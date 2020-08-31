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Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под КВЦ "Парковый" в Киеве, где проходит съезд партии "Слуга народа", около двух десятков человек перекрыли дорогу.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Протестующие держат плакаты с надписями: "Требуем государственного аудита домов Выговского", "ЖК Совские ставки - требуем коммунального застройщика".
Видео Pavlovsky News
Митингующие кричат "Зеленский, выйди к людям". Также сигналят автомобили.
В результате, полиция оттеснила группу протестующих, создав живую цепь. Крики и гудки продолжаются.
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Скоро надо будет отвечать за дела свои, зеление.
сходняк партии зелених и смешон и, одновременно, жалок.
тут ти прав!
Нет Швондер,не приду,у меня крутая работа....с бабами воевать....
Баклан-поржній звін ти oleg1966.
ти никто и звать тебя никак.
Я людина, й ім'я маю. А такє бидло як ти треба пи#дить.... можливо ногами.
Повторюю питання для тих хто адекватний - накуя перекривати дорогу? Люди їдуть по справах. Перекривайте янєлоху без питань, іньшим навіщо?
Такими должны быть лозунги,а то что-то последнее время митинги и лозунги как в Беларуси..Вы ему ещё шарики надувные подарите,он их очень любит.
Кто-то помнит - когда Зеленский общался с народом на улице (не с подсадными жополизами в облдержадминистрациях)
Короче, цуцванг.