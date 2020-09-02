Угрожавший журналисту Доброносову "слуга народа" Шевченко снимал его работу на телефон: "Мне пох#й, как ты считаешь". ФОТО
Депутату фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, который вчера угрожал фотокорреспонденту "Букв" Яну Доброносову, сегодня пришел в ложу для прессы, чтобы снять Доброносова на мобильный телефон.
Об этом Дороносов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил "зачем я это делаю", я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил "мне пох#й, как ты считаешь"", - рассказал Доброносов.
Топ комментарии
+70 Roman Maksymyuk #424494
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+45 Привет
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+32 валя фанюк #474794
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Мімікрія (наслідування, маскування) - властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів.
- А мое последнее слово ?..
будет ответ:
- А нам поx@й на твое последнее слово!
їм би підземний перехід.
Но не сочувствую журналистам и разного рода фотографам, верещавшим про "злочинну владу", "зубожіння людей" и "хуже не будет".
Подождите, эти шевченки скоро начнут вас бить мордой об стол.
Фотограф считает, что это го в но должно заниматься проблемами людей? Так оно и занимается, чем ты недоволен?!
После ухода алкаша сивохи кому то же надо "заниматься" проблемами сепаров...