СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах. ФОТО
Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Сумах деятельность пророссийских интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в южных и восточных регионах страны.
Следствие СБУ установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной социальной сети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины. Он распространял информацию с призывами к действиям, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.
"Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства. Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В Сумах СБУ установила интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя.
"По данным следствия СБУ, мужчина длительное время проживал в России. Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи "русского мира" и "русской весны", агитировал за создание так называемой "Новороссии" и подстрекал украинских военнослужащих в антигосударственным насильственным действиям", - сообщают в СБУ.
Следователи при осмотре компьютерной техники пропагандиста обнаружили доказательства указанной деятельности мужчины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
По обоим фактам проводятся следственные действия.
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.Що ще треба,для монополії.?.Погралося злидоття в революцію і досить,час доїння.
Линолеум прибит в стыке гвоздями.
Сами в Ж живут и нас хотят утянуть