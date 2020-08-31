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5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции региона.

Позже силовики установили место схрона - гараж в Люботине. Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".

28 августа в гараже провели обыск. Из подвального помещения гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа "УЗРГМ" и "УЗИ", более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысяч патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схрон с боеприпасами обнаружили в Новотроицком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации их незаконного хранения.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 01
5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 02
5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 03
5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году, - СВР

5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 05
5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 06
5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине 07

Также смотрите: На Луганщине обнаружен тайник с противотанковыми минами, - СБУ. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2336) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577) тайник (131)


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Топ комментарии
+14
А арсенал належить Олегу Ширяєву, куратору тітушні іллі киви
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31.08.2020 17:03
+12
Так вот куда направлялись продажные «пэдриоты за жиздь» кивы-мертвеччука...
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31.08.2020 17:03
+8
За «агитационным материалом» для населения
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31.08.2020 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Це накрили хлопців Білецького з "Патриота України", потужний люботинський осередок.
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31.08.2020 17:03 Ответить
кивинський арсенал...
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31.08.2020 17:06 Ответить
Щось я сумніваюся: Аваков чистою ненавистю ненавидів націоналістів, а з ватанами цілувався в десна (перед втечею до Італії).
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31.08.2020 17:08 Ответить
Прочитай хто такий олег ширяєв на подвір"ї котрого знайшли арсенал і сумніви відпадуть
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01.09.2020 09:48 Ответить
Так вот куда направлялись продажные «пэдриоты за жиздь» кивы-мертвеччука...
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31.08.2020 17:03 Ответить
За «агитационным материалом» для населения
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31.08.2020 17:03 Ответить
А арсенал належить Олегу Ширяєву, куратору тітушні іллі киви
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31.08.2020 17:03 Ответить
візитку Яроша знайшли ?
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31.08.2020 17:25 Ответить
"Позже силовики установили место схрона - гараж в Люботине.
Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".

Источник: https://censor.net/ru/p3216792

Почему аваковцы не хотят назвать эту организацию Кивы?

Максим Жорін, командир полку "Азов" :

"Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область.

Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Киви. "
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31.08.2020 17:33 Ответить
Ага,обнаружили.Сдал кто то.
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31.08.2020 18:49 Ответить
Сколько человеческих (украинских) жизней спасено!
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31.08.2020 19:28 Ответить
И самое интересное,у авакяна нет вопросов к киве?
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31.08.2020 19:58 Ответить
Щось мені підказує, що ця "громадська" організація пов'язана з Білецьким.
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31.08.2020 20:05 Ответить
пророссийские силы во всех регионах Украины тренируют титушек
Лояльные к Кремлю силы активно занимаются тренировкой отрядов титушек с целью повторить сценарий шестилетней давности. Как передает Replyua.net, такую точку зрения в комментарии одному из украинских YouTube-каналов высказал известный общественный активист, участник Евромайдана и российско-украинской войны Евгений Карась. Он отметил, что речь идет о среде «людей Медведчука».

«Люди Медведчука во всех регионах Украины сейчас арендуют различные стрелковые клубы, клубы обучения тактической медицине. В Закарпатской области в них люди даже занимаются минно-подрывной подготовкой. Приглашают специалистов из Киева. Они по 15, по 30 человек выкупают целые полигоны и тренируются, тренируются, оформляют оружие и т. д.», - отметил Карась. Он пояснил, что финансирование таких мероприятий, осуществляется через близкий к России горюче-смазочный https://replyua.net/business/ бизнес . «У них хватает денег, чтобы купить всех https://www.replyua.net/news/126207-budut-pravoslavnye-titushki-ekspert-predupredil-o-riskah-dlya-ukrainy-iz-za-tomosa.html титушек , всех их вооружить, и они пойдут на убой», - добавил Карась.

По словам Карася, сейчас существует совершенно реальная угроза развертывания сценария событий по аналогии с 2014 годом, когда сначала при содействии тогдашней власти совершали беззаконния титушки, а затем появлялась настоящая российская боевая агентура, которая уже в свою очередь прокладывала путь российским войскам.
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01.09.2020 00:21 Ответить
 
 