Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag. ФОТОрепортаж
Вооруженные Силы Украины во время танковых соревнований в Ривненской области впервые применили технологию Lasertag, которая с помощью лазера определяет попадание снаряда в цель.
Об этом пишет "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.
"Для условного ведения огня из пушки и пулемета используется имитатор стрельбы со спаренным лазерным излучателем, который закрепляется на стволе. Расстояние и область поражения пушки и пулемета разная, что делает условное ведения огня максимально реалистичным. Выстрел сопровождается громким звуком взрыва пиротехники, что повышает реалистичность обучения. Количество условных выстрелов может быть ограничено аналогично боеприпасам танка", - рассказал руководитель департамента военного производства компании SKIF Эдуард Дебелый.
Такая система является имитацией стрельбы. Она с помощью лазера может определить, были ли поражены танковым взводом разные цели.
Самым же участникам тренировок использование лазеров понравились. Как рассказал командир взвода 17-й танковой Криворожской бригады лейтенант Максим Захарченко, условные бои с использованием лазеров были очень похожи на тренажер, который максимально приближен к реальным боевым действиям.
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приборы технологии Lasertag полностью украинские, значительно дешевле и доступнее чем иностранные образцы, произведены компанией СКИФ и будут закупаться ВСУ..
теперь все боевые ученьки станут реалистичными!
наличие такой системы значительно повышает качество учений и боевых навыков..
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/britaniya-zaproponuvala-ukraini-pobuduvati-raketni-kateri-ale-kerivnitstvo-zsu-proti-zmi.htm
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