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Новости Фото Оборона
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Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag. ФОТОрепортаж

Вооруженные Силы Украины во время танковых соревнований в Ривненской области впервые применили технологию Lasertag, которая с помощью лазера определяет попадание снаряда в цель.

Об этом пишет "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для условного ведения огня из пушки и пулемета используется имитатор стрельбы со спаренным лазерным излучателем, который закрепляется на стволе. Расстояние и область поражения пушки и пулемета разная, что делает условное ведения огня максимально реалистичным. Выстрел сопровождается громким звуком взрыва пиротехники, что повышает реалистичность обучения. Количество условных выстрелов может быть ограничено аналогично боеприпасам танка", - рассказал руководитель департамента военного производства компании SKIF Эдуард Дебелый.

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Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag 02
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Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag 05
Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag 06
Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag 07

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Такая система является имитацией стрельбы. Она с помощью лазера может определить, были ли поражены танковым взводом разные цели.

Самым же участникам тренировок использование лазеров понравились. Как рассказал командир взвода 17-й танковой Криворожской бригады лейтенант Максим Захарченко, условные бои с использованием лазеров были очень похожи на тренажер, который максимально приближен к реальным боевым действиям.

оборона (5205) танк (2256) военные учения (3457) ВСУ (6587) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+32
а самое главное в статье не сказали..
приборы технологии Lasertag полностью украинские, значительно дешевле и доступнее чем иностранные образцы, произведены компанией СКИФ и будут закупаться ВСУ..

теперь все боевые ученьки станут реалистичными!
наличие такой системы значительно повышает качество учений и боевых навыков..
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31.08.2020 09:41
+16
Українським конструкторам, інженерам, виробникам, робітникам і танкістам тричі СЛАВА !
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag - Цензор.НЕТ 1802
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31.08.2020 10:06
+10
Танкисты молодцы всегда. Готовимся к второму воскресеню сентября.
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31.08.2020 09:41
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Правила форума Совет форумчан
а самое главное в статье не сказали..
приборы технологии Lasertag полностью украинские, значительно дешевле и доступнее чем иностранные образцы, произведены компанией СКИФ и будут закупаться ВСУ..

теперь все боевые ученьки станут реалистичными!
наличие такой системы значительно повышает качество учений и боевых навыков..
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31.08.2020 09:41 Ответить
Может оно и повышает,но это как игра в стиле"Мир Танков".Вкладные стволы еще никто не отменял..Для шестьдесят четверки давно приемлем шести зарядный барабанный 14,5мм вкладной ствол,траектория полета пули у которого близка к штатному КС..Работа экипажа с боевым оружием,пусть и малого калибра, во много эффективнее стрелялок лазером..
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31.08.2020 12:51 Ответить
Танкисты молодцы всегда. Готовимся к второму воскресеню сентября.
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31.08.2020 09:41 Ответить
самое надежное быстросъемное и наоброт крепление - на шнурках и веревочках
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31.08.2020 10:01 Ответить
Українським конструкторам, інженерам, виробникам, робітникам і танкістам тричі СЛАВА !
Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag - Цензор.НЕТ 1802
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31.08.2020 10:06 Ответить
Смерть москалям !
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31.08.2020 13:35 Ответить
Британія запропонувала Україні побудувати ракетні катери, але керівництво ЗСУ проти - ЗМІ

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/britaniya-zaproponuvala-ukraini-pobuduvati-raketni-kateri-ale-kerivnitstvo-zsu-proti-zmi.htm

Танкісти ЗСУ на Рівненщині вперше застосували технологію Lasertag - Цензор.НЕТ 4832

На командувача ВМСУ тиснуть зверху, щоб змусити відмовитися від британської пропозиції
Керівництво армії пропонує реалізувати проєкт катера "Гроза" 30-річної давності
Водночас британські катери з повним пакетом озброєння будуть коштувати набагато дешевше
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31.08.2020 10:18 Ответить
Я продолжу список технологий: Байрактар, Джевелины и пр. С таким же успехом можете в контр страйк поиграть. Нужны не технологии, а яйца.
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31.08.2020 10:26 Ответить
Нужны умные люди, которые массово выехали из страны.
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31.08.2020 10:38 Ответить
Особенно на уборку урожая яблок
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31.08.2020 10:39 Ответить
Которых у тебя нет
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31.08.2020 10:38 Ответить
Из всего моего коммента, тебя заинтересовали только яйца. Озабочен?
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31.08.2020 10:45 Ответить
Прошу заметить, что про яйца начал ты.
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31.08.2020 10:50 Ответить
Прошу заметить, что не "начал", а закончил. А ты не смог пройти мимо твоего любимого слова и решил раскачать. С твоей ориентацией все понятно. Так что, сорян, на ********* темы не общаюсь.
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31.08.2020 10:58 Ответить
 
 