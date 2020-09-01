Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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ЗЕ!перемены
Путинский театр марионеток
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Шим Нан ЗЕ
Все президенты выступают с трибуны имеющей госсимволику.
Но клоуны могут выступать под любой символикой.
Делайте выводы.
...
Вот и пошли варианты:
Зензей, Зеки Чан, Обиван Зеноби, Зедай, Брюзел, Сцы Кун, Чёрный памперс по варье-те, Зена принцесса-воин, Зен-Ган-Дон, Земурай, Зе-Лу-Пень, Ку-Ем-Бей...
Ох рано,встает охрана! Но везде не успевает оградить хидранта от выражения народом любви.
(мож потом на рекорд Гиннесса пойдет?))))
А на президентство у него никаких денег не хватит. Его время прошло.
Можешь, как всегда, посмотреть это по телевизору. А можешь закрыть его собой.
Ну реально, зе-мордяка вже навіть на білборд не вміщується ))