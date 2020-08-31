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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей. ФОТОрепортаж

Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека - экстремиста.

Об этом говорится в сообщении Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня рано утром, 31 августа 2020 года, в Нижнегорском, Судакском и Советском районах Крыма проходят обыски в домах крымских татар. В Нижнегорском районе обыск проходит в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (34 года). В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей, младшему из которых 2,5 месяца. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков. После проведения незаконного обыска Айдера Кадырова забрали в УФСБ Симферополя. В поселке Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера Аблякимова (30 лет). Отец малолетнего ребенка, работает сотрудником "МЧС". В Советском районе обыск проходит в доме Энвера Топчи (29 лет). Женат, отец двух несовершеннолетних детей. В городе Судак, в доме активиста Умерова Ридвана Казимовича (29 лет). Женат, отец троих несовершеннолетних детей. Возле дома сейчас находятся три машины, среди которых автозак, в котором находятся сотрудники ОМОНа", - говорится в сообщении.

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"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей - очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека - экстремиста. А солидарность это то, что их раздражает больше всего. Обыски является продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа", - комментирует заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей 01
Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей 02
Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей 03
Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей 04
Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей 05
Представительство президента в АР Крым об обысках у крымских татар: Это очередное преступление оккупационных властей 06

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Крым (26380) Лукашенко Александр (3613) обыск (1896) репрессии (2767) россия (95515) крымские татары (2717) Ташева Тамила (54)


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Фокину это расскажите Кравчуку..каково это жить в КОНЦЛАГЕРЕ...рюсскава быдла
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31.08.2020 09:51 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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31.08.2020 09:55 Ответить
Значит вы плохо знаете историю , если толко что убеждаетесь
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31.08.2020 10:02 Ответить
Если народ не будет защищать свою землю от оккупанта , то оккупант обязательно превратит этот народ на его земле в баранов и отвезёт на мясокомбинат .
Это и касается и украинцев в Украине , не только татар в Крыму .

Меня удивляет на что надеются татары ? На авось ? Может и пронесёт ? Нет , не пронесёт
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31.08.2020 09:57 Ответить
 
 