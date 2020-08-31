Стерненко: Под судом в Одессе на меня напали титушки Подобедова, который "заказал" меня в прошлый раз Кузнецову и Исайкулу. ФОТО

Активист Стерненко, на которого сегодня напали под судом в Одессе, назвал имена нападавших.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нападение сегодня под судом на меня организовал... организатор третьего заказного нападения, за отражение которого меня и судят.

Титушек зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке), Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора)", - сообщил Стерненко.







Стерненко добавил, что Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе.

"Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, посредником мог быть "авторитет" Коля Белый, друг Подобедова. Именно Подобедов нанял и платил по $1000 за нападение на меня Кузнецову и Исайкулу. Титушка Кузнецов погиб, и теперь меня судят за то, что я его ранил", - написал Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.



