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Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция. ФОТО

Глава Нацполиции Украины Александр Фацевич и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко прибыли в Черкасскую область и провели координационное совещание с местными руководителями здравоохранения, силовых ведомств и представителями хасидской религиозной общины по плану мероприятий и подготовки к празднованию Рош ха-Шана в Умани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Во время заседания Виктор Ляшко сделал акцент на эпидемиологической ситуации в городе, отметил необходимость соблюдения карантина во время праздника и принятии дополнительных карантинных мероприятий.

По словам Александра Фацевича, в настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Публичный порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.

Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция 01

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдались противоэпидемические мероприятия, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош ха-Шана", - отметил замглавы Нацполиции Украины.

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Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция 02

Во время рабочего визита представители Нацполиции и Минздрава провели инспектирование основных культовых мест паломничества, места питания граждан, территории проведения мероприятия на предмет их готовности к приему посетителей и четкого соблюдения при этом карантина.

Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция 03
Фото: сайт Нацполиции

Нацполиция (16463) Умань (362) хасиды (255) Фацевич Александр (106) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+7
Дійові особи: Зеленський. Молодий клоун, що перемагає старих політиків. Фокін. 89 років. Старий пердун. Кравчук. 87 років. Старий пердун. Зеленский. Ми перемогли старих політиків. Старі політики: гага! Регочуть, сцять в памперс і підписують формули Бойля-Альцгеймера. Завіса.
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02.09.2020 14:29
+4
500 ментов на 50 хасидов ? Слабаки ..... за одним маленьким евреем при Петрике 500 альфовцев бегало
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02.09.2020 14:28
+4
Десять на одного???
НЕ маловато будет??
🤣
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02.09.2020 14:28
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500 ментов на 50 хасидов ? Слабаки ..... за одним маленьким евреем при Петрике 500 альфовцев бегало
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02.09.2020 14:28 Ответить
Десять на одного???
НЕ маловато будет??
🤣
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02.09.2020 14:28 Ответить
500 полицейских на 50 хасидов )))
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02.09.2020 14:28 Ответить
Дійові особи: Зеленський. Молодий клоун, що перемагає старих політиків. Фокін. 89 років. Старий пердун. Кравчук. 87 років. Старий пердун. Зеленский. Ми перемогли старих політиків. Старі політики: гага! Регочуть, сцять в памперс і підписують формули Бойля-Альцгеймера. Завіса.
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02.09.2020 14:29 Ответить
А по суті статті що? А, зрозумів не запостиш 10 разів темника пайку вріжуть,
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02.09.2020 14:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/443258 Це суть сьогодення.
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02.09.2020 14:55 Ответить
Колись Ізраїль прислав до Умані двох поліціянтів - вистачило з головою. Найспокійніше паломництво в Умані було того року.
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02.09.2020 14:35 Ответить
"Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно нечистых клипот, в которых нет добра совершенно..." ("Тания", гл. 1, стр. 45)

Немецкий нацизм рассматривал славян как недочеловеков. Хасидский нацизм раасматривает как вообще не человеков. И они правы. Только законченная скотина способна безропотно обслуживать полицаями нацистскую идеологию.
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02.09.2020 14:57 Ответить
Раввин Шнеур-Залман был убежден в том, что неевреи лишены Божественной души, и, следовательно, лишены духовной жизни. Их души, по его убеждению, происходят от некой нематериальной сущности, именуемой "ситра ахра" (другая сторона), роль которой тождественна роли дьявола или духа нечистоты в христианской теологии. Это триада согласно логике учения Хабада представляет собой клипу идолопоклонства, клипу убийства и клипу прелюбодеяния.

"Однако клипот подразделяются на две ступени, и одна из них выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень - это три совершенно дурные и нечистые клипот, в которых совсем нет добра... Их влиянию подвергаются и от них исходят души всех народов мира и их физическое существование, души всех нечистых и запрещенных в пищу животных и их физическое существование, а также существование и дух жизни всех видов запрещенной растительной пищи, как орла, кильэй гакерем и пр." ("Тания", гл. 6, стр. 64-65).

Иногда в действия этих зловредных клипот нижней ступени включаются и еврейские души, и тогда они начинают творить зло. Однако раввин Шнеур-Залман полагает, что между еврейским и нееврейским злом существует значительная разница. По его мнению, еврей по природе своей не может желать запрещенного, т.е. еврей не может желать идолопоклонствовать, убивать, грабить и т.д. Он может лишь стремиться злоупотреблять разрешенным (пьянствовать, объедаться и т.д.). При этом нееврей в силу врождённой нечистоты души имеет влечение ко злу и жаждет запрещённого, а еврей - дозволенного, но с неправильной мотивацией. Источники зла также разделяются на категории «еврейских» и «чужих». Если еврей нарушает Тору, он делает это по вине неевреев, через которых действует ситра ахра, но не сам по себе. Таким образом, все, что делает еврей - добро, все, что делает нееврей - зло. Поступки еврея всегда диктуются добрыми побуждениями, а поступки нееврея - злыми. Следовательно, любой еврей оказывается лучше нееврея, и следует утверждать, что нет плохих евреев. Носителями добра в мире признаются исключительно евреи.
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02.09.2020 15:13 Ответить
Нині (вчора, позавчора, завтра, післязавтра і так з року в рік восени) в Березівці знову все в диму. Правопорядок як завжди забезпечувало ноль цілих і ноль десятих умовного поліціянта, оскільки, як я зрозумів ниньки 10 поліціянтів обслуговує одного хасида і на Березівку вільних поліцюків не залишилося.
Стаття 77-1 АКУ вийшла заміж за статтю 241 ККУ, але ніхто не прийшов (і не прийде) до них на весілля.(((
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02.09.2020 17:47 Ответить
 
 