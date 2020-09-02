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СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Сумах деятельность пророссийских интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в южных и восточных регионах страны.

Следствие СБУ установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной социальной сети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины. Он распространял информацию с призывами к действиям, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.

"Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства. Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах 01

В Сумах СБУ установила интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Блокирована деятельность сети интернет-агитаторов, призывавших к отделению юго-восточных областей от Украины, - СБУ. ФОТО

"По данным следствия СБУ, мужчина длительное время проживал в России. Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи "русского мира" и "русской весны", агитировал за создание так называемой "Новороссии" и подстрекал украинских военнослужащих в антигосударственным насильственным действиям", - сообщают в СБУ.

СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах 02

Следователи при осмотре компьютерной техники пропагандиста обнаружили доказательства указанной деятельности мужчины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

По обоим фактам проводятся следственные действия.

Также смотрите: Бывший военнослужащий в Сумах через соцсети призывал наемников РФ к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

агитация (508) правоохранительные органы (2970) пропаганда (3675) россия (95526) СБУ (19898) силовики (2799)


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Топ комментарии
+21
блокувала? СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1905
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02.09.2020 11:00
+13
СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1527
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02.09.2020 11:05
+9
Шарійовцю слова не давали. Іди гуляй .
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02.09.2020 11:03
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блокувала? СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1905
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02.09.2020 11:00 Ответить
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02.09.2020 11:04 Ответить
У шахраїв ЗМІ у власності і футбол з суддями Вовками.З легкістю маргіналізують навіть сірозелену революцію
.Що ще треба,для монополії.?.Погралося злидоття в революцію і досить,час доїння.
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02.09.2020 11:33 Ответить
Шарійовцю слова не давали. Іди гуляй .
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02.09.2020 11:03 Ответить
Неужели Медвейчука повязали?
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02.09.2020 11:03 Ответить
Лучше бы они ликвидировали ОПЗЖопс в полном составе, лучший вариант если бы еще на волне революции в 2014 году.. Теперь уже "поезд ушел".. Теперь они по факту "правят бал".
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02.09.2020 11:03 Ответить
СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1527
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02.09.2020 11:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=54Zyn9GCw4o&feature
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02.09.2020 11:10 Ответить
Ти можеш взяти лише у порохобота.
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02.09.2020 11:12 Ответить
знаєш чим ти візьмеш мій хобот як ти його назвав? Буквар під руку і в школу йди!
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02.09.2020 11:19 Ответить
Перед як в складнопідрядних реченнях потрібно ставити кому. Іди в школу - це кацапізм. Українською правильно - йди ДО школи. P.S. чому уся соя не має хисту до мови? P.P.S. Сашу палямярчюка забанылы?
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02.09.2020 11:25 Ответить
ще поговоримо.......
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02.09.2020 11:33 Ответить
Да как же так же, снова хунта захватила власть ,да еще и еврейская? Татаромордва падлючая вы там уже совсем зглу..,зглу...,з глузду з"їхали?
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02.09.2020 11:58 Ответить
На Цензор ще зайдіть за Незнайкою.
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02.09.2020 11:07 Ответить
Олдкэта взяли?
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02.09.2020 11:08 Ответить
Мерзавцы ! Не нравиться Украина -совайте в путинстан ! Антигосударственная пропаганда в ВОЮЮЩЕЙ стране (да в пользу ВРАГА!) - это тяжкое преступление ! Надо расстреливать.
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02.09.2020 11:08 Ответить
Лучше электростул взять в аренду в США и отменить до конца войны мораторий на смертную казнь , обосновать нашему МИДу для *гипертолерантного*ЕС необходимость этого, чтобы все отнеслись с пониманием ...
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02.09.2020 12:05 Ответить
расісюшка прідьот - і зробить з його сранки сяючий палац
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02.09.2020 11:09 Ответить
Пока СБУ не заблокирует деятельность и финансирование оппорыгов, шариков и др. уродов - похвастаться им нечем!
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02.09.2020 11:09 Ответить
дрочун Ківа на очах у всіх створює загони жопо-бойовиків
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02.09.2020 11:11 Ответить
Все что нужно знать о "работе" правоохранительных органов!!!
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02.09.2020 11:14 Ответить
Судя по интерьеру - дело не такое уж и прибыльное. Зелёная шобла не только в интернете агитирует, за Зеленского СБУ уже взялась? Его уполномоченные представляют пророссийскую позицию в ТКГ в Минске и призывают к смене государственного устройства Украины.
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02.09.2020 11:14 Ответить
Неужели остались кретины верящие в киевскую хунту? Вы гловнокомандующего видели?
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02.09.2020 11:20 Ответить
В основном ищут любителей пострелять и наглухо отмороженых. Никакой нормальный, даже с плохим образованием человек не пойдёт воевать. Денег на стройке можно больше зарабротать чем в окопе.
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02.09.2020 11:30 Ответить
В смысле, курносенький и нелупоглазенький?
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02.09.2020 12:08 Ответить
Полочки в каЛидоре - планочки на лямках.
Линолеум прибит в стыке гвоздями.
Сами в Ж живут и нас хотят утянуть
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02.09.2020 11:23 Ответить
В Києві повно усілякого московського бізнесу,а це імітація діяльності.
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02.09.2020 11:24 Ответить
Интересно кого он агитировал в Вконтакте, он же заблочен.
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02.09.2020 11:24 Ответить
Почему не сожгли в топках https://omr.gov.ua/ua/city/enterprises/teplosnabjenie/ КП «Теплопостачання міста Одеси» ?
СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах - Цензор.НЕТ 1435
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02.09.2020 11:41 Ответить
Одноп...СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах - Цензор.НЕТ 8726
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02.09.2020 12:14 Ответить
Выкидывать за паребрик.
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02.09.2020 13:50 Ответить
Дурне діло не хитре, забанити мене чи сайт Єха, а от знайти хто ж здав з ОПУ вагнерівців ворогу тут СБУ як риба мовчить!
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02.09.2020 14:01 Ответить
 
 