Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями.

Далее Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными.

Вместе с тем, Рада сегодня провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 сентября.

"Слуги народа" Богдан Яременко и Марина Бардина.

Александр Абдуллин ("Батькивщина") и Сергей Власенко ("Батькивщина").

"Слуги народа" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха и Татьяна Грищенко.

"Слуги народа" Михаил Радуцкий, Максим Бужанский и Ирина Верещук.

Василий Петевка ("Доверие") призадумался.

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) и его заместитель Юлий Иоффе (ОПЗЖ).

"Слуги народа" Михаил Радуцкий и Федор Вениславский.

"Слуги народа" Леся Забуранная и Вадим Струневич обнимают коллегу.

Сектор "Голоса": Кира Рудык, Роман Лозинский и Сергей Рахманин.

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) здоровается с коллегами.

Спикер ВР Дмитрий Разумков с главой фракции "СН" Давидом Арахамией и первым замглавы фракции "СН" Александром Корниенко.

Александр Лукашев (ОПЗЖ) переписывается с "Алексей пом": просит оформить Наташу "помощником волонтерским".

Отметим, что среди помошников Лукашева значится Алексей Солодкий.





Валерий Гнатенко переписывается с "Крищенко А.Е.":

-Значит хорошо. Хотя школа это чувствую не на долго, в день по 2000 зараженных

- Наверное выборы перенесут из-за этого. Да и 6 процентов уровень поддержки слуг в Донецкой области, продолжает переписку Гнатенко.

Отметим, что главой полиции Киева является Крищенко Андрей Евгеньевич.

"Слуги народа" Давид Арахамия, Артем Культенко и Юлия Яцик.





Голосование депутата. Вторая рука не задействована. Виктор Черный (ОПЗЖ).

Наталья Королевская (ОПЗЖ) с вирусстопером

Вирусстопер Королевской заинтересовал Вадима Новинского (внефракционный).

"Слуга народа" Евгений Петруняк проверяет фракционные чаты:

Участник Женя Кравчук удалил ГеоЛерос

"А по поводу Гео и еще толпы других личностей, которые ... извините говно льют в сторону Президента будут приняты меры?)", - пишут в чате "СН"

Смеющиеся "слуги народа" Ирина Верещук и Максим Бужанский.





Исключенный из фракции СН Гео Лерос.

Фото: Цензор.НЕТ