Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж
Оккупанты провели в Севастополе фестиваль кухни народов мира. В мероприятии, правда, приняли участие всего два национально-культурных общества из 30 – таджикское и татаро-башкирское.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Некоторые национальные общества не были извещены о проведении фестиваля, другие опасались распространения коронавирусной инфекции", - отмечает издание.
Проведение фестиваля курировало местное отделение Ассамблеи народов России.
"Повар из таджикского национального общества приготовил плов и шашлыки по афганскому рецепту. Активисты татаро-башкирского общества угощали пришедших кускусом. Руководители детского городка "Лукоморье" сварили угощение "полба" по рецепту из произведения Александра Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде". Полба оказалась обычной пшеничной кашей с маслом", - пишут "Крым.Реалии".
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Порцию национальных угощений выдавали взамен на местную валюту – "лукоморчики". Их раздавали участникам викторины о национальной кухне. Желающих получить талон -"лукоморчик" оказалось больше, чем было порций.
На сцене фестиваля организаторы устроили концерт самодеятельности. Дети исполнили песни о войне.
Завершили концерт украинскими песнями в исполнении самодеятельного ансамбля "Севастопольчанка".
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А ще на кацапії є празнік вафлі.
таджикотатаробашкиры -смелые люди.
Заявить на оккупированной рашей территории мол я не русский...
еще чучуть и мечеть себе потребуют...
А где же бишбармак,вак-балыш,?)))
По ходу это татаробашкирское общество состоит из беженцев Луганды и Даунбаса.))Что первое из рецептов восточной кухни интернет показал,то и готовили.)))