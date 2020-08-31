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Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 31 августа Киев и 15 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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Чому ж тоді Кіїв навіть не в оранжевій зоні?!
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31.08.2020 10:02 Ответить
Київ в тій зоні, в якій треба, щоб к виборам мера всі кияни були на самоізоляції! Тому що замість того, щоб в усіх зонах дати можливість людям працювати, у нас дають можливість заразитися дітям! Міністри вже розслабилися, в них же не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що вдруге хворіти коронавірусом - буде значно більше ускладнень.
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31.08.2020 14:15 Ответить
 
 