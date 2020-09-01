Подразделения ОС задержали на Донетчине партию контрафактного алкоголя на 4 млн грн,- штаб. ФОТОрепортаж

Подразделения ОС задержали партию контрафакта на общую сумму около 4 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Совместными усилиями всех составляющих Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях активно идет борьба с реализацией контрафактных товаров среди которых алкогольные и табачные изделия.

Так, благодаря работе подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, ГФС и других была задержана партия контрафакта на ориентировочную сумму более 4 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 57000 бутылок водочных изделий различных торговых марок с признаками фальсификации обнаружены при осмотре двух грузовиков, которые двигались по автодороге в Добропольском районе Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 500 бутылок виски Jameson без акцизных марок изъяли таможенники на Львовщине

Транспортные средства с фальсификатом, который транспортировался с целью дальнейшего сбыта через розничную сеть региона были задержаны.



Фото: штаб ООС/Facebook

"Опасный груз сомнительного качества с поддельными акцизными марками уже не попадет к потребителям", добавили в пресс-центре ОС.