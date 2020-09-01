Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

Оккупанты провели в Севастополе фестиваль кухни народов мира. В мероприятии, правда, приняли участие всего два национально-культурных общества из 30 – таджикское и татаро-башкирское.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Некоторые национальные общества не были извещены о проведении фестиваля, другие опасались распространения коронавирусной инфекции", - отмечает издание.

Проведение фестиваля курировало местное отделение Ассамблеи народов России.

"Повар из таджикского национального общества приготовил плов и шашлыки по афганскому рецепту. Активисты татаро-башкирского общества угощали пришедших кускусом. Руководители детского городка "Лукоморье" сварили угощение "полба" по рецепту из произведения Александра Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде". Полба оказалась обычной пшеничной кашей с маслом", - пишут "Крым.Реалии".

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Порцию национальных угощений выдавали взамен на местную валюту – "лукоморчики". Их раздавали участникам викторины о национальной кухне. Желающих получить талон -"лукоморчик" оказалось больше, чем было порций.

На сцене фестиваля организаторы устроили концерт самодеятельности. Дети исполнили песни о войне.

Завершили концерт украинскими песнями в исполнении самодеятельного ансамбля "Севастопольчанка".

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