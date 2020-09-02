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Угрожавший журналисту Доброносову "слуга народа" Шевченко снимал его работу на телефон: "Мне пох#й, как ты считаешь". ФОТО

Депутату фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, который вчера угрожал фотокорреспонденту "Букв" Яну Доброносову, сегодня пришел в ложу для прессы, чтобы снять Доброносова на мобильный телефон.

Об этом Дороносов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил "зачем я это делаю", я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил "мне пох#й, как ты считаешь"", - рассказал Доброносов.

Смотрите также: "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади. ФОТО

Угрожавший журналисту Доброносову слуга народа Шевченко снимал его работу на телефон: Мне пох#й, как ты считаешь 01
Угрожавший журналисту Доброносову слуга народа Шевченко снимал его работу на телефон: Мне пох#й, как ты считаешь 02Угрожавший журналисту Доброносову слуга народа Шевченко снимал его работу на телефон: Мне пох#й, как ты считаешь 03

Угрожавший журналисту Доброносову слуга народа Шевченко снимал его работу на телефон: Мне пох#й, как ты считаешь 04

ВР (29246) журналистика (3294) Зеленский Владимир (20362) угрозы (851) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+70
вонючее зеленое быдло
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02.09.2020 14:38
+45
Зеленое стадо...стадо скотов..
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02.09.2020 14:40
+32
быдло оно всегда останется быдлом, на любой вершине власти
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02.09.2020 14:41
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вонючее зеленое быдло
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02.09.2020 14:38 Ответить
причем в исполнении 7-40
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02.09.2020 15:03 Ответить
ферфлюхте депутатише швайне ..
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02.09.2020 17:00 Ответить
хорошенький. Весь в Зе, которому тоже все пох#й.
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02.09.2020 14:39 Ответить
Зеленое стадо...стадо скотов..
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02.09.2020 14:40 Ответить
быдло оно всегда останется быдлом, на любой вершине власти
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02.09.2020 14:41 Ответить
Как раз быдло если власть получает, то оно раздувается, как лягушка, которой в попу соломинку запихнули.
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02.09.2020 15:03 Ответить
Пародія на юриста.
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02.09.2020 14:42 Ответить
ZEбидло
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02.09.2020 14:45 Ответить
ДО ТОГО ЩЕ Й МСТИВЕ...
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02.09.2020 18:14 Ответить
Зелёное говнище во главе с найвеличайшим потерпевшим.
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02.09.2020 14:46 Ответить
Депутана Шевченко это та украинофобная падаль, которая назвала фашистом украинского активиста, который облил зеленкой мертвечуковского депутата украинофоба Волошина.
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02.09.2020 14:46 Ответить
ну да, при такой фамилии и такой совок. Гадя была кое в чем права.....
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02.09.2020 14:51 Ответить
Який Голобордько, такі і Шевченки.
Мімікрія (наслідування, маскування) - властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів.
"Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш" - Цензор.НЕТ 975
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02.09.2020 16:06 Ответить
Найчесніший депутат у Раді!
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02.09.2020 14:50 Ответить
Когда народный гнев придет к нему в виде кары, на его вопрос
- А мое последнее слово ?..
будет ответ:
- А нам поx@й на твое последнее слово!
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02.09.2020 14:51 Ответить
яке ж лайно сидить в раді..
їм би підземний перехід.
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02.09.2020 14:55 Ответить
неужели оно не понимает, что еще 3 года отсидит жопой в раде а потом реальная жизнь накроет его по голове?
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02.09.2020 14:56 Ответить
Іще рік з такою владою і нас всих життя накриє такою жопою по голові, що 90-ті нам будуть загадуватися як дитячі заабавки або байки дідуся Панаса
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02.09.2020 14:59 Ответить
3 года? Да Вы, батенька, оптимист.
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02.09.2020 15:05 Ответить
Этот Шевченко гнида, конечно, и фамилию позорит.
Но не сочувствую журналистам и разного рода фотографам, верещавшим про "злочинну владу", "зубожіння людей" и "хуже не будет".
Подождите, эти шевченки скоро начнут вас бить мордой об стол.
Фотограф считает, что это го в но должно заниматься проблемами людей? Так оно и занимается, чем ты недоволен?!
После ухода алкаша сивохи кому то же надо "заниматься" проблемами сепаров...
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02.09.2020 14:57 Ответить
Дуже показово...Бидло...Ринок...ні - БАРДАК
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02.09.2020 14:58 Ответить
********* БЫДЛО!!!
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02.09.2020 15:04 Ответить
Всі хто ще досі підтримує зеленского і його банду, будуть розвішані на гиляках!
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02.09.2020 15:04 Ответить
походу депутаты давно в мусорках не катались
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02.09.2020 15:05 Ответить
Мусорки уже должны быть 2 м под землей
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02.09.2020 15:24 Ответить
Шевченко строкатий як павич!
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02.09.2020 15:07 Ответить
Евгений Шевченко - плоть от плоти "Слуга народа"! И в поступках и в изящной речи! Партия должна равняться на него! Да что там партия! И ПреЗедент должен держать равнение на Шевченко. Иначе войдет в историю как "лох"
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02.09.2020 15:08 Ответить
Презедент и так равняется. Ему тоже по"уй
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02.09.2020 15:19 Ответить
Цей Шевченко звичайний жлоб, рагуль, таких виховують кулаком в ніс.
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02.09.2020 15:13 Ответить
Он просто русский.
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02.09.2020 17:16 Ответить
В опзжопе собрана отборная мразь, но зелёные не отстают. Чего стоит этот поц, а также дубинеску, бужанский и далее по списку. Видя таких особей в Раде, будущее Украины не вселяет оптимизма.
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02.09.2020 15:18 Ответить
Нормально так слуги с господами общаются...
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02.09.2020 15:18 Ответить
Дістали вже матюки від посадових осіб! Я знаю, що таке казарма ще при ссср, коли в роті було декілька десятків національнстей, але це вже переходить всі межі! Морду не перекосить відкривати свій поганий рот з матюками на людях!
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02.09.2020 15:19 Ответить
Вот вам и пример - Буравные и восхвалительные речи Бубочки и настоящее свиное рыло ЗЕленых "Слуг народа". У меня одного дежавью, что "Партия регионов" снова вернулась?
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02.09.2020 15:20 Ответить
Зеля, давай флешмоб "Іди у сраку!"
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02.09.2020 15:25 Ответить
Культура - аж пре.
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02.09.2020 15:32 Ответить
Ох і мразі в партіях що мають проросійські позиції. Правда Зеля?
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02.09.2020 15:35 Ответить
а як зліков штиріло від дорогенької... їм воно ж звісно миліше, приємніше й звичніше коли просто сцуть в очі чи ***** посилають
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02.09.2020 15:38 Ответить
Да обмельчали нынче Шевченко ,а казалось бы такая фамилия ,🤦🤔🙄,.Это как если бы человек с фамилией Коэн ,свинину наворачивал 😏
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02.09.2020 15:44 Ответить
Шевченко разозлися и быдловатость полезла наружу. Но на его месте мне тоже было бы по фиг, что считает как ой то папраци, по сути бездельник. . ТЕм более Буквы насколько я знаю финансируется рашкой. По крайней мере так мне говорил знакомая когда звала туда работать.
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02.09.2020 16:00 Ответить
Скоро выборы. Покажем этим "слугам народа" что на не все равно, как они руководят страной!
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02.09.2020 16:08 Ответить
73% тупого быдла даже не понимают, что натворили, куда опустили Украину, и сейчас еще не до всех дошло, грустно, что фамилию шевченко носит отпетый негодяй, враг Украины, из ближвйшего окружения блазня, и это не единственный коллаборант в окружении паяца.
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02.09.2020 16:23 Ответить
Настоящий слуга народа. Этому зеленому жлобью погоняло "слуга народа" еще не опротивело?
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02.09.2020 16:39 Ответить
эта мразь очкастая в 2019 завесила все запорожье вместе с рыгами билбордами..тварь когда их вешать будут..а теперь новые рыго билборды..сколько ж там у тварей денег...
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02.09.2020 17:03 Ответить
Звезду словил этот депутатишка...
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02.09.2020 17:19 Ответить
Когда отозвать депутата электоратом станет легко и просто, тогда депутаты начнут выполнять возложенные на них народом функции.
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02.09.2020 19:24 Ответить
лохотратом............
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02.09.2020 20:36 Ответить
Шевченко эталонный депутат фракции "Слуга народа"! Так держать.
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02.09.2020 20:35 Ответить
Хочу бачити це лисе чмо у канаві...
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03.09.2020 13:46 Ответить
 
 