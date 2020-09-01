СБУ провела контрдиверсионные тренировки на террористически уязвимых объектах Херсонщины. ФОТОрепортаж

Координационная группа Антитеррористического центра при региональном органе Службы безопасности Украины провела плановую многоэтапную антитеррористическую тренировку на территории шести районов Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что на избранных территориях расположен ряд террористически уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области, в частности военный объект ВС Украины, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

В тренировках приняли участие сотрудники ГУ СБУ в АР Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии и Госпогранслужбы, подразделения Вооруженных сил Украины, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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"Главной целью учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия ведущих субъектов борьбы с терроризмом, организация и проведение в рамках антитеррористической операции мер по противодействию возможным диверсиям на потенциально опасных объектах.

По сценарию тренировок условные диверсанты пытались совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах Херсонщины через незаконное проникновение на них и минировании помещений и оборудования.

Таким образом был проверен уровень защищенности объектов критической инфраструктуры, готовности их администраций, служб безопасности и охраны, местных подразделений правоохранительных органов, специальных служб и других военизированных формирований к реагированию на чрезвычайные события и устранение последствий возможных террористических атак", - сказано в сообщении.



Фото: сайт СБУ

Отмечается, что по результатам проведенных тренировок координационная группа АТЦ пока предоставляет соответствующие методические рекомендации с учетом специфики деятельности каждого объекта для усовершенствования систем их защиты и берет на контроль устранение выявленных недостатков.