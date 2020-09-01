Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Сделай себя еще раз!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комик Филимонов, собирающийся стать мэром Одессы, рассказывал на росТВ анекдоты о хохлах и сале. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комик Филимонов заявил, что по просьбе Зеленского будет баллотироваться в мэры Одессы. ВИДЕО

... и других серьезных недугов

Читайте на "Цензор.НЕТ": В провластных структурах есть "засланные казачки": Фокин отреагировал на критику Авакова и Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ, - это значит, что они озвучивают согласованные с властями тезисы

Изменения в ТКГ

Борец за "донецкий характер"

Учітеся та навчайте!

Народная мудрость

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

ЗЕ!перемены

Путинский театр марионеток

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