Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября. ФОТОрепортаж
Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями.
Далее Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными.
Вместе с тем, Рада сегодня провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 2 сентября.
"Слуги народа" Богдан Яременко и Марина Бардина.
Александр Абдуллин ("Батькивщина") и Сергей Власенко ("Батькивщина").
"Слуги народа" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха и Татьяна Грищенко.
"Слуги народа" Михаил Радуцкий, Максим Бужанский и Ирина Верещук.
Василий Петевка ("Доверие") призадумался.
Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) и его заместитель Юлий Иоффе (ОПЗЖ).
"Слуги народа" Михаил Радуцкий и Федор Вениславский.
"Слуги народа" Леся Забуранная и Вадим Струневич обнимают коллегу.
Сектор "Голоса": Кира Рудык, Роман Лозинский и Сергей Рахманин.
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) здоровается с коллегами.
Спикер ВР Дмитрий Разумков с главой фракции "СН" Давидом Арахамией и первым замглавы фракции "СН" Александром Корниенко.
Александр Лукашев (ОПЗЖ) переписывается с "Алексей пом": просит оформить Наташу "помощником волонтерским".
Отметим, что среди помошников Лукашева значится Алексей Солодкий.
Валерий Гнатенко переписывается с "Крищенко А.Е.":
-Значит хорошо. Хотя школа это чувствую не на долго, в день по 2000 зараженных
- Наверное выборы перенесут из-за этого. Да и 6 процентов уровень поддержки слуг в Донецкой области, продолжает переписку Гнатенко.
Отметим, что главой полиции Киева является Крищенко Андрей Евгеньевич.
"Слуги народа" Давид Арахамия, Артем Культенко и Юлия Яцик.
Голосование депутата. Вторая рука не задействована. Виктор Черный (ОПЗЖ).
Наталья Королевская (ОПЗЖ) с вирусстопером
Вирусстопер Королевской заинтересовал Вадима Новинского (внефракционный).
"Слуга народа" Евгений Петруняк проверяет фракционные чаты:
Участник Женя Кравчук удалил ГеоЛерос
"А по поводу Гео и еще толпы других личностей, которые ... извините говно льют в сторону Президента будут приняты меры?)", - пишут в чате "СН"
Смеющиеся "слуги народа" Ирина Верещук и Максим Бужанский.
Исключенный из фракции СН Гео Лерос.
Фото: Цензор.НЕТ
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КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4282594695115587 4 години тому
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...За рік в турборежимі Рада прийняла менше законів, ніж попередники, - КВУ
Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...
За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
- аніякісінького!!!!!!
а до фінансів країни???
- а до чого тут країна!!!!!
Говно в говно - большие брызги
П.С.
Когда Корниенко уход в декрет и шо там показало УЗИ ?
чего то жду,
Ура!Ура!
Я в цирк иду!
Пиарщикам Кличко на заметку.
Это рыгохамио в кроссовках..еще чуток и будет в строгом костюме и в женских шпильках ходить)