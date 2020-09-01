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Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Сделай себя еще раз!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комик Филимонов, собирающийся стать мэром Одессы, рассказывал на росТВ анекдоты о хохлах и сале. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы. ВИДЕО

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

... и других серьезных недугов

Читайте на "Цензор.НЕТ": В провластных структурах есть "засланные казачки": Фокин отреагировал на критику Авакова и Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ, - это значит, что они озвучивают согласованные с властями тезисы

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Изменения в ТКГ

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Борец за "донецкий характер"

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Учітеся та навчайте!

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Народная мудрость

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

ЗЕ!перемены

Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путинский театр марионеток

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31260) Фокин Витольд (101) фотожаба (14383) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+59
Ось теж непогана...
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3504
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01.09.2020 14:00
+48
Кін Че НЕ
Шим Нан ЗЕ
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 941
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01.09.2020 13:57
+46
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6910
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01.09.2020 14:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кін Че НЕ
Шим Нан ЗЕ
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 941
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01.09.2020 13:57 Ответить
*Шим Пан ЗЕ
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01.09.2020 13:58 Ответить
намек на Северную Корею где лидер ее лежит в коме принимается....
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01.09.2020 14:12 Ответить
Кон Чен Ый
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01.09.2020 14:10 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9863
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01.09.2020 19:47 Ответить
Это что за сосна на заднем фоне?
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03.09.2020 15:06 Ответить
Ну и ряха 2020.
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01.09.2020 21:12 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8755
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01.09.2020 13:58 Ответить
Пудрик - це ти !!!
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01.09.2020 13:59 Ответить
да уж. у него размер морды лица как у мыролюбного сцытника. тот тоже потужно начинал - любовницу и жену за народный счет в г. Лондон возил. Причем вместе.
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01.09.2020 14:14 Ответить
Ось теж непогана...
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3504
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01.09.2020 14:00 Ответить
На трибуне нарисован новый символ государства,или это трибуна юмориста?
Все президенты выступают с трибуны имеющей госсимволику.
Но клоуны могут выступать под любой символикой.
Делайте выводы.
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01.09.2020 19:26 Ответить
Формула Альцгеймера - це і смішно, і вірно.
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01.09.2020 14:02 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2885

...
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01.09.2020 14:03 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 345
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01.09.2020 14:13 Ответить
Сколько новых погремух привалило Членограю)

Вот и пошли варианты:
Зензей, Зеки Чан, Обиван Зеноби, Зедай, Брюзел, Сцы Кун, Чёрный памперс по варье-те, Зена принцесса-воин, Зен-Ган-Дон, Земурай, Зе-Лу-Пень, Ку-Ем-Бей...
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01.09.2020 14:05 Ответить
Зелупелло (5я черепашка ниндзя)
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01.09.2020 14:06 Ответить
Оставляю копирайт за собой.
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01.09.2020 15:35 Ответить
Кстати куда воно пропало? Скучно без зельки
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01.09.2020 14:07 Ответить
Да вроде по Полтаве шорхается. Ну что-то его Цензор не пиарит. Видно там вобще днище!
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01.09.2020 14:09 Ответить
может галушкою вдавыться? ))) ну хоть поперхнется))))
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01.09.2020 14:12 Ответить
Воно галушок не есть,воно шаурму и бурхеры трескаеть.
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01.09.2020 19:13 Ответить
та пагадите...где-то ж супик грибной хлебал )))) и нахваливал))) (может конечно он с мухоморов галлюциногенных...но то второй вопрос)))...
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01.09.2020 19:26 Ответить
Было такое! Но там не смогли подготовить ни коск с шаурмой,ни мак.
Ох рано,встает охрана! Но везде не успевает оградить хидранта от выражения народом любви.
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01.09.2020 19:31 Ответить
Та чо. ЗЕлупелло там уже обещает в Полтаве космодромы строить.
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01.09.2020 15:36 Ответить
https://glavnoe.ua/news/n357037089-zelenskij-v-poltave-proverjaet-obekty-bolshoj-strojki наши деньги тратит. вот этой фигнёй должен заниматься премьер.
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01.09.2020 14:16 Ответить
Пре Пез Ден...
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01.09.2020 14:11 Ответить
Ре-ЗЕ- Дент
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03.09.2020 15:09 Ответить
люди! это надо где-то собирать и фиксировать... просто списком....
(мож потом на рекорд Гиннесса пойдет?))))
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01.09.2020 14:14 Ответить
Если правильно оформить - уже есть. Все на одном формате А4 стандартным шрифтом не поместяться!
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01.09.2020 19:16 Ответить
экий Вы экономный - возьмем 2 листа А4...тут главное собрать и сберечь народную мудрость))
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01.09.2020 19:28 Ответить
Да! Хоть 5 листов. 5-я черепашка нинзя Зелупелло этого достойна.
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02.09.2020 10:01 Ответить
Правильная формула Альцгеймера. В ней не столько 2 старпёра, сколько уши 1 }{уйла.
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4320
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01.09.2020 14:08 Ответить
знаете что мерзко..когда Кравчук и Фокин которые могли бы остаться в истории Украины пусть и не очень удачный проект но ПЕРВЫЕ лидеры страны а станут первые.... идеры страны..(ой упала букхфва (***П)
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01.09.2020 14:14 Ответить
Наше старшее поколение сделало ошибку ещё 30 лет назад, когда Кравчука надо было не в Президенты выбирать, а живьём в землю закопать. Он бы уже давно парашей не вонял.
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01.09.2020 14:22 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6910
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01.09.2020 14:12 Ответить
Мордовські військові зробили перші фоткi iноземеного літаючого «автомобіля» - gazeta "Mordovets"
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9511
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01.09.2020 14:13 Ответить
вретивывсе. это удмуртский аэропланъ.
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01.09.2020 14:16 Ответить
Йеропланъ
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03.09.2020 15:11 Ответить
Это нанобеспилотник. Кацап внутри- это робот Фёдор. Управляется 2 верёвками.
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2027
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01.09.2020 14:19 Ответить
и палкой в заднице
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01.09.2020 14:24 Ответить
Палка в заднице - это антена,для приема голосовых команд.
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01.09.2020 19:19 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7631
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01.09.2020 14:15 Ответить
Да он вот вот президентство "купит",странно что зебилов этого никак не догонят...
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01.09.2020 15:07 Ответить
Ты считаешь фотожабы новостью?
А на президентство у него никаких денег не хватит. Его время прошло.
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01.09.2020 15:10 Ответить
Нынче для этого нужны люди и патроны. За ЗЕ нет ни того, ни другого.
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01.09.2020 15:38 Ответить
А без применения патронов, на следующих выборах никак не получится?
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01.09.2020 16:02 Ответить
Ну насчет выборов это спорный вопрос. Зе допокращится до того, что что у По будут не выборы а простое назначение. А насчет патронов... Ну да, без них прикольнее, к этому случаю больше подходит веревка...
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01.09.2020 16:19 Ответить
ЗЕ до следующих выборов не дотянет.

Можешь, как всегда, посмотреть это по телевизору. А можешь закрыть его собой.
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01.09.2020 19:05 Ответить
До выборов.
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01.09.2020 19:20 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3804
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01.09.2020 15:05 Ответить
+++
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01.09.2020 20:45 Ответить
"кукрыниксы" - подоночки-олгофренчики.
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01.09.2020 17:16 Ответить
Ну не стоит здесь заниматься самокритикой.../да и не какой ты не кукрыникс.../
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01.09.2020 17:40 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
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03.09.2020 19:42 Ответить
почему?
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03.09.2020 15:09 Ответить
Це не подонки це дно
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01.09.2020 20:30 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4611
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02.09.2020 11:01 Ответить
"ЗЕ-пєрємєни" по роках це ПРОСТО СУПЕР ! Давно так не сміялась ))
Ну реально, зе-мордяка вже навіть на білборд не вміщується ))
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04.09.2020 00:23 Ответить
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8783
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04.09.2020 01:04 Ответить
 
 