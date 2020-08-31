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Белорус на протесте обратился к Путину: "Вова, прекрати звонить бывшим". ФОТО
На протест в Беларуси мужчина принес обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал его перестать звонить захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вова, прекрати звонить бывшим", - написано на плакате.
Топ комментарии
+24 Підлога Маккартні
показать весь комментарий31.08.2020 10:39
+10 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий31.08.2020 10:38
+9 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий31.08.2020 10:42
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Путин введи войска не кричали?
Ну, так вот, существо с феноменальной памятью: "цветочного" периода для царских утех в Украине НЕ біло, НЕТ и не будет никогда! Запомни єто... А лучше запиши, не расчитівай на свою длинную память... И не равняй ХАЛУЕВ со свободнім народом! ОК!? - Все, СВОБОДЕН!
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Для существ, не страдающих наличием памяти от слова "вообще".
26 декабря 2013 года. Киев. Последнему украинскому Майдану уже месяц.
Девушки с Майдана провели акцию для беркутовцев «Не бей! Люби и защищай» (ФОТО)
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
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Скажите, а с этим кто-нибудь спорит? Конечно жгли и конечно погибали.
НО НЕ СРАЗУ.
В начале было так:
Цензор: 27.12.13 10:30 Друзьям-россиянам от Евромайдана: "Мы не против вас. Мы просто не хотим жить рабами". ВИДЕО
На этот момент протестам было уже больше месяца.
https://censor.net/video_news/265049/druzyamrossiyanam_ot_evromayidana_my_ne_protiv_vas_my_prosto_ne_hotim_jit_rabami_video
И так:
https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
Даже фигура Тихановской не выглядит субъектной для переговорного процесса - она стала объединяющим фактором "против", но конструктивного мандата у нее просто нет.
Она и сама свою предвыборную программу построила в этом русле - выберите меня, и я проведу досрочные и честные выборы. Вот на них и будет что-то там решаться.
То есть - разговаривать не с кем. Поймите Вы это наконец! На момент Майдана в Украине была легальная оппозиция. Более того, оппозиционные партии были представлены в Раде. В Беларуси оппозиции НЕТ. Она вся уничтожена.
И это реальная проблема Лукашенко, так как в отсутствие оппозиции он вынужден вести переговоры о своем будущем с иностранными субъектами. И это проблема для Беларуси, так как эти переговоры в любом случае приведут к десуверенизации страны.
Оппозиция - она для того и нужна, чтобы в кризисные моменты брать власть в свои руки и разрешать накопленные в предыдущий период ошибки и противоречия.
Для того и нужна национальная оппозиция, чтобы кризис не заканчивался оккупацией. Но чего нет, того нет. А потому ни разговаривать не с кем, ни вернуть ситуацию в прежний сценарий тоже нельзя - это как раз иллюстрация про невозможность провернуть фарш обратно.
Необратимые изменения уже произошли. Лукашенко, истребляя оппозицию (и в политическом, и даже в физическом смысле) последовательно захлопнул для себя пространство решений, оставив только коридор с одной-единственной дорогой.
"Коридоры кончаются стенкой", - так, кажется, пел Высоцкий. И теперь это дорога в один конец, без возможности выбора.
А.Несмиян
К огромному сожалению, Кремль в очередной раз обыгрывает других игроков на международной арене. Живя в своем говнище, руzzкие проявляют беспрецендентный талант затягивать в такое же говнище других.
И Луку они загнали в угол, используя его фобии, и оппозицию свою подсунули.
Кремль не проигрывает в любом случае.
Я уже выкладывала информацию от Информнапалма с их анализом происходящего в Беларуси. Они более оптимистичны в отношении Беларуси, чем это видится мне.
https://informnapalm.org/49115-rossiya-povtoryaet-v-belarusi-ukrainsk/
А вот когда ОМОНовец паковал мужика в футболке ражденный в сэсэсэрэ то было ржачно
Там тысячи людей с самодельными плакатами и надписчми "от себя".
Это не новость а хавно. Если бы чувак вместо плаката держал бы шины - это была бы новость.
"х#йло, прекрати звонить бывшим!"
Надо чтобы его ОМОН от3,14стил, тогда в след. раз вместо плакатика для фоточек, выйдет с шинами.
А вообще мне кажется, глядя на этот гей-парад, что им важно не Луку скинуть, а потусоваться в атмосфере праздника, и потом рассказывать друг другу какие они смелый, и соревноваться в инстаграмме у кого плакатик более дерзкий.
Там они и черпают вдохновение. "Мы не Майдан". Мне как лезвием по стеклу - стремление украинцев понравиться беларусам и поддержать их. Нет для беларусов Украины! Нет. В их картине мира волны Черного моря по Новым Выступовичам плещутся.
и, к слову, какая тебе или нам разница кем и кто его считает? У нас есть данность - Вова поддерживает Сашу, и это надо учитывать
Пиз..или "тихарей" ("тайняків") біля мікроавтобусу і прорив ланцюга омонівців.
але це все.
Тому поки що у мене враження,що протести в Білорусі переходять у фазу спаду...
П.С. пишу "в Белоруссии" т.к. до "Беларуси" страна еще не доросла.
Глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун задержан управлением госбезопасности в городе Солигорске. Сейчас он находится в РУВД по адресу Козлова,64.
Как сообщают товарищи Бокуна, фашисты предъявляют ему ст.23.34 КОАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
________це вони називають страйком ::
Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует сообщение работника жодинского БелАЗа.
Забастовка на предприятии продолжается:
"БелАЗ бастует, что бы кто не говорил И во многом этому способствует администрация предприятия. Дело в том, что мы работаем четырехдневкой, где-то 2/3 рабочих, но к нашей продуктивности привязана общая продуктивность, а это значит, что около 20% КПД просто теряется.
Я сварщик, работаю в сварочном цеху и со всей ответственностью заявляю, что в рабочие дни я работаю забавы ради.
У нас есть несколько сварочных роботов, но все равно некоторые места приходится подваривать людям. А это значит, что без капитального брака не обойтись.
Так же дела обстоят и в других цехах. ЦГА, ЦПС, механосборочные - все работают по итальянской системе за исключением единиц.(****так весь союз так працював*** *)
А кроме этого есть открыто бастующие, и никого не остановят никакие угрозы.
так что ....
https://censor.net/ru/blogs/3216677/vremya_ne_rabotaet_na_protest_vremya_rabotaet_na_diktaturu
Вас сейчас сто тысяч. Это не начало вашей активности. Это - её пик. Потом будет все меньше и меньше. Пока не останется пара сотен с плакатами.
А потом пересажают и их.
Одна правозащитница, вернувшаяся из Минска, абсолютная розовая пони, пишет сегодня - какие добрые отрытые лица я видела! Как вас можно не любить, беларусы! Скучаю, сердечки, ми-ми-ми.
Послушайте меня, друзья. Беларусы. Я понимаю, конечно, что хочется слушать именно таких пони.
Но попробуйте - не услышать - хотя бы послушать.
Мерзкие противные закрытые лица - всегда побеждают счастливые и открытые.
Всегда.
Если будет так, то хутин введет войска в Беларусь и заберет некоторую часть территории. Вам ЭТО надо?
Главное для страны это государственность и территориальная целостность. Нигде диктатура долго не держалась. А потеря государственности или территорий для Беларуси, то это уже навсегда.
Нет, ві серїезно!?
А что, в мокшании пуйло уже в ДЕТСКОЙ и ПОДРОСТКОВОЙ секции дзю-до преподает!?
там просто Народ любит своего Лидера... из фамилии Ким..
Все империи ПАДАЮТ.
рашенГовноИмперия исключение ?
2) зачем пуйлу вводить войска,если Тиановская исполнит все его пожелания ?
Ни с кем Царь всея Руси на переговоры не пойдет , от слова совсем и никогда.
Наступної неділі,думаю в Мінську Інтернет не будуть відключати взагалі..Лукашенко починає розуміти ,що "травоядний" протест йому не загроза...В "революціях троянд" акції координувались через Телеграм.
В Білорусі що можуть координувати ?
Броунівський рух мирного стояння ?
максимум допоможе"обмеженим контингентом омону"... максимум 5 тисяч...
на Білорусь "революції троянд" вистачить..\
Активніших посадить.. на пару років,для цього змінить Закони -щоб можна було у куди місткіші рашентюрми..
Багатьох просто звільнить з роботи.....
А чи биті затртимані - чули білоруську мову від ментів ?
Чи тільки російську з матюками ....)
Такщо - так
Приятно видеть и слышать .
а так не понятно какой именно вова (может Зеленский)