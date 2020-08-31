Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под КВЦ "Парковый" в Киеве, где проходит съезд партии "Слуга народа", около двух десятков человек перекрыли дорогу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Протестующие держат плакаты с надписями: "Требуем государственного аудита домов Выговского", "ЖК Совские ставки - требуем коммунального застройщика".

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Митингующие кричат "Зеленский, выйди к людям". Также сигналят автомобили.

В результате, полиция оттеснила группу протестующих, создав живую цепь. Крики и гудки продолжаются.















