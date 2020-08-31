Неизвестные пытались подорвать поезд с топливом на Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением "Барбары - Коростень".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.
Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии" (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зебанаты, я так понимаю эту рельсу погрыз зеленский?
я например сколько не всматривался не увидел клейма "СталинГулаг"
Правда ж і у нас є, на хитру москальноту є ССО.
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Я писав ,місяць тому,що напередоді осені та восени ,почнуться реалтні теракти на об*єктах транспорт,насамперед,інфпаструктури та засади на автошляхах,пресінг атовців(залякування,напади,викрадення тощо),в т.ч.,держструктурами,мусорами,прокурорами,судами,насамперед.Що і маємо.
это квартал95 аля сцивоко+зегниды
арматура после проезда по ней нескольких вагонов очень странно
распологается на рельсе,
похоже ЗеГниды перенимают опыт кремлядей
фирташу и охметову, в погонах и под "присягой" Народу Украины,
которые организовали в последнее время серию терактов,
то же ФСБУ, которое убило Олега Мужчиля
"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64Источник: https://censor.net/ru/p3216856
судя по вашим умозаключениям состав отправился обратно в беларусь,
только вот шито белыми нитками,
взорвано зеклованами
а вы про зебильные коменты, что это ?
Кому этот бензин составит конкуренцию ,кто разбогатеет от того что этот бензин не доедет или разольётся от действий третьих лиц ? Вообще такие грузы страхуют ? Что б вы понимали 64 вагона если все перевести то этот состав стоит 70-80 лямов гривен при максимальной цене на бензин
зеГниды перенимают опыт кремлядей,
а мусора-подрывники ищут свидетелей,
для последующей нейтрализации, надо полагать