули до Ірманії і мутять там воду. Нехай повертаються в свої іпеня і там качають права.
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30.08.2020 07:55 Ответить
Ну что, тевтоны, вы это сделали сами.
Каким местом вы думали, когда после объединения двух Германий вы вогнали Восточную Германию в безработицу?
Тех, кто мне будет будет тут "сказки Шехерезады" рассказывать о том, как здорово навели порядок на востоке Германии, я отсылаю к документальному фильму DW на youtube, именно эту тему, где рассказано, как обанкрочивали бизнесы Восточной Германии, и как для сохранения предприятий "просвещенным" европейцам немцы из Восточной Германии взятки давали.
Взятки давали, чтобы предприятия сохранить, поняли?
Русские "порох" не изобретут, но как же они умеют использовать чужие ошибки!
Эта festering sore Восточной Германии будет теперь у вас, тевтоны, "гнить" за то, что думали вы тогда, в конце 80-х и начале 90-х только одним местом - задним карманом брюк, где кошелек хранится.
так вам и надо, serves you right.
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30.08.2020 08:06 Ответить
Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 6523
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30.08.2020 08:12 Ответить
Колорадская свиноматка в луГандонском санатории !
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30.08.2020 11:29 Ответить
Флаги ЛДныры?? и портрет Вована Пукана??....это пройденный этап. Сча это уже не катит. Только обосцанные секонхэндовские тряпки с забродившими феромонами. Это новый тренд. Власть сразу же идет на попятную.....дык, оно и понятно.
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30.08.2020 08:17 Ответить
4 августа команда Йельского университета опубликовала препринт на medRxiv, в котором говорится, что результаты анализа слюны совпадают https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167791v1 с результатами мазков в 94% случаев. по цене всего 1,29 доллара за образец, что примерно в 100 раз меньше, чем у коммерческих тестов на основе мазков. 15 августа FDA предоставило экстренное разрешение на проведение теста SalivaDirect, чтобы другие одобренные FDA лаборатории могли использовать протокол. На прошлой неделе агентство продлило одобрение теста UIUC, учитывая его сходство с тестом Йельского университета. В настоящее время UIUC использует свой тест слюны для тестирования всех 60 000 студентов, преподавателей и сотрудников дважды в неделю, чтобы они могли как можно быстрее изолировать инфицированных людей. «Тестирование слюны имеет смысл с научной точки зрения и имеет смысл с точки зрения логистики», - говорит Хергенротер.
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30.08.2020 08:29 Ответить
Особенно радуют два молодых упоротых идиота с транспарантом .
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30.08.2020 08:35 Ответить
Понятное дело, подонкам нравятся подонки ,ничего нового
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30.08.2020 10:35 Ответить
Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 9550
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30.08.2020 08:46 Ответить
Вони хочуть переїхати в ДНР ?
оце так змі калічить психіку людей, які самі не знають ЩО і в КОГО просять.
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30.08.2020 08:47 Ответить
В когось ще є сумніви, звідки ноги тих "протестів" ростуть? Кремль створює хаос і безлад всюди, де тільки пролізуть його брудні руки. Всюди і у всьому. Поки світ того остаточно не зрозуміє і не знищить той гадючник, доти спокою в світі не буде.
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30.08.2020 08:53 Ответить
Після розвалу срусру по всьому світу "зтухли" комуністичні та соціалістичні рухи в один час!
Після розвалу рашки закінчаться війни в Сирії, Лівії, Кавказькі конфлікти, війна на Донбасі, зникнуть "жовті жилети", подібні протестувальники по всьому світу.
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30.08.2020 15:51 Ответить
В Берліні мешкає 4млн людей.. На це збиговисько,зібране ґебельсами пукіна,виперлось0.75% населення.., а кількість шизоїдів та розумовонеповноцінних в Берлінв - 0.6% населення
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30.08.2020 08:57 Ответить
из таких 0,6% вырастают гитлеры
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30.08.2020 13:40 Ответить
ага.. і фашисти=пропукінці
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30.08.2020 13:45 Ответить
А представь,если бы вместо умственно неполноценного,по твоему мнению,Алоизыча,к власти в Германии в 33-м пришел кто- нибудь умственно одаренный,вроде нашего валоди..
Во где сюжет для Спилберга..
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30.08.2020 16:56 Ответить
вата дурнувата...
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30.08.2020 08:57 Ответить
а в Берлине есть дом профсоюзов?!.. а дрова?!
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30.08.2020 09:01 Ответить
брусчатка є на старих вулицях
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30.08.2020 09:58 Ответить
++++100%
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30.08.2020 13:39 Ответить
и характерные удмуртские рожи .... вот немцам повезло
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30.08.2020 09:03 Ответить
Вот сразу и видно откуда растут ноги у безмозглых адептов секты Ковиданет,-из болот Мордора!
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30.08.2020 09:13 Ответить
Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 8052
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30.08.2020 09:28 Ответить
с рашистиам надо только так Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 4338
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30.08.2020 09:32 Ответить
Так нада поступать со всей руснёй везде !
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30.08.2020 13:54 Ответить
Неогитлер прийде - порядок наведе.
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30.08.2020 09:35 Ответить
что если клонировать фюрера он бы порядок навел и тут и в рашке и в мире...бундес армии 4 го рейха идут по плонете и роблят хорошо..
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30.08.2020 12:44 Ответить
А ведь прыйде..
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30.08.2020 16:58 Ответить
Даёшь северные потоки 3,4,5,6,7....
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30.08.2020 09:37 Ответить
"рожденные детки"зачатые немецкой самкой в Минске от мацковского оккупанта Украины
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30.08.2020 09:37 Ответить
Явно кацапи і тут свій їб#льник вмочили.Якщо де виникає яка небудь заваруха,то без смердючого руцкаго міра там явно не обійшлося.
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30.08.2020 10:06 Ответить
Довбойоби ! Берлін - Корона Вірус -Путен- Прапор днр (???) Пояснить мені дурню цей зв,язок !!!??
Гей парад - Путен - прапори Лугандона : це цілком логічно та зрозуміло але тут не бачу жодного сенсу
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30.08.2020 10:13 Ответить
Це Ви не бачите, а ті, хто хоче про себе заявити та ще на грошовому підсосі з краіни балалайок
( ну Ви здогадуєтесь про яку партію) роблять це повсюди і навіть, якби були протести "зелених " (Bündnis 90/ Grünen) ці прапори майоріли би також.
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30.08.2020 11:52 Ответить
To що AFD сидить на підсосі у кремля це давно відомо , а про Зелених не скажу бо не знаю
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30.08.2020 11:58 Ответить
про Зелених Ви мене не зрозуміли. Вони за екологію і тільки за не і про стороннє фінансування мова не йде.Я мала на увазі, що для кремля бодай який мітинг -це інформаційна площадка (інструмент) для просування своєї стратегії
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30.08.2020 12:11 Ответить
Згоден, соррі, тупанув ( після вчорайшнього) -)
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30.08.2020 12:29 Ответить
Абсурд с запугиванием населения короной продолжается. Вместо того что бы организовывать в парках оздоровительные мероприятия йогу, пробежку, зарядку утреннюю, раздачу рецептов на получение бесплатных витамин , или просто фруктовые корзины помощи старикам,они всем пялят эти маски, на которых сами обогатились ,после ношения которых иммунитет населения упадет в несколько раз и начнут от простого гриппа умирать.
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30.08.2020 10:21 Ответить
Так. Але ж я там побачив і жовто-блакитний прапор і дохіба інших.
Якась манипулятивна назва статті.
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30.08.2020 10:22 Ответить
Да однозначно манипуляция
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30.08.2020 10:23 Ответить
При этом там не видно, как минимум на этих фото, ни одного флага Германии. Демонстрация понаехавших?
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30.08.2020 10:38 Ответить
Зеленский на камеру в масочке сидит, так твоя жена же переболела?! Зеленский, значит и ты переболел бессимптомно, кому клоунаду корчишь?
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30.08.2020 10:22 Ответить
Какой прекрасный шанс для властей Германии зафиксировать одичалых и вернуть их на историческую родину, но врядли они им воспользуются
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30.08.2020 10:29 Ответить
А сколько такие " протесты " стоят россБЮДЖЭТУ ? ..
.
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30.08.2020 10:32 Ответить
Им пох.. у них все стабильно!
Полно газа и нефти...
Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 4250
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30.08.2020 15:56 Ответить
дегенераты
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30.08.2020 10:45 Ответить
...""Как рассказал берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, там собрались около 3000 правых экстремистов и "рейхсбюргеров" (это участники националистического движения в Германии, не признающие легитимность существования ФРГ и называющие себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года), информирует DW.

В ходе стычек демонстранты бросали камни и бутылки в правоохранителей. В итоге только под посольством РФ были задержаны около 200 человек (из 300 задержанных за день), сообщает Die Welt. ""
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30.08.2020 11:16 Ответить
Робили картінку під посольством рефії
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30.08.2020 11:18 Ответить
Закінчиться московія закінчиться і їхній Drittes Reich
Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 4786
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30.08.2020 16:02 Ответить
*****.... сборище упоротых *******.... предлагаю их депортировать в днр/лнр.... это надолго отобьет какое либо желание смотреть в сторону параши
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30.08.2020 11:29 Ответить
Для журнашлюшок в цій події головне, що хтось прапор днр приніс, а для мене, що німці повстають проти корона-сатанистів.
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30.08.2020 11:33 Ответить
Да не это главное. А огромное количество прорашковцев, которые не только не признают ковид, но и нашу с вами свободу
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30.08.2020 13:34 Ответить
ай вей піґістаньті ваших ґлупастєф о.75% це не "огромна"кількість а сміття та дурня. То фашистські ґебельси намагаються впарити бидлоті що "фсє за пукіна"
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30.08.2020 13:50 Ответить
Про яку це свободу ви говорите? Керманичі коронобєсія як раз і відбирають свободу.
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30.08.2020 14:52 Ответить
"По оценкам полиции, на протест против COVID-ограничений в берлине". Неуки, исправьте ошибку
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30.08.2020 12:40 Ответить
где бундес полицай почему не арествуют за фашисткие флаги рф и днр..вы там вообще под негров прогнулись как англия и европа..цирк..дави их как гитлер хотел..((
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30.08.2020 12:42 Ответить
Всё логично. Кремлёвский гнойник лопнул и брызги разлетаются по всему миру. Это начало путинского конца.
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30.08.2020 12:44 Ответить
не знаю одеты берлинцы бедно как то((
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30.08.2020 12:45 Ответить
так пропили все бабло за час карантину... тепер мусять виходити... на площі..
переважно ж люмпен...
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30.08.2020 19:36 Ответить
Поздравления жителям Германии и лично фрау Меркель и ее партии - сколько же в объединенной Германии про-российски настроенных граждан!!! Принимайте еще, пусть вас Россия своим газом обнимает в объятиях. А потом как 1939 году вместе с Россией будете пилить Европу и весь мир между собой....
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30.08.2020 13:32 Ответить
І там кацапом смердить.
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30.08.2020 20:27 Ответить
ГЕЙ ПАРАД
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30.08.2020 23:06 Ответить
Осінь наближається. Загострюються всілякі хронічні болячки. І психічні також...
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31.08.2020 00:26 Ответить
іпанутим немає спокою, це точно.
А чого в Німеччині ці придурки з флагамі "днр"-ів протестують? Хай по донецьку бігають. Це ж скоріш за все, набігались з кацапськими ганчірками по донбасу, а потім поїхали собі з того пекла у спокійну та затишну Німеччину, і тепер ще й звідти тявкають. Тьху, гидота !!!!!!!
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31.08.2020 00:31 Ответить
***** зараз не до Німеччини, він Бєларусь ковтає.. Може подавиться вже нарешті !!!
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31.08.2020 00:35 Ответить
Закат Європы у них крыша поехала и они давно уже летают над гнездом кукушки. Для лечения им видно необходима Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) и фюрер. Вместо того чтобы расследовать на уровне ООН кто создал и запустил биологическое оружие в массы они танцуют с бубном и флагами бандитов.
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31.08.2020 06:48 Ответить
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