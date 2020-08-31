Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который "заказал" меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу. ФОТО
Активист Стерненко, на которого сегодня напали под судом в Одессе, назвал имена нападавших.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нападение сегодня под судом на меня организовал... организатор третьего заказного нападения, за отражение которого меня и судят.
Титушек зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке), Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора)", - сообщил Стерненко.
Стерненко добавил, что Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе.
"Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, посредником мог быть "авторитет" Коля Белый, друг Подобедова. Именно Подобедов нанял и платил по $1000 за нападение на меня Кузнецову и Исайкулу. Титушка Кузнецов погиб, и теперь меня судят за то, что я его ранил", - написал Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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И светит сироже 15.
А в УК Украины черным по белому написано:
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
Так что согласно законам Украины Стерненко - абсолютно невиновен, а наемных титушек, нападающих на людей - можно и нужно убивать - законы Украины говорят о том, что убивать нападающих на тебя титушек - не наказуемо.
понабігає козломордих і смердять тут.
Всё раскрыто очень доходчиво.
"Нападение организовал... организатор".
Зеля, где дела на ментов, прокуроров, эсбэушников, которые крышуют заказчиков и исполнителей???
Нарід обрав зелень...а отже - какую разніцу.
Кстати, я то значит "напали"? Описания нет, как именно напали?
зато теперь ****** - никаких растрат..
https://twitter.com/dmitrosel007
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·https://twitter.com/dmitrosel007/status/1300333246027268096 7 год
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
Хавайте дебилы!
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/
Вроде как совсем не из-за политических убеждений, а чисто что-то не поделили в бизнесе.
Если это так, то при чем здесь то, что Стерненко является проукраинским? Разве проукраинским дана индульгенция на воровство или убийства?
Хотелось бы ясности в этом вопросе.
Если это сепары, то тогда их действительно нужно если не убивать, то сильно наказывать, чтоб другим неповадно было. На войне, как на войне