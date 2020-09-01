СБУ на Луганщине разоблачила нелегальную добычу на госшахте угля до 60 тонн в день. ФОТОрепортаж

В Луганской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы лиц, которые организовали на государственной шахте добычу и дальнейшую реализацию угля, чем нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники СБУ установили, что в начале этого года должностные лица руководящего звена одной из шахт ГП "Первомайскуголь" организовали "теневую" угледобычу. Для этого на участке шахты были проложены нелегальные угольные выработки. Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях, в "забое" 65-85 сантиметров высотой, что является грубым нарушением законодательства. Уголь, который они добывали, злоумышленники не учитывали и сбывали местным предпринимателям за наличные. Ежесуточно на участке добывали почти 50-60 тонн неучтенного угля.

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В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины провели 8 обысков в админздании шахты, в офисе фирмы, причастной к нелегальной схеме, на угольных площадках в городах Золотое и Горный и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъяты наличные в сумме 120 000 долларов США, бухгалтерская, маркшейдерская, товарно-транспортная документация, жесткие диски компьютеров, которые содержат информацию об официальных и фактических объемах добытой и реализованной угольной продукции, три грузовых автомобиля и другая техника. Кроме этого на угольных площадках выявлено почти 1,2 тысячи тонн незаконно добытого и подготовленного к "теневой" реализации угля.





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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности и автотранспортные средства. Продолжается сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.