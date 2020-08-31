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В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе. ФОТОрепортаж

В субботу, 29 августа, в городе Харьков, на территории Военного института танковых войск НТУ "ХПИ" состоялось торжественное открытие памятников двум Героям Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Памятники установили:

- Сергею Владимировичу Колодию, 04.02.1981 года рождения, уроженцу Харькова, капитану, командиру роты 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 28.09.2014 года во время штурмовых действий в аэропорту "Донецк".

Указом Президента Украины № 754/2014 от 6 октября 2014 года, "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Указом Президента Украины № 350/2016 от 23 августа 2016 года, за исключительное личное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

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- Александру Николаевичу Лавренко, 09.08.1983 года рождения, уроженцу города Лозовая Харьковской области, капитану, командиру роты 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 21.07.2014 года в подбитом танке в 10:00 во время боя в селе Пески (Ясиноватский район Донецкой области) вблизи Донецка. Вместе с Александром погибли младший сержант Александр Вохрамеев (наводчик) и старший солдат Андрей Кулягин (механик-водитель).

Указом Президента Украины № 388/2016 от 9 сентября 2016 года, за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, верность военной присяге, присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Указом Президента Украины № 311/2015 от 4 июня 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Указом № 3 от 23 июня 2015 награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

"В мероприятии, которое состоялось в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, приняли участие родственники погибших Героев, участники АТО (ООС), руководство и курсанты вуза. Вместе с ними память Сергея Колодия и Александра Лавренко почтил заместитель председателя ХОГА Евгений Грицков.

Памятники погибшим сыновьям открыли матери капитанов Колодия и Лавренко.

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Оба украинских воина погибли в 2014 году. Сергей Колодию былоы б 33 года. Он - один из "киборгов", защитников Донецкого аэропорта. 28 сентября 2014 он отражал атаку врага, чтобы вывести 20 воинов из терминала С аэропорта. Во время этой военной операции Сергей Колодий погиб, посмертно ему присвоено звание Героя Украины.

Капитан Александр Лавренко ушел из жизни в 31 год. Он погиб в боях за Пески 21 июля 2014 г. Экипаж танка, которым командовал капитан Лавренко, поразил один из танков, уничтожил пулеметные расчеты и 2 автобуса на блокпосту террористов, захватил блокпост и после этого уничтожил еще 2 минометные расчета врага. Но при дальнейшем маневрировании, уклоняясь от огня противника, танкисты натолкнулись на фугас. Двое побратимов Александра Лавренко погибли на месте, а сам капитан был тяжело ранен, но не допустил захвата танка, подорвав себя. Звание Героя Украины Александру Лавренко присвоено посмертно - в 2016 году", - говорится в сообщении ОГА.

В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 01

Александр Лавренко

В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 02

Сергей Колодий


В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 03
В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 04
В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 05
В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 06
В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 07
В Харькове открыли памятники Героям Украины Сергею Колодию и Александру Лавренко, погибшим в 2014 году на Донбассе 08

Автор: 

Герой Украины (456) памятник (2239) Харьков (7479) Ян Осока (1501)


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Честь и Слава погибшим за Украину!
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31.08.2020 11:49 Ответить
склоняю голову перед подвигом молодых воинов, отдавших жизнь за Украину
Вечная память и слава
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31.08.2020 11:54 Ответить
І це добре!
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31.08.2020 12:03 Ответить
Зараз гєпа придумає як їх знести... Коли вже цього виродка запакують?
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31.08.2020 12:19 Ответить
Не придумает. Это на территории военного института. Это минобороны принадлежит, а не харьковской вате.
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31.08.2020 14:13 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ !
У Харкові відкрили пам'ятники Героям України Сергію Колодію та Олександру Лавренку, загиблим у 2014 році на Донбасі - Цензор.НЕТ 9643
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31.08.2020 13:22 Ответить
Такие молодые(((... Спасибо им. Вечная память.
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31.08.2020 14:14 Ответить
Вічна слава загиблим героям!!!
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31.08.2020 15:40 Ответить
У Харкові відкрили пам'ятники Героям України Сергію Колодію та Олександру Лавренку, загиблим у 2014 році на Донбасі - Цензор.НЕТ 361
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31.08.2020 16:59 Ответить
 
 