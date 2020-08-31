Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag. ФОТОрепортаж

Вооруженные Силы Украины во время танковых соревнований в Ривненской области впервые применили технологию Lasertag, которая с помощью лазера определяет попадание снаряда в цель.

Об этом пишет "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для условного ведения огня из пушки и пулемета используется имитатор стрельбы со спаренным лазерным излучателем, который закрепляется на стволе. Расстояние и область поражения пушки и пулемета разная, что делает условное ведения огня максимально реалистичным. Выстрел сопровождается громким звуком взрыва пиротехники, что повышает реалистичность обучения. Количество условных выстрелов может быть ограничено аналогично боеприпасам танка", - рассказал руководитель департамента военного производства компании SKIF Эдуард Дебелый.













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Такая система является имитацией стрельбы. Она с помощью лазера может определить, были ли поражены танковым взводом разные цели.

Самым же участникам тренировок использование лазеров понравились. Как рассказал командир взвода 17-й танковой Криворожской бригады лейтенант Максим Захарченко, условные бои с использованием лазеров были очень похожи на тренажер, который максимально приближен к реальным боевым действиям.