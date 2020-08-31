Белорус на протесте обратился к Путину: "Вова, прекрати звонить бывшим". ФОТО

На протест в Беларуси мужчина принес обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал его перестать звонить захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вова, прекрати звонить бывшим", - написано на плакате.

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