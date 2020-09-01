Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования. ФОТОрепортаж

В харьковских школах сегодня раздавали подарки с символикой партии "Блок Кернеса Успешный Харьков".

По информации из социальных сетей и СМИ, а также от местных жителей, детям раздавали пакеты и экосумки, внутри которых находились блокноты, браслеты, календари, раскраски, все с логотипом партии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гражданской сети ОПОРА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Билборд "Слуги народа" на шоссе под Конча-Заспой "отредактировали": "Кривий Ріг це ти". ФОТО





Фото: oporaua.org

Кроме того, журналисты "Суспільне Харків" зафиксировали раздачу брендированных материалов в Харьковской специализированной школе I-III ступеней № 16 Харьковского городского совета Харьковской области директором школы Ириной Дьяков.

Также смотрите: Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж









Фото: suspilne.media

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматели ТЦ "Барабашово" жалуются Ермаку, что Кернес прикрывает "беспредел" его именем

"Закон об образовании прямо запрещает размещать политическую рекламу в учебных заведениях. Указанные материалы имеют все признаки политической рекламы, так как содержат название политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Из-за этого факта мы написали в Министерство образования и науки обращения о необходимости обратить внимание и отреагировать на указанные факты нарушения законодательства в учебных заведениях. А также просим обратиться к руководителям всех учебных заведений Харькова с целью обеспечения политической нейтральности и недопущения распространения политической рекламы в образовательных учреждениях", - подчеркнул координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

Отмечается, что это уже не первый пример политической рекламы в харьковских учебных заведениях. Ранее представители ОПОРЫ зафиксировали в 22 учебных заведениях открытки, на которых изображен Харьковский городской голова Геннадий Кернес и надпись "Блок Кернеса Успешный Харьков".