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Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО
Нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Илья Кива в Раде выразили солидарность с "белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На фото Медведчук и Кива стоят в зале украинского парламента перед вывешенным красно-зеленым флагом. При этом следует отметить, что красно-белый узор должен находиться с левой стороны, а не с правой, как на снимке.
Напомним, ранее Кива говорил, что у него "инстинктивно прижимаются уши" перед Медведчуком.
Топ комментарии
+58 Alexander Savely
показать весь комментарий01.09.2020 14:26
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+42 Топ Ган
показать весь комментарий01.09.2020 14:31
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Флаг настоящий, а "слева-справа" - это смотря как положить, лицом или изнанкой.
Слабый защитник, пялящийся на женские жопы и сиськи.
Сверху может свалиться тяжёлый штатив, а Кива с рукой в штанах будет витать в мечтах...
Как раз компашка конченному путинососу медвечуку.
Пишется с маленькой, как и путин.
который не может шагу ступить без телохранителя, мразь мразей
Не подумайте - з фото все гаразд. Просто Медведчук і Кива вирішили підтримати фашиста Лукашенку і принесли до Ради прапор БССР і де-юре нинішнього режиму. Але повісили його неправильно. Мусив перевернути світлину, щоб стяг був як належить. Ну, і ці два діяча догори ногами виглядають доречно.
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ЧЕТВЕРТОВАТЬ ПУБЛИЧНО ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИТАЩИЛИ ЭТУ ПОЗОРНУЮ ГАДОСТЬ В СЕРДЦЕ СТРАНЫ!
и его клеврет Дрочила.
"За життя" ?.. Жизнью тут и не пахнет, только склепом. Дракула & Дрочила