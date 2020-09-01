Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования. ФОТОрепортаж
В харьковских школах сегодня раздавали подарки с символикой партии "Блок Кернеса Успешный Харьков".
По информации из социальных сетей и СМИ, а также от местных жителей, детям раздавали пакеты и экосумки, внутри которых находились блокноты, браслеты, календари, раскраски, все с логотипом партии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гражданской сети ОПОРА.
Кроме того, журналисты "Суспільне Харків" зафиксировали раздачу брендированных материалов в Харьковской специализированной школе I-III ступеней № 16 Харьковского городского совета Харьковской области директором школы Ириной Дьяков.
"Закон об образовании прямо запрещает размещать политическую рекламу в учебных заведениях. Указанные материалы имеют все признаки политической рекламы, так как содержат название политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Из-за этого факта мы написали в Министерство образования и науки обращения о необходимости обратить внимание и отреагировать на указанные факты нарушения законодательства в учебных заведениях. А также просим обратиться к руководителям всех учебных заведений Харькова с целью обеспечения политической нейтральности и недопущения распространения политической рекламы в образовательных учреждениях", - подчеркнул координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.
Отмечается, что это уже не первый пример политической рекламы в харьковских учебных заведениях. Ранее представители ОПОРЫ зафиксировали в 22 учебных заведениях открытки, на которых изображен Харьковский городской голова Геннадий Кернес и надпись "Блок Кернеса Успешный Харьков".
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даволєн город сільнаю рукою.
Як не почуєте, то буде вам пи...ць.
Всією Харків ГЕПнувсь головою. Спасибо жителям Донбасса за президента 3,14дораса !
И Харькову за Гепу с Допой...
Идите вместе с ними в .опу !
Бреите рчуки и тетдари, кадарнаши и убечники.
Бдуем утичься.