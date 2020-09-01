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Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования. ФОТОрепортаж

В харьковских школах сегодня раздавали подарки с символикой партии "Блок Кернеса Успешный Харьков".

По информации из социальных сетей и СМИ, а также от местных жителей, детям раздавали пакеты и экосумки, внутри которых находились блокноты, браслеты, календари, раскраски, все с логотипом партии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гражданской сети ОПОРА.

Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 01

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Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 02
Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 03
Фото: oporaua.org

Кроме того, журналисты "Суспільне Харків" зафиксировали раздачу брендированных материалов в Харьковской специализированной школе I-III ступеней № 16 Харьковского городского совета Харьковской области директором школы Ириной Дьяков.

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Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 04
Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 05
Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 06
Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования 07
Фото: suspilne.media

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"Закон об образовании прямо запрещает размещать политическую рекламу в учебных заведениях. Указанные материалы имеют все признаки политической рекламы, так как содержат название политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Из-за этого факта мы написали в Министерство образования и науки обращения о необходимости обратить внимание и отреагировать на указанные факты нарушения законодательства в учебных заведениях. А также просим обратиться к руководителям всех учебных заведений Харькова с целью обеспечения политической нейтральности и недопущения распространения политической рекламы в образовательных учреждениях", - подчеркнул координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

Отмечается, что это уже не первый пример политической рекламы в харьковских учебных заведениях. Ранее представители ОПОРЫ зафиксировали в 22 учебных заведениях открытки, на которых изображен Харьковский городской голова Геннадий Кернес и надпись "Блок Кернеса Успешный Харьков".

Автор: 

агитация (508) Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2752) ОПОРА (247)


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Топ комментарии
+11
Надо с такой полиграфией раздавать, тогда будет норм:

Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования - Цензор.НЕТ 3743
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01.09.2020 20:20
+5
у російськомовному Харкові, школярі старанно вивчають українську мову

Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти - Цензор.НЕТ 5462
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01.09.2020 21:25
+4
крысяндр посимпотнее будет
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01.09.2020 20:29
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Правила форума Совет форумчан
Надо с такой полиграфией раздавать, тогда будет норм:

Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования - Цензор.НЕТ 3743
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01.09.2020 20:20 Ответить
крысяндр посимпотнее будет
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01.09.2020 20:29 Ответить
Безусловно!
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01.09.2020 20:31 Ответить
Усліш, країна, Харькав наканєц,

даволєн город сільнаю рукою.

Як не почуєте, то буде вам пи...ць.

Всією Харків ГЕПнувсь головою. Спасибо жителям Донбасса за президента 3,14дораса !
И Харькову за Гепу с Допой...
Идите вместе с ними в .опу !
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01.09.2020 20:31 Ответить
кстати, про школу, когда ж, как не сегодня
Бреите рчуки и тетдари, кадарнаши и убечники.
Бдуем утичься.
Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования - Цензор.НЕТ 9139
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01.09.2020 20:32 Ответить
И на шо оно расчитавает от этих детей? Дебилизм какой-то.
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01.09.2020 20:40 Ответить
Я буду за Светличную голосовать, если она будет баллотироваться в мэры Харькова. Достал этот Гепа хуже горькой редьки.
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01.09.2020 20:57 Ответить
А чем она отличается от гепы?
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02.09.2020 09:15 Ответить
у російськомовному Харкові, школярі старанно вивчають українську мову

Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти - Цензор.НЕТ 5462
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01.09.2020 21:25 Ответить
Ни одной городской больницы под ковидных не переоборудовал а областные забиты.Масками школы не обеспечил и канцтоварами тоже. Это забота родителей. Его забота построить двухэтажный туалет с рыбками в зоопарке. На это 15 млн, горсовет нашел .
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01.09.2020 21:33 Ответить
какая разница, харьковчане его любят, ну а которые выздоровеют, полюбят еще больше...
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01.09.2020 22:06 Ответить
Конечно любят и все восхищаются фонтанами,клумбами ( классный мэр ), а потом идут в поликлиники и матерятся.)
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01.09.2020 22:09 Ответить
По-перше, не 15, на 5. По-друге, в тому- ж кошторисі під туалетом внизу була позиція на 40 мільйонів, якої не помітили. По-третє - туалет з рибами вийшов просто казковий.
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01.09.2020 23:20 Ответить
О, це - наша школа, перший-А клас. До А - класу збирають усіх, кого можна розвести на гроші. Починаючи з повітряних кульок над партами.
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01.09.2020 23:15 Ответить
Почему сепаратиста Кернеса не посадил Порошенко?, как и многих других, фактически их оправдал. Последствия этих преступлений Порошенко уже явные, вата рулит.
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02.09.2020 00:08 Ответить
У вашего дебила Зе есть все возможности посадить гепу. Что-то не торопится.
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02.09.2020 09:16 Ответить
Харьків перетворюється в єврейську общину.
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02.09.2020 08:12 Ответить
Он уже давно ватная община. Задрали уже с антисемитизмом. Проблема Украины не евреи, а прорусское ватное быдло.
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02.09.2020 09:18 Ответить
 
 