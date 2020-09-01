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Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО

Нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Илья Кива в Раде выразили солидарность с "белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На фото Медведчук и Кива стоят в зале украинского парламента перед вывешенным красно-зеленым флагом. При этом следует отметить, что красно-белый узор должен находиться с левой стороны, а не с правой, как на снимке.

Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, защитившего Беларусь от захвата и порабощения 01

Напомним, ранее Кива говорил, что у него "инстинктивно прижимаются уши" перед Медведчуком.

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Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, защитившего Беларусь от захвата и порабощения 02

Беларусь (7891) Медведчук Виктор (1789) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+58
"на кол обоих - и всего делов-то"(с)
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01.09.2020 14:26
+48
Мертведчука когда будут хоронить нужно еще осиновый кол забить в сердце
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01.09.2020 14:27
+42
Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, защитившего Беларусь "от захвата и порабощения" - Цензор.НЕТ 4665
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01.09.2020 14:31
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Страница 3 из 3
Туфли у Мердерчука хорошие. Дорогие. Из человеческой кожи. Кум подогнал.
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01.09.2020 18:10 Ответить
Даже лавров про этих сказал - дебилы ***.
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01.09.2020 18:50 Ответить
Два дебіла - це вже сила!!
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01.09.2020 18:52 Ответить
Медведчук вылитый профессор Мариарти !
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01.09.2020 19:13 Ответить
Огидно дивитися на подібне біосміття... Давно вже пора такий скам закопувати
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01.09.2020 20:17 Ответить
Шизодебил подходящая компания для мертвечука.
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01.09.2020 20:37 Ответить
Два животных кацапо-комуняцкого толка. Это возможно только при президенте-ублюдке. Интересно, как только плешь-фюрер признал выборы у сябров легитимными, тут же эта мразь вылезла в защиту фашизма. Не могу поверить, что в Украине не найдется ни одного козака, который бы завалил эту нечисть. Памятники стояли бы ему в веках.
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01.09.2020 20:46 Ответить
"При этом следует отметить, что красно-белый узор должен находиться с левой стороны, а не с правой, как на снимке"
Флаг настоящий, а "слева-справа" - это смотря как положить, лицом или изнанкой.
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01.09.2020 20:48 Ответить
Два дебила это сила.
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01.09.2020 21:08 Ответить
А кива мертветчуку подтирает или гладит сзади?
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01.09.2020 22:51 Ответить
Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення" - Цензор.НЕТ 2979
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01.09.2020 23:02 Ответить
мертвечук,натурально, выглядит как смерть...смерть Украины...
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02.09.2020 00:03 Ответить
а я вижу в нем смерть нарабсеихутинской.
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02.09.2020 02:45 Ответить
Кива защищает Медведчука от случайного задевания локтем ?
Слабый защитник, пялящийся на женские жопы и сиськи.
Сверху может свалиться тяжёлый штатив, а Кива с рукой в штанах будет витать в мечтах...
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02.09.2020 00:05 Ответить
А Кива то, кива! Решил,в кои то веки, сделать умное лицо....Нет, не получилось..
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02.09.2020 00:06 Ответить
Кива себя так дискредитировал, что ниже некуда.
Как раз компашка конченному путинососу медвечуку.
Пишется с маленькой, как и путин.
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02.09.2020 00:22 Ответить
какой там умняк ,... Валуев-2 та й годi...
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02.09.2020 02:54 Ответить
два дебила...
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02.09.2020 01:08 Ответить
Кива Медведчука за сраку лапает правой рукой, а левой дрочит сам с собой.
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02.09.2020 01:15 Ответить
а шо то мертвечук с фоты, на фронте руки потерял - в черных перчах так хизуется и, кста, без маски.
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02.09.2020 02:44 Ответить
Краснопузое дерьмо во все стороны равно...Пифагор был прав
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02.09.2020 07:37 Ответить
медведчук похож на усохшего Фантомаса в чёрных перчатках,
который не может шагу ступить без телохранителя, мразь мразей
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02.09.2020 07:46 Ответить
Обратите внимание - Медведчук в перчатках. Чтобы не мараться о флаг чужой страны в нашей ВР и не заразиться кивой
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02.09.2020 09:30 Ответить
Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення" - Цензор.НЕТ 9126
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02.09.2020 09:34 Ответить
Ой ***** ліл! Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення" - Цензор.НЕТ 296
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02.09.2020 14:54 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158496368177410&set=a.10150373425752410&type=3&theater Вахтанг Кіпіані

Не подумайте - з фото все гаразд. Просто Медведчук і Кива вирішили підтримати фашиста Лукашенку і принесли до Ради прапор БССР і де-юре нинішнього режиму. Але повісили його неправильно. Мусив перевернути світлину, щоб стяг був як належить. Ну, і ці два діяча догори ногами виглядають доречно.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTg0OTYzNzMzODc0MTA%3D&av=100006798795886
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02.09.2020 10:51 Ответить
Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення" - Цензор.НЕТ 4169
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02.09.2020 10:52 Ответить
Що ці два вилупки роблять у Ґавстралії?
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02.09.2020 14:53 Ответить
А НИКТО РАЗВЕ НЕ ЗАМЕТИЛ В РАДЕ ВОПИЮЩЕГО НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ СИМВОЛИКИ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ?! ЧТО СОВКОВО-ПОМОЙНАЯ ТРЯПКА ИЗ СССР ДЕЛАЕТ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ?? (!).
ЧЕТВЕРТОВАТЬ ПУБЛИЧНО ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИТАЩИЛИ ЭТУ ПОЗОРНУЮ ГАДОСТЬ В СЕРДЦЕ СТРАНЫ!
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02.09.2020 11:59 Ответить
Обмельчал медведчук, связался с дрочуном кивой) превратился в нового клоуна)
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02.09.2020 12:30 Ответить
На фото - мертвечушина-кровопийца "Дракула"(туфли, перчатки, - весь прикид в тон)
и его клеврет Дрочила.
"За життя" ?.. Жизнью тут и не пахнет, только склепом. Дракула & Дрочила
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02.09.2020 12:35 Ответить
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