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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

Оккупанты провели в Севастополе фестиваль кухни народов мира. В мероприятии, правда, приняли участие всего два национально-культурных общества из 30 – таджикское и татаро-башкирское.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Некоторые национальные общества не были извещены о проведении фестиваля, другие опасались распространения коронавирусной инфекции", - отмечает издание.

Проведение фестиваля курировало местное отделение Ассамблеи народов России.

"Повар из таджикского национального общества приготовил плов и шашлыки по афганскому рецепту. Активисты татаро-башкирского общества угощали пришедших кускусом. Руководители детского городка "Лукоморье" сварили угощение "полба" по рецепту из произведения Александра Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде". Полба оказалась обычной пшеничной кашей с маслом", - пишут "Крым.Реалии".

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Порцию национальных угощений выдавали взамен на местную валюту – "лукоморчики". Их раздавали участникам викторины о национальной кухне. Желающих получить талон -"лукоморчик" оказалось больше, чем было порций.

На сцене фестиваля организаторы устроили концерт самодеятельности. Дети исполнили песни о войне.

Завершили концерт украинскими песнями в исполнении самодеятельного ансамбля "Севастопольчанка".

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Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 01
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 02
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 03
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 04
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 05
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 06
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 07
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 08
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе 09

Автор: 

Крым (26380) культура (841) город Севастополь (1760) фестиваль (298) еда (352)


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Топ комментарии
+20
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 649
А ще на кацапії є празнік вафлі.
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01.09.2020 00:53
+16
Кускус - "татаро-башкирское" блюдо?
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01.09.2020 00:42
+16
там теперь блины на лопате - феншуй духовноскрепный
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01.09.2020 00:50
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Кускус - "татаро-башкирское" блюдо?
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01.09.2020 00:42 Ответить
Агась, аби не борщик із салом! Бо то є дуже смачно для кацаба!)
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01.09.2020 00:44 Ответить
там теперь блины на лопате - феншуй духовноскрепный
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01.09.2020 00:50 Ответить
Фу. Мурашки по телу. Хотя я сало ем, но без аппетита.
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01.09.2020 07:20 Ответить
Язык проглотит и не сможет хвалить ВВХ!
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01.09.2020 10:04 Ответить
на предпоследнем фото - это ссущество уже не будет прежним(по кр. мере для норм. людей), тьху, вот это противно.... - это "рожалка", или пушмясо? ггггг, да.... они поехавшие. зараза не только правослабием гробит детей, но и совковой гнилью. тьху, чуть не проблевался. кстати - чет попов нету
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01.09.2020 00:47 Ответить
безудержное веселье....
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01.09.2020 00:48 Ответить
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6995
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01.09.2020 00:57 Ответить
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 649
А ще на кацапії є празнік вафлі.
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01.09.2020 00:53 Ответить
Кацапня опять все обосрала и превращает украинский Крым в свою таджикистону...
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 2525
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01.09.2020 01:06 Ответить
Расист?
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01.09.2020 01:26 Ответить
Нигер?
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01.09.2020 08:13 Ответить
башкирцы никогда не ассоциировали себя с русней, и у них было свое ханство которое долгое время не подчинялось мордовскому улусу. Взять к примеру средневековых бандитов . которые довольно успешно резали кацапню С.Юлаев - подельник беглого вора емельки пугачева. Совсем недавно за призывы создания свободной башкирии Дильмухаметов получил от кацапни 9 лет мордовских концлагерей. Очень интересный ю туб канал Семен печенег Скрепецкий. Рекомендую. начиная от его аудиокниги мацква 2028 и заканчивая его роликами. Я лично подписан на него. Канал похож на Бармалейку.
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01.09.2020 01:27 Ответить
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 4115
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01.09.2020 01:31 Ответить
Нимфетки мля с манной кашей.Какая кухня!Яка Ибица и КаZантип!?Криминальное гетто Аксёнова с Башмаками и немфетками яки ще Сталина помнят
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 3983
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01.09.2020 01:48 Ответить
наполеона на коне с дубиной
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01.09.2020 08:17 Ответить
Прям таки тинейджеры московские !
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01.09.2020 10:07 Ответить
Ооо
таджикотатаробашкиры -смелые люди.
Заявить на оккупированной рашей территории мол я не русский...
еще чучуть и мечеть себе потребуют...
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01.09.2020 02:27 Ответить
Гавностополь любит оливье. Его нужно было готовить
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01.09.2020 07:02 Ответить
Чекайте, а де брацкая кухня наротов днрлнр？
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01.09.2020 07:34 Ответить
а де блины на лопате?
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01.09.2020 07:49 Ответить
помойка мира..дружба говна и личинка в пелотке
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01.09.2020 08:17 Ответить
Непонятно...то ли татары,то ли башкиры готовят арабский кускус...,национальное оказывается блюдо..(!).
А где же бишбармак,вак-балыш,?)))
По ходу это татаробашкирское общество состоит из беженцев Луганды и Даунбаса.))Что первое из рецептов восточной кухни интернет показал,то и готовили.)))
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01.09.2020 08:25 Ответить
Это - НЕИЗЛЕЧИМО... Фестиваль кухни народов мира.:

Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 4398
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01.09.2020 09:31 Ответить
в заголовке новости ошибка, это фестиваль кухни народов Крыма, на первой фотке. Ну это все объясняет, таджики теперь после народа москвы народы Крыма
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01.09.2020 13:10 Ответить
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 5989
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01.09.2020 09:34 Ответить
Зазеркалля
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01.09.2020 10:13 Ответить
Баловство это. Надо было дать всем участникам по репе и все!
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01.09.2020 12:17 Ответить
 
 