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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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Нас уничтожают. Какой к чертям свинячим коронавирус? Кто-нибудь умер от того коронавируса?
да у них и диагностики нет, потому что там нужен электронный микроскоп, чтобы тот вирус обнаружить.
А вот весь бизнес накрывается медным тазом.
нищета у ворот.
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01.09.2020 11:16 Ответить
А что там в Белоруссии? Сколько мильонов умерло от выируса? Сколько красных зон? Все врачи уже умерли и лечить уже некому супер пупер страшный вирус? Кто-то еще верит Степанову и прочим маразматикам?
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01.09.2020 11:24 Ответить
Коли влада сама запустила для інфікування поїздів метрополітену професійних жебраків, роздрібних торгівців, пєвунів то звичайно буде пандемія, пасажир навідь з ковидлою приїхав і вийшов, а ці вірусні носії цілий день інфікують вагони і поїзди, а їм сердешні дебіли щей милостині подають. Коли влада поседіла карантин і розікрала і резерв і фонд то що ви від цих кавзнокрадів хочете?
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01.09.2020 11:28 Ответить
Боятся бунта, за$ранцы.
Не, бунта не будет. Вас просто на выборах вышибут из власти.
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01.09.2020 11:36 Ответить
Схоже, головною метою наших санепідеміків є не приборкання епідемії, а пом'якшення карантину...
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01.09.2020 13:39 Ответить
 
 