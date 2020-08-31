Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем. ФОТО

Главарь "ДНР" Денис Пушилин пригрозил сломать обустроенные после 22 июля траншеи и укрытия Объединенных сил, если их не уберут до 3 сентября.

В Facebook 503-го отдельного батальона морской пехоты появился остроумный ответ, передает Цензор.НЕТ.

"Переборщив со стеклоомывателем и барбитурой, лидер дэнээровских обезьян Пенис Душилин заявил, что за все время прекращения огня ВСУ и, в частности, 503 ОБМП прокопались вперед и укрепляем новые позиции. Высокопоставленный сепар требует, чтобы к третьему сентября мы куда-то там отошли и предоставили по этому поводу акт. Если нет, то обещает начать воинку и все поломать. Приходи, ломай, мы ждем", - пишут бойцы.

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Также они добавили к посту фотоколлаж.





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Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.