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СБУ на Луганщине разоблачила нелегальную добычу на госшахте угля до 60 тонн в день. ФОТОрепортаж

СБУ на Луганщине разоблачила нелегальную добычу на госшахте угля до 60 тонн в день. ФОТОрепортаж

В Луганской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы лиц, которые организовали на государственной шахте добычу и дальнейшую реализацию угля, чем нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники СБУ установили, что в начале этого года должностные лица руководящего звена одной из шахт ГП "Первомайскуголь" организовали "теневую" угледобычу. Для этого на участке шахты были проложены нелегальные угольные выработки. Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях, в "забое" 65-85 сантиметров высотой, что является грубым нарушением законодательства. Уголь, который они добывали, злоумышленники не учитывали и сбывали местным предпринимателям за наличные. Ежесуточно на участке добывали почти 50-60 тонн неучтенного угля.

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В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины провели 8 обысков в админздании шахты, в офисе фирмы, причастной к нелегальной схеме, на угольных площадках в городах Золотое и Горный и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъяты наличные в сумме 120 000 долларов США, бухгалтерская, маркшейдерская, товарно-транспортная документация, жесткие диски компьютеров, которые содержат информацию об официальных и фактических объемах добытой и реализованной угольной продукции, три грузовых автомобиля и другая техника. Кроме этого на угольных площадках выявлено почти 1,2 тысячи тонн незаконно добытого и подготовленного к "теневой" реализации угля.

СБУ на Луганщине разоблачила нелегальную добычу на госшахте угля до 60 тонн в день 01СБУ на Луганщине разоблачила нелегальную добычу на госшахте угля до 60 тонн в день 02
СБУ на Луганщине разоблачила нелегальную добычу на госшахте угля до 60 тонн в день 03

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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности и автотранспортные средства. Продолжается сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

СБУ (19893) уголь (1001) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+5
а копанки коралевской стабильно платят налоги
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01.09.2020 11:17
+5
Вагон угля в день. На дорозі не валяється
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01.09.2020 11:25
+4
СБУ на Луганщине разоблачила / Что бывший юрист Коломойского а ныне его личный охранник Баканов разоблачить не может: Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости.
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01.09.2020 11:16
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Даёшь стране угля?! Хоть мелкого - но доуя ! ! !
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01.09.2020 11:06 Ответить
А я бы их в шахту!!!!
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01.09.2020 11:10 Ответить
СБУ на Луганщине разоблачила / Что бывший юрист Коломойского а ныне его личный охранник Баканов разоблачить не может: Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости.
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01.09.2020 11:16 Ответить
Так там під "дахом" СБУ , а тут самі "замутили" не поділились вчасно от їх й затримали. Поставить СБУ своє керівництво й буде усе "чікі-пікі" .... чи гадаєте якось інакше працює СБУ?
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01.09.2020 11:43 Ответить
а копанки коралевской стабильно платят налоги
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01.09.2020 11:17 Ответить
Вагон угля в день. На дорозі не валяється
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01.09.2020 11:25 Ответить
дамбас нас так всі роки незалежності "карміл" їм тому і не треба ні ЄС ні цінностей європейських, от звідки їх спротив антимайдани і несприйняття
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01.09.2020 11:47 Ответить
надо их усльішать почему они єто делали
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01.09.2020 11:59 Ответить
Была бы шахта частная - такая новость была бы нонсенсом
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01.09.2020 12:00 Ответить
а що тільки СБУ це знало, а інші служби ні?
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01.09.2020 12:00 Ответить
а эти **** ые кармильцы тоже пенсий, регрессов шахтерских захотят?
они же кроты слепые, ничего не видели, ни о чем не догадывались
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01.09.2020 12:26 Ответить
Та чи й не новость ! До 14 года такие лавы были на каждой шахте в Снежном,Торезе,Шахтерске иТ.Д. А мощность пласта 65-85 см вполне нормальная .Я почти всю жизнь проработал на таких пластах. 60 тонн не так и много. В Снежном были копанки с суточной добычей 100-120 тонн. Площадки принимали по 800 гр. за тонну,а потом оформлялось все через шахты,которые до этого уже по 10 лет не работали.
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01.09.2020 13:42 Ответить
это или убрали конкурента, или мало заплатил, цирку нужно бабло на выборы, что бы овец силосом кормить.
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01.09.2020 13:56 Ответить
То тільки для держави шахти збиткові. Віддати ті шахти безплатно шахтарям, або продати, чому вони повинні бути державни ? Є видобуток чи нема, зарплату плати, різні борги гаси, постійне соц.напруження, фіктивні шахтарські пенсії і регреси. На приватній шахті самі у себе красти небудуть
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01.09.2020 14:12 Ответить
 
 