РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11866 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 397 11

Подразделения ОС задержали на Донетчине партию контрафактного алкоголя на 4 млн грн,- штаб. ФОТОрепортаж

Подразделения ОС задержали партию контрафакта на общую сумму около 4 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Совместными усилиями всех составляющих Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях активно идет борьба с реализацией контрафактных товаров среди которых алкогольные и табачные изделия.

Так, благодаря работе подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, ГФС и других была задержана партия контрафакта на ориентировочную сумму более 4 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 57000 бутылок водочных изделий различных торговых марок с признаками фальсификации обнаружены при осмотре двух грузовиков, которые двигались по автодороге в Добропольском районе Донецкой области.

Подразделения ОС задержали на Донетчине партию контрафактного алкоголя на 4 млн грн,- штаб 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 500 бутылок виски Jameson без акцизных марок изъяли таможенники на Львовщине

Транспортные средства с фальсификатом, который транспортировался с целью дальнейшего сбыта через розничную сеть региона были задержаны.

Подразделения ОС задержали на Донетчине партию контрафактного алкоголя на 4 млн грн,- штаб 02
Фото: штаб ООС/Facebook

"Опасный груз сомнительного качества с поддельными акцизными марками уже не попадет к потребителям", добавили в пресс-центре ОС.

Подразделения ОС задержали на Донетчине партию контрафактного алкоголя на 4 млн грн,- штаб 03

Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409) контрафакт (248) СБУ (19893) ГФС (3598) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Назовите мне хотя би один случай принудительного заливания кредиторами водки в глотки украинцев ?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:24
+1
Кто же будет заботиться о здоровье остальной Украины и ловить фальсификаторов в Житомире или в Виннице?
показать весь комментарий
01.09.2020 07:32
+1
Бариги торгують с той стороной. Бухло гонять з вугілля.
показать весь комментарий
01.09.2020 07:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто же будет заботиться о здоровье остальной Украины и ловить фальсификаторов в Житомире или в Виннице?
показать весь комментарий
01.09.2020 07:32 Ответить
Что-бы не было контрабанды и фальсификата необходимо что-бы государство не наживалось на сбыте алькоголя и табачных изделий!
показать весь комментарий
01.09.2020 07:38 Ответить
Бариги торгують с той стороной. Бухло гонять з вугілля.
показать весь комментарий
01.09.2020 07:43 Ответить
Что по твоим словам за паребриком даже бадягу не умеют делать?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:06 Ответить
та не только . сигаретами дыровскими типа дьюти фри забита вся страна . стирол метадон под кацапским присмотром почти тоннами вырабатывает
показать весь комментарий
01.09.2020 10:16 Ответить
Кредиторам украины нужны только земли и деньги, но никак не люди. Отсюда и вывод, что украинцев так и будут спаивать и доводить до скотского состояния.
показать весь комментарий
01.09.2020 07:49 Ответить
Назовите мне хотя би один случай принудительного заливания кредиторами водки в глотки украинцев ?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:24 Ответить
Кивино финансирование в дребезги
показать весь комментарий
01.09.2020 08:30 Ответить
Я вже нівщо не вірю. За часи правління зелених у Донецьку запрацювали навіть і кіоски і половина продукції із України. То що зняті заборони? Де там пан Грішин-сепарська морда і його Параска? Як там самонемощ не хотіли повторити блокаду?
показать весь комментарий
01.09.2020 08:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/474613 а якщо серйозно, то українцям треба ментально дорослішати. Припиняти патернаціоналізм держави, бо привикли ще з совка "Не думай, роби як ми (партія, уряд) кажемо, про тебе подбають, вигонять на роботу, погонять на свято, вирішать твої проблеми". Пити чи не пити, що і скільки повинна вирішувати сама людина. Хочеш бути здоровим, успішним у всьому і багатим не пий (не впивайся, не пияч, не робись алкашем). Пяницями легко маніпулювати = в сімї, на роботі, в політиці, тому алкоголь повинен бути тяжкодоступним, а за контрафакт тюрму і повну конфіскацію
показать весь комментарий
01.09.2020 08:33 Ответить
Просто, кто-то с кем-то не поделился .)
показать весь комментарий
01.09.2020 10:10 Ответить
 
 