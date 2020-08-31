5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции региона.
Позже силовики установили место схрона - гараж в Люботине. Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".
28 августа в гараже провели обыск. Из подвального помещения гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа "УЗРГМ" и "УЗИ", более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысяч патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.
Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации их незаконного хранения.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".
Источник: https://censor.net/ru/p3216792
Почему аваковцы не хотят назвать эту организацию Кивы?
Максим Жорін, командир полку "Азов" :
"Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область.
Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Киви. "
Лояльные к Кремлю силы активно занимаются тренировкой отрядов титушек с целью повторить сценарий шестилетней давности. Как передает Replyua.net, такую точку зрения в комментарии одному из украинских YouTube-каналов высказал известный общественный активист, участник Евромайдана и российско-украинской войны Евгений Карась. Он отметил, что речь идет о среде «людей Медведчука».
«Люди Медведчука во всех регионах Украины сейчас арендуют различные стрелковые клубы, клубы обучения тактической медицине. В Закарпатской области в них люди даже занимаются минно-подрывной подготовкой. Приглашают специалистов из Киева. Они по 15, по 30 человек выкупают целые полигоны и тренируются, тренируются, оформляют оружие и т. д.», - отметил Карась. Он пояснил, что финансирование таких мероприятий, осуществляется через близкий к России горюче-смазочный https://replyua.net/business/ бизнес . «У них хватает денег, чтобы купить всех https://www.replyua.net/news/126207-budut-pravoslavnye-titushki-ekspert-predupredil-o-riskah-dlya-ukrainy-iz-za-tomosa.html титушек , всех их вооружить, и они пойдут на убой», - добавил Карась.
По словам Карася, сейчас существует совершенно реальная угроза развертывания сценария событий по аналогии с 2014 годом, когда сначала при содействии тогдашней власти совершали беззаконния титушки, а затем появлялась настоящая российская боевая агентура, которая уже в свою очередь прокладывала путь российским войскам.