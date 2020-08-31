РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11173 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
19 056 16

Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем. ФОТО

Главарь "ДНР" Денис Пушилин пригрозил сломать обустроенные после 22 июля траншеи и укрытия Объединенных сил, если их не уберут до 3 сентября.

В Facebook 503-го отдельного батальона морской пехоты появился остроумный ответ, передает Цензор.НЕТ.

"Переборщив со стеклоомывателем и барбитурой, лидер дэнээровских обезьян Пенис Душилин заявил, что за все время прекращения огня ВСУ и, в частности, 503 ОБМП прокопались вперед и укрепляем новые позиции. Высокопоставленный сепар требует, чтобы к третьему сентября мы куда-то там отошли и предоставили по этому поводу акт. Если нет, то обещает начать воинку и все поломать. Приходи, ломай, мы ждем", - пишут бойцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 503-й батальон морской пехоты отпраздновал двухлетний юбилей в Мариуполе. ФОТО

Также они добавили к посту фотоколлаж.

Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря ДНР Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем 01
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря ДНР Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш

Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

Автор: 

Донбасс (26956) Пушилин Денис (134) операция Объединенных сил (6766) 503-й ОБМП (33)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Чепушилину моторола и гиви уже запарились прогулы ставить!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:20
+19
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем - Цензор.НЕТ 3220

тихої ночки, синочки !
показать весь комментарий
31.08.2020 21:42
+18
Пушок дыре не защита. (народная мужская мудрость)
показать весь комментарий
31.08.2020 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чепушилину моторола и гиви уже запарились прогулы ставить!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:20 Ответить
И да, самое главное - сам приходи
показать весь комментарий
31.08.2020 21:20 Ответить
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем - Цензор.НЕТ 7203
показать весь комментарий
31.08.2020 21:22 Ответить
Вброс дезы. Своего зеагента отбеливают (в восприятии украинцев).
показать весь комментарий
31.08.2020 21:29 Ответить
Огласите весь список пожалуйста(с)! 😁 И количество заваленых орков! Это стрелкову-гирклянду.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:31 Ответить
Всё бы ничего..но в тылу окопался коллаборант зеля с дружками. Да ещё и президентом числится. Верховный главнокомандующий,блеать.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:31 Ответить
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем - Цензор.НЕТ 3220

тихої ночки, синочки !
показать весь комментарий
31.08.2020 21:42 Ответить
Через 2 дня посмотрим,является ли Пушкан мужиком,отвечающим за свои слова.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:45 Ответить
Да он наверное, такой-же трепло, как и зелёнка.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:53 Ответить
Пушок дыре не защита. (народная мужская мудрость)
показать весь комментарий
31.08.2020 21:58 Ответить
Теперь этих Воинов скоморохи накажут. Как так, они мешают сдаваться ермаку с зеленским.
показать весь комментарий
31.08.2020 22:07 Ответить
Пушилин заявил? А разве его ещё не взорвали? У них ведь на этот счёт традиция чёткая.
показать весь комментарий
31.08.2020 22:54 Ответить
Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо - Цензор.НЕТ 7796
показать весь комментарий
31.08.2020 23:24 Ответить
Понятно, что герои делают что хотят и Донецк возьмут завтра, если будет команда, но их работа - нарушение условий перемирия, или нет? Если нарушение, но герои на это плюют, то будут ли вечно плевать Германия и Франция? Готовы ли герои и страна воевать до упора после прекращения санкций Европы против РФ?
показать весь комментарий
01.09.2020 09:40 Ответить
Украинцам надо помочь Беларуси бороться против орды - даже Гитлер боялся воевать на нескольких фронтах, иначе скоро будет охват Украины с 3-х сторон при бездействии ЕС.
показать весь комментарий
05.09.2020 17:01 Ответить
 
 