СБУ провела контрдиверсионные тренировки на террористически уязвимых объектах Херсонщины. ФОТОрепортаж
Координационная группа Антитеррористического центра при региональном органе Службы безопасности Украины провела плановую многоэтапную антитеррористическую тренировку на территории шести районов Херсонщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что на избранных территориях расположен ряд террористически уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области, в частности военный объект ВС Украины, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.
В тренировках приняли участие сотрудники ГУ СБУ в АР Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии и Госпогранслужбы, подразделения Вооруженных сил Украины, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
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"Главной целью учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия ведущих субъектов борьбы с терроризмом, организация и проведение в рамках антитеррористической операции мер по противодействию возможным диверсиям на потенциально опасных объектах.
По сценарию тренировок условные диверсанты пытались совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах Херсонщины через незаконное проникновение на них и минировании помещений и оборудования.
Таким образом был проверен уровень защищенности объектов критической инфраструктуры, готовности их администраций, служб безопасности и охраны, местных подразделений правоохранительных органов, специальных служб и других военизированных формирований к реагированию на чрезвычайные события и устранение последствий возможных террористических атак", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам проведенных тренировок координационная группа АТЦ пока предоставляет соответствующие методические рекомендации с учетом специфики деятельности каждого объекта для усовершенствования систем их защиты и берет на контроль устранение выявленных недостатков.
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Теперь спецслужбы РФ гораздо более осведомлены, как захватывать этих стратегические объекты Не зря Запад требовал провести тотальную чистку в СБУ, без этого невозможно полноценно воевать с гибридным врагом.
На Харьковщине найден масштабный склад боеприпасов, который может принадлежать представителям группировки "Патриоты - за жизнь".
Среди обнаруженного оружия - гранаты РГД-5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7 мм, комплектующие к станковому противотанковому гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию и прочее.
Об этом https://t.me/MaksymZhorin/95 сообщается в Telegram-канале экс-командира полка "Азов" и начальника Центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максима Жорина.
"Этот арсенал оружия нашли на днях в Люботине, Харьковская область.
Из своих источников получил интересную информацию о его владельце - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы.
Все мы ничего не слышали об этом деле, так как, судя по всему, его покрывает полиция и прокуратура.
Поэтому обращаюсь к нашим правоохранительным органам: может вы хоть как-то прокомментируете ситуацию? И надеюсь, ни у кого больше нет вопросов по поводу настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ", - заявил https://t.me/MaksymZhorin Максим Жорин .
https://apostrophe.ua/news/society/2020-08-31/na-harkovschine-nashli-sklad-***********-kotoryiy-mojet-prinadlejat-organizatsii-ili-kivyi---maksim-jorin/208095
мы же хунта, *****!..
хотя, последний год я все реже вспоминаю это выражение, глядя на окружающую меня действительность..
15 часов назад - https://liveuamap.com/?zoom=11&ll=51.01838,28.64084 51°1′N 28°38′E Explosion targeted freight train with diesel and gasoline in Zhytomyr region. Only damage to railway, no casualties. Security Service of Ukraine opened "terror attack" case