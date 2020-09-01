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ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киев раскрыли деятельность организованной группы, участники которой наладили схему незаконной легализации иностранцев из стран повышенного террористического риска в Украине, с дальнейшей переправкой их через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следователям удалось задокументировать 327 эпизодов изготовления поддельных паспортных документов (ID-карты и загранпаспорта) стран Европейского Союза - Словакии, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии. Также установлены более 20 так называемых "оптовых заказчиков" таких документов в 12 регионах Украины", - говорится в сообщении.

Среди основных пользователей поддельных документов были идентифицированы граждане Сирии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции.

"Установлено, что средний объем изготовления поддельных документов составлял от 200 до 320 единиц ежемесячно. Ориентировочный объем изготовленных преступной группой документов за период их деятельности, а именно с начала 2017 года, - около 4000 поддельных документов", - указывается в сообщении.

ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска 01
ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска 02
ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска 03

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По итогам проведения спецоперации на территории Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей были раскрыты все члены преступной группы, в частности "оптовые заказчики", среди которых сотрудник Национальной полиции Украины и сотрудник управления Государственной миграционной службы Украины в Тернопольской области. Также была прекращена работа цеха по производству поддельных документов.

Правоохранители изъяли образцы поддельных документов, оборудование для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства.

Шести фигурантам было сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до 3 лет с конфискацией имущества.

нелегалы (452) паспорт (1180) ГБР (2988)


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ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска.

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Невже для московії підробляли?
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01.09.2020 18:04 Ответить
Без сприяння та співучасті співробітників поліції і міграційної служби (паспортні столи та ОВІР) цей бізнес навіть не розпічнеться.
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01.09.2020 18:24 Ответить
Знамя Пихамовой подхватили её коллеги
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01.09.2020 18:55 Ответить
Также была прекращена работа цеха по производству поддельных документов.
Правоохранители изъяли образцы поддельных документов, оборудование для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства. (с)

И что из этого всего изображено на фото?
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01.09.2020 18:40 Ответить
Журналист Юрий Бутусов обвинил ближайшее окружение президента Владимира Зеленского в "зачистке" высших эшелонов власти в пользу России.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/214273_1598971131
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01.09.2020 20:10 Ответить
 
 