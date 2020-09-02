Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция. ФОТО
Глава Нацполиции Украины Александр Фацевич и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко прибыли в Черкасскую область и провели координационное совещание с местными руководителями здравоохранения, силовых ведомств и представителями хасидской религиозной общины по плану мероприятий и подготовки к празднованию Рош ха-Шана в Умани.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Во время заседания Виктор Ляшко сделал акцент на эпидемиологической ситуации в городе, отметил необходимость соблюдения карантина во время праздника и принятии дополнительных карантинных мероприятий.
По словам Александра Фацевича, в настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Публичный порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.
"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдались противоэпидемические мероприятия, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош ха-Шана", - отметил замглавы Нацполиции Украины.
Во время рабочего визита представители Нацполиции и Минздрава провели инспектирование основных культовых мест паломничества, места питания граждан, территории проведения мероприятия на предмет их готовности к приему посетителей и четкого соблюдения при этом карантина.
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НЕ маловато будет??
🤣
Немецкий нацизм рассматривал славян как недочеловеков. Хасидский нацизм раасматривает как вообще не человеков. И они правы. Только законченная скотина способна безропотно обслуживать полицаями нацистскую идеологию.
"Однако клипот подразделяются на две ступени, и одна из них выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень - это три совершенно дурные и нечистые клипот, в которых совсем нет добра... Их влиянию подвергаются и от них исходят души всех народов мира и их физическое существование, души всех нечистых и запрещенных в пищу животных и их физическое существование, а также существование и дух жизни всех видов запрещенной растительной пищи, как орла, кильэй гакерем и пр." ("Тания", гл. 6, стр. 64-65).
Иногда в действия этих зловредных клипот нижней ступени включаются и еврейские души, и тогда они начинают творить зло. Однако раввин Шнеур-Залман полагает, что между еврейским и нееврейским злом существует значительная разница. По его мнению, еврей по природе своей не может желать запрещенного, т.е. еврей не может желать идолопоклонствовать, убивать, грабить и т.д. Он может лишь стремиться злоупотреблять разрешенным (пьянствовать, объедаться и т.д.). При этом нееврей в силу врождённой нечистоты души имеет влечение ко злу и жаждет запрещённого, а еврей - дозволенного, но с неправильной мотивацией. Источники зла также разделяются на категории «еврейских» и «чужих». Если еврей нарушает Тору, он делает это по вине неевреев, через которых действует ситра ахра, но не сам по себе. Таким образом, все, что делает еврей - добро, все, что делает нееврей - зло. Поступки еврея всегда диктуются добрыми побуждениями, а поступки нееврея - злыми. Следовательно, любой еврей оказывается лучше нееврея, и следует утверждать, что нет плохих евреев. Носителями добра в мире признаются исключительно евреи.
Стаття 77-1 АКУ вийшла заміж за статтю 241 ККУ, але ніхто не прийшов (і не прийде) до них на весілля.(((