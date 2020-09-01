Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО

Нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Илья Кива в Раде выразили солидарность с "белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На фото Медведчук и Кива стоят в зале украинского парламента перед вывешенным красно-зеленым флагом. При этом следует отметить, что красно-белый узор должен находиться с левой стороны, а не с правой, как на снимке.

Напомним, ранее Кива говорил, что у него "инстинктивно прижимаются уши" перед Медведчуком.

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