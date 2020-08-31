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Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под КВЦ "Парковый" в Киеве, где проходит съезд партии "Слуга народа", около двух десятков человек перекрыли дорогу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Протестующие держат плакаты с надписями: "Требуем государственного аудита домов Выговского", "ЖК Совские ставки - требуем коммунального застройщика".

Видео Pavlovsky News

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Внеочередной съезд партии "Слуга народа". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Митингующие кричат "Зеленский, выйди к людям". Также сигналят автомобили.

В результате, полиция оттеснила группу протестующих, создав живую цепь. Крики и гудки продолжаются.

Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 01
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 02
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 03
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 04
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 05
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 06
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 07
Активисты пикетируют съезд Слуги народа: Зеленский, выйди к людям 08

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) местные выборы (2752) протест (5858) строительство (1997) съезд (367) застройка (711) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+51
Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский выйди к людям" - Цензор.НЕТ 7623
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31.08.2020 16:17
+29
Сцикло виходь! Хазяйни прийшли!
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31.08.2020 16:20
+18
Каратеист и писсюанист омано-кипрско-офшорный, выходи, подоый трус.
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31.08.2020 16:22
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Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский выйди к людям" - Цензор.НЕТ 7623
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31.08.2020 16:17 Ответить
Через 3,5 роки ніхто його не відпустить. Пиши: "Тобі 8,5 років залишилось".
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31.08.2020 17:00 Ответить
чтото не густо
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31.08.2020 16:17 Ответить
нормально.
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31.08.2020 16:19 Ответить
Так це те, що залишилось від 8 відсотків! Казкові!)))
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31.08.2020 16:22 Ответить
Полтора землекопа.
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31.08.2020 16:24 Ответить
На "густо" пэтя денег зажилил.
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31.08.2020 17:14 Ответить
Тому що заощадливий!
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31.08.2020 20:16 Ответить
он благотворительных концертов не даёт
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31.08.2020 16:17 Ответить
ЗЕленских выходи? Так и до ухади не далеко
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31.08.2020 16:20 Ответить
А ведь ето позор Зеленского и зеленой команди.
Скоро надо будет отвечать за дела свои, зеление.
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31.08.2020 16:20 Ответить
Сцикло виходь! Хазяйни прийшли!
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31.08.2020 16:20 Ответить
Каратеист и писсюанист омано-кипрско-офшорный, выходи, подоый трус.
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31.08.2020 16:22 Ответить
Это наверно те, которые "путаются под ногами" у гиганта-гаранта.
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31.08.2020 16:22 Ответить
Кто этих сук спонсирует?
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31.08.2020 16:23 Ответить
Зеленский
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31.08.2020 16:25 Ответить
Where in the States are you from?
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31.08.2020 16:45 Ответить
Не тяжело догадаться
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31.08.2020 17:16 Ответить
Смешное и жалкое зрелище))))
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31.08.2020 16:23 Ответить
да, ето точно.
сходняк партии зелених и смешон и, одновременно, жалок.
тут ти прав!
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31.08.2020 16:24 Ответить
После слова "сходняк" ты пропустил слово "возле"
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31.08.2020 16:27 Ответить
ЗЕботы смешное и в тоже время печальное зрелище.Работать иди,шлюха клавиатурная
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31.08.2020 16:26 Ответить
Конечно это для зеляди не интересно, ни тебя мальчиков-зайчиков в вышиванке и с флагом, ни Сердючки на поезде, ни мелькающей старой вульвы Могилевской, ни карлика Мохнатика, ни снимающего штаны перед кацапами Потапа.
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31.08.2020 16:29 Ответить
Не вийде, там можуть бути Звіробій і Федина!
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31.08.2020 16:24 Ответить
Леопольд, выходи, подлый трус!))) (с)
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31.08.2020 16:24 Ответить
Товарищ Шариков,приходи к нам в ДомКом,работу найдем,говорит Швондер...
Нет Швондер,не приду,у меня крутая работа....с бабами воевать....
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31.08.2020 16:26 Ответить
Дюжина человек, а еще белорусов рабами обзывают.
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31.08.2020 16:26 Ответить
ето тебе только кажется
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31.08.2020 16:27 Ответить
Выйдет - начнут орать уходи!
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31.08.2020 16:27 Ответить
ето только начало.
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31.08.2020 16:29 Ответить
А накуя дорогу перекривати?!
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31.08.2020 16:27 Ответить
Чтоб ты спросил, бот тупорылый
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31.08.2020 16:28 Ответить
Тело без ім'я мене ботом називає... смішно.
Баклан-поржній звін ти oleg1966.
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31.08.2020 22:51 Ответить
тебя спросить забили.
ти никто и звать тебя никак.
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31.08.2020 16:28 Ответить
Та помиляєшся ти Piter Garin.
Я людина, й ім'я маю. А такє бидло як ти треба пи#дить.... можливо ногами.
Повторюю питання для тих хто адекватний - накуя перекривати дорогу? Люди їдуть по справах. Перекривайте янєлоху без питань, іньшим навіщо?
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31.08.2020 22:57 Ответить
О лохи потянулись! Когда В2В придут? Или ещё не сбились в лоховские кучки?
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31.08.2020 16:27 Ответить
правильно, ти и подтянулся. осталось тебе в кучку сбиться.
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31.08.2020 16:30 Ответить
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31.08.2020 16:36 Ответить
После съезда рейтинг Зели вырастет до 105 %....минималку поднял на 200 гривен....
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31.08.2020 16:30 Ответить
расти уже нечему, рейтинг зеленого НУЛЬ!
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31.08.2020 16:33 Ответить
Сьогодні міжнародний день боротьби від передозування наркотиками, так ось люди і переживають за торчка сцикливого.
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31.08.2020 16:36 Ответить
"Вова собирай лахи и вали нахер"!!!
Такими должны быть лозунги,а то что-то последнее время митинги и лозунги как в Беларуси..Вы ему ещё шарики надувные подарите,он их очень любит.
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31.08.2020 16:38 Ответить
Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей" - Цензор.НЕТ 6085
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31.08.2020 16:39 Ответить
Порохоботи не росповсюджуйте вірус
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31.08.2020 16:39 Ответить
Не выйдет - сцикло .
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31.08.2020 16:44 Ответить
Не активисты ,а пассивисты.
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31.08.2020 16:52 Ответить
"Зеленский, выйди к людям"/Я Робин Гусь - не робкий гусь.Но! Я не трус, но я боюсь.
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31.08.2020 16:54 Ответить
Змагались два опудала, одне барижне інше зелене!
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31.08.2020 16:54 Ответить
Пригадується з'їзд ригів, коли овоч сказав; "...https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+ https://youtu.be/7cqZo0QIg0M?t=17 этих казлов, которые нам постоянно мешают жить https://www.youtube.com/watch?v=7cqZo0QIg0M ...".
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31.08.2020 16:54 Ответить
Украина стала напоминать лукашенковскую Беларусь. В Днепре девушке сломали ребро и 2 избили. А Зеленский только сидел и смотрел из бронированного авто, как его охрана бьет людей. В Киеве девушек толкают.
Кто-то помнит - когда Зеленский общался с народом на улице (не с подсадными жополизами в облдержадминистрациях)
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31.08.2020 17:01 Ответить
Это не неадекваты, во первых, а ваши сограждане. Во вторых , как раз, такие вот неадекваты эту мразь закулисную и президентом выбрали
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31.08.2020 17:13 Ответить
Бабла у него хватает, но о его жлобстве уже легенды ходят.
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31.08.2020 17:19 Ответить
Где же ваши идейные и бескорыстные? Могли тоже, хотя бы пикетик устроить в поддержку президента... Или задарма не хочется, а "слуги" скупятся? )
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31.08.2020 17:25 Ответить
Лишь только выйдут прихильники Зеленского в его поддержку, как тут же прхбты начнут кричать, что Зеленский организовал антимайдан за государственные средства.
Короче, цуцванг.
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31.08.2020 19:14 Ответить
Он ссыт его на части уже разорвать готов народ
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31.08.2020 17:09 Ответить
Оно - ссыкун последний... ему невмоготу
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31.08.2020 17:12 Ответить
На з'їзді партію " Слуга народу" перейменують у партію "Херня народу".
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31.08.2020 17:36 Ответить
Эта партия должна называться по сути "Враг народа".
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01.09.2020 14:36 Ответить
Куда выйти?К народу?Так для него народ это олигархи и иже с ними.Все остальные-лохторат.А с лохторатом будем беседовать через 3,5 года.А пока-извините...
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31.08.2020 19:33 Ответить
Уже начинается как в Белоруссии, менты видать перехватили белорусский произвол, "браво" зелень - карлик!
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31.08.2020 20:40 Ответить
по адресу пришли, а теперь марш под спортлото протетовать.
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31.08.2020 22:45 Ответить
 
 