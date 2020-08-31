5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции региона.

Позже силовики установили место схрона - гараж в Люботине. Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".

28 августа в гараже провели обыск. Из подвального помещения гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа "УЗРГМ" и "УЗИ", более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысяч патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

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Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации их незаконного хранения.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.









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