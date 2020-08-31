Полиция в Харькове обезвредила банду, вымогавшую $100 тыс. у местного жителя. ФОТОрепортаж

Банда вымогателей в Харькове требовала у местного жителя 100 тыс. долларов, угрожая физической расправой ему и членам его семьи в случае невыплаты.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к полицейским за помощью обратился харьковчанин, который рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семьи, требовали выплаты 100 тыс. долларов США. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае неуплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались четыре жителя Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, который также взял в "помощники" свою сожительницу.

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В субботу, 29 августа, полицейские задержали организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств - 35 000 долларов США. По месту жительства задержали еще двух участников группировки.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.