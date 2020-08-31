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Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который "заказал" меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу. ФОТО

Активист Стерненко, на которого сегодня напали под судом в Одессе, назвал имена нападавших.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нападение сегодня под судом на меня организовал... организатор третьего заказного нападения, за отражение которого меня и судят.

Титушек зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке), Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора)", - сообщил Стерненко.

Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который заказал меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу 01
Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который заказал меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу 02
Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который заказал меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу 03

Стерненко добавил, что Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе.

"Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, посредником мог быть "авторитет" Коля Белый, друг Подобедова. Именно Подобедов нанял и платил по $1000 за нападение на меня Кузнецову и Исайкулу. Титушка Кузнецов погиб, и теперь меня судят за то, что я его ранил", - написал Стерненко.

Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который заказал меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу 04

Смотрите также: Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем. ФОТО

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который заказал меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу 05
Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который заказал меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу 06

нападение (2215) Одесса (7880) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+37
Кончаная власть судит проукраинского активиста!! Аваков мразь!! Венедиктова мразь!!
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31.08.2020 17:05
+16
Ты троль или дурачок?
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31.08.2020 17:13
+14
Размечталось, убогое. На кичу рано или поздно пойдет бандит Подобедов вместе с титушками, которых он нанимает.
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31.08.2020 17:25
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Кончаная власть судит проукраинского активиста!! Аваков мразь!! Венедиктова мразь!!
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31.08.2020 17:05 Ответить
Серега, опыт есть же. Нада было их ножем почикать
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31.08.2020 17:06 Ответить
Ты троль или дурачок?
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31.08.2020 17:13 Ответить
Когда на тебя нападут титушки ты просто скажи им сдаюсь и присядь на бутылку 😁😁😁
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31.08.2020 20:34 Ответить
Ты троль или дурачок?
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31.08.2020 20:47 Ответить
Ахахахаха! Тогда на кичу надо, там безопаснее!
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31.08.2020 17:09 Ответить
Размечталось, убогое. На кичу рано или поздно пойдет бандит Подобедов вместе с титушками, которых он нанимает.
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31.08.2020 17:25 Ответить
Ну конечно, бандит тут на скамье подсудимых очень конкретный - шлепер сирожа.
И светит сироже 15.
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31.08.2020 17:30 Ответить
Сережа тут - жертва нападения бандитов, не более того.
А в УК Украины черным по белому написано:
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."

Так что согласно законам Украины Стерненко - абсолютно невиновен, а наемных титушек, нападающих на людей - можно и нужно убивать - законы Украины говорят о том, что убивать нападающих на тебя титушек - не наказуемо.
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31.08.2020 18:13 Ответить
тобі треба - ти і дуй..
понабігає козломордих і смердять тут.
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31.08.2020 17:25 Ответить
Начала лаять не успев подумать?)
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31.08.2020 17:28 Ответить
Тема, кто кого завалил - не раскрыта!
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31.08.2020 17:19 Ответить
Ну почему?
Всё раскрыто очень доходчиво.
"Нападение организовал... организатор".
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31.08.2020 17:24 Ответить
Судят пострадавшего, заказчики и исполнители на свободе, кроме задержанного самим Стерненко и жмурика-наёмника!
Зеля, где дела на ментов, прокуроров, эсбэушников, которые крышуют заказчиков и исполнителей???
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31.08.2020 17:21 Ответить
Ну нельзя так Масю называть жмуриком-наёмником. Или у вас инсайд есть что он скоро зажмурится?
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31.08.2020 17:22 Ответить
Ну так то ТРИ года назад дело было , у ТОЙ власти тоже вопросов к этим бандитам не было ....
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31.08.2020 23:23 Ответить
Все в кроссовках!!!
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31.08.2020 17:21 Ответить
Аваков на выход!
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31.08.2020 17:25 Ответить
Так, Сірожа..
Нарід обрав зелень...а отже - какую разніцу.
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31.08.2020 17:27 Ответить
Все в тактических кроссовках и стратегических трениках.
Кстати, я то значит "напали"? Описания нет, как именно напали?
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31.08.2020 17:30 Ответить
нормально ******* на штуцер баксов побандитствовал..
зато теперь ****** - никаких растрат..
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31.08.2020 17:42 Ответить
Откуда такое знание личных данных нападавших? Сидели часто вместе в кафе или работали несколько лет в одной шайке?
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31.08.2020 17:43 Ответить
У Стерненка є свої люди в поліції (виявляється, не всі там виродки). Інакше зараз ніякого суду над Стерненком не було б.
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31.08.2020 17:48 Ответить
Сообщалось, что все дела на Стерненко из полиции было передано в СБУ...
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31.08.2020 17:52 Ответить
Я про те, що Стерненка попереджали про напади. Хоча навряд чи знаючи місце і час.
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31.08.2020 17:59 Ответить
стерненко - агент СБУ.
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31.08.2020 18:00 Ответить
Откуда? Из СБУ.
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31.08.2020 17:59 Ответить
https://twitter.com/dmitrosel007
https://twitter.com/dmitrosel007

Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·https://twitter.com/dmitrosel007/status/1300333246027268096 7 год

"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
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31.08.2020 17:59 Ответить
"Центурия - за життя"?
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31.08.2020 18:03 Ответить
Интересно, чем занимается при этом наше СБУ? Ведь его прямыми обязанностями является ликвидировация подобных бандформирований, угрожающий суверенитету Украины.
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31.08.2020 18:15 Ответить
Стерненком займається.
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31.08.2020 18:18 Ответить
Занимаются теми, кто борется с этими незаконными бандформированиями.
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31.08.2020 18:27 Ответить
Дай подумаю ,а чи загрожує державі чи економіці цей парубок..........он убил чєлавєкав и должен атвечаать перед законам .
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31.08.2020 18:08 Ответить
А перед законом он чист.
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
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31.08.2020 18:17 Ответить
Дебил-detect!
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31.08.2020 18:25 Ответить
зараз знову впаяють Стерненку, що він спровокував порядних, скромних мальчікав-колокольчікав на протиправні дії, ай-ай-ай! божевільня якась...
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31.08.2020 18:16 Ответить
И шо, закон один для всех? Перед законом все равны? Зеля уже снял видос? Аваков отчитался об успешном задержании?
Хавайте дебилы!
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31.08.2020 18:24 Ответить
как бы убийство стерненко не стало начало конца зеленых и новых майданов. доиграется аваков с зелей
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31.08.2020 18:30 Ответить
Зеленский, Рюкзаков, Венедиктова покрывают одесский криминалитет, выполняют заказ Портнова, агента ФСБ по кличке Казбек.
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/
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31.08.2020 19:20 Ответить
В 2017 году Портнова и близко не было - как и зели и венедиктовой , а нападений на стерненко было несколько и мало того - нападавших прятали .....
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31.08.2020 23:26 Ответить
Хотелось бы узнать, на почве чего именно у Стерненко с этими людьми конфликт.
Вроде как совсем не из-за политических убеждений, а чисто что-то не поделили в бизнесе.
Если это так, то при чем здесь то, что Стерненко является проукраинским? Разве проукраинским дана индульгенция на воровство или убийства?
Хотелось бы ясности в этом вопросе.
Если это сепары, то тогда их действительно нужно если не убивать, то сильно наказывать, чтоб другим неповадно было. На войне, как на войне
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31.08.2020 19:23 Ответить
 
 