Неизвестные пытались подорвать поезд с топливом на Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением "Барбары - Коростень".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии" (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07".

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