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Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями.

Далее Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными.

Вместе с тем, Рада сегодня провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 сентября.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 02

"Слуги народа" Богдан Яременко и Марина Бардина.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 03

Александр Абдуллин ("Батькивщина") и Сергей Власенко ("Батькивщина").

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 04

"Слуги народа" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха и Татьяна Грищенко.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 05

"Слуги народа" Михаил Радуцкий, Максим Бужанский и Ирина Верещук.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 06

Василий Петевка ("Доверие") призадумался.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 07

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) и его заместитель Юлий Иоффе (ОПЗЖ).

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 08

"Слуги народа" Михаил Радуцкий и Федор Вениславский.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 09

"Слуги народа" Леся Забуранная и Вадим Струневич обнимают коллегу.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 10

Сектор "Голоса": Кира Рудык, Роман Лозинский и Сергей Рахманин.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 11

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) здоровается с коллегами.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 12

Спикер ВР Дмитрий Разумков с главой фракции "СН" Давидом Арахамией и первым замглавы фракции "СН" Александром Корниенко.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 13

Александр Лукашев (ОПЗЖ) переписывается с "Алексей пом": просит оформить Наташу "помощником волонтерским".

Отметим, что среди помошников Лукашева значится Алексей Солодкий.


Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 14

Валерий Гнатенко переписывается с "Крищенко А.Е.": 

-Значит хорошо. Хотя школа это чувствую не на долго, в день по 2000 зараженных

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 15

- Наверное выборы перенесут из-за этого. Да и 6 процентов уровень поддержки слуг в Донецкой области, продолжает переписку Гнатенко.

Отметим, что главой полиции Киева является Крищенко Андрей Евгеньевич.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 16

"Слуги народа" Давид Арахамия, Артем Культенко и Юлия Яцик.


Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 17

Голосование депутата. Вторая рука не задействована. Виктор Черный (ОПЗЖ).

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 18

Наталья Королевская (ОПЗЖ) с вирусстопером

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 19

Вирусстопер Королевской заинтересовал Вадима Новинского (внефракционный).

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 20

"Слуга народа" Евгений Петруняк проверяет фракционные чаты:

Участник Женя Кравчук удалил ГеоЛерос

"А по поводу Гео и еще толпы других личностей, которые ... извините говно льют в сторону Президента будут приняты меры?)", - пишут в чате "СН"

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 21

Смеющиеся "слуги народа" Ирина Верещук и Максим Бужанский.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 22
Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 23

Исключенный из фракции СН Гео Лерос.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Абдуллин Александр (10) Власенко Сергей (1361) ВР (29246) Королевская Наталья (723) Новинский Вадим (438) Петевка Василий (7) Рабинович Вадим (246) Рудык Сергей (33) Арахамия Давид (989) Крищенко Андрей (372) Герус Андрей (184) Яременко Богдан (150) Рахманин Сергей (120) Разумков Дмитрий (1521) Корниенко Александр (658) Вениславский Федор (267) Струневич (6) Иоффе Юлий (8) Радуцкий Михаил (287) Гнатенко (3) Бужанский Максим (103) Верещук Ирина (504) Артем Дмитрук (68) Кравчук Евгения (367) Лерос Гео (378) Культенко Артем (10) Лозинский Роман (39) Бардина Марина (6) Яцик Юлия (12) Лукашев Александр (5)


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Топ комментарии
+14
Сделали всех лохов разом!!!!
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02.09.2020 15:56
+13
Мрази
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02.09.2020 16:03
+8
Хряк пропонує "табу".
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1177
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02.09.2020 16:02
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Правила форума Совет форумчан
А пики,в багатьох задоволені.
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02.09.2020 15:52 Ответить
Мрази
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02.09.2020 16:03 Ответить
А на що це натякає Яременку на фото 2 "гувернантка народу" Бардіна?
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02.09.2020 18:01 Ответить
Если ,,анал,, табу,может тогда ,,фельчинг,,!?
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02.09.2020 20:31 Ответить
Сделали всех лохов разом!!!!
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02.09.2020 15:56 Ответить
https://www.facebook.com/cvu.ngo/ Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6819

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4282594695115587 Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6819

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4282594695115587 4 години тому
https://www.facebook.com/cvu.ngo/photos/a.424824104226018/4282594221782301/?type=3 Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6819

...За рік в турборежимі Рада прийняла менше законів, ніж попередники, - КВУ
Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...

За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
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02.09.2020 16:05 Ответить
пора туда очередного джокера запустить... расслабились микробы..
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02.09.2020 15:57 Ответить
такы рыла и держиморды... уси та такиж гарны що аж жалко вбываты
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02.09.2020 17:17 Ответить
яке відношення має ця срань до повсякденного життя країни????
- аніякісінького!!!!!!
а до фінансів країни???
- а до чого тут країна!!!!!
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02.09.2020 15:58 Ответить
як це яке відношення? вони день і ніч рвуть дупки щоб і те й інше погіршувалося із тертьою космічною швидкістю.
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02.09.2020 16:02 Ответить
І всі вони обнімаються. Мабуть, так вони заглушають в собі докори сумління чи страх перед майбутньою розплатою.
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02.09.2020 15:59 Ответить
99 % этих гадов бы в расход пустить. А остальные пусть улицы убирают.
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02.09.2020 16:00 Ответить
какие мерзкие рожи
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02.09.2020 16:01 Ответить
Шакальё
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02.09.2020 16:02 Ответить
Хряк пропонує "табу".
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1177
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02.09.2020 16:02 Ответить
Нужно перпендикулярно вставить две ладошки и открыть
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02.09.2020 16:10 Ответить
мы тожа так в школе делали
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02.09.2020 16:21 Ответить
На ,,табу,, табу! Пропонує погратися у,,сніжки,,
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02.09.2020 20:33 Ответить
"Говно в сторону презедента.."
Говно в говно - большие брызги
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02.09.2020 16:05 Ответить
Сборище моральных уродов!
П.С.
Когда Корниенко уход в декрет и шо там показало УЗИ ?
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02.09.2020 16:08 Ответить
С утра я рад,
чего то жду,
Ура!Ура!
Я в цирк иду!
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02.09.2020 16:09 Ответить
Лерус серед всього гівна,як в полі воїн,один воїн…
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02.09.2020 16:09 Ответить
Несколько Бигбордов Киеве, где Верещак чи как там ее, общается с врагом Украины и мразью Бужанским достаточно, чтобы она набрала минимальный процент на выборах мера.
Пиарщикам Кличко на заметку.
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02.09.2020 16:12 Ответить
Как бы наоборот не вышло-эта медведчуковская шлюха рейтинг поднять может с "такими"бордами на улицах
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03.09.2020 12:48 Ответить
хоть 100 раз поменяй состав этого парламента, а лицезрение этих "депутатов" вызывает блевотную реакцию..со всех фракций причём..за дресс-код вообще умолчу - трудно себе представить такое в конгрессе сша, парламенте бртании..бундестаге..не зря их зеля микробами назвал
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02.09.2020 16:12 Ответить
Микробы - это перебор, а вот простая одежда из дешёвых тканей, как у слуг - в самый раз для депутатов. Сами ведь слугами назвались. И ездить они должны техническими лифтами вместе с техперсоналом. .
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02.09.2020 17:21 Ответить
Особливо Харяамія! У ,,треніках і кросівках. Справжній син Кавказу. Він увесь час мені нагадує славетного ведучого СєвКавТВ Жоріка Вартанова. Мабудь після засідання на ,,хоря,, зібрався і не хоче витрачати час на перевдягання.
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02.09.2020 20:42 Ответить
кодло радіє...Аж доки це все буде...
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02.09.2020 16:13 Ответить
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1291
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02.09.2020 16:27 Ответить
"Какие отвратительные рожи!"
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02.09.2020 17:00 Ответить
Картинка зала с депутатами мелькает каждый то в телевизоре, то в интернете, и каждый раз, глядя на эту весёлую публику, я не вижу на их лицах рабочего настроения. Ходят, стоят, кучкуются, травят анекдоты, тем самым мешают тем немногим, которые пытаются вчитаться в тексты проектов законов. Это у них называется "интенсивность труда", которая оплачивается дополнительно. Возникает желание рассадить их через одного, как школьников, чтобы поменьше развлекались, а кто не поместился в зале - выгнать вообще. А то совсем, как говорят в народе, "наглость" потеряли.
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02.09.2020 17:09 Ответить
Богдан Яременко, не клейся к Марине(((
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02.09.2020 17:15 Ответить
Враги народа.
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02.09.2020 17:35 Ответить
Парад моральных уродов.
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02.09.2020 17:36 Ответить
Боже скольки непотребства зибралося в одному месте нахватает только бросить бомбу дабы облегчить землю от етих мразей
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02.09.2020 18:40 Ответить
А де ПЕС? Прогуливают?
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02.09.2020 20:02 Ответить
Какие отвратительные рожи.
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02.09.2020 21:08 Ответить
ватные ублюдки
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02.09.2020 21:19 Ответить
Гидота
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02.09.2020 23:35 Ответить
Какие светлые лица! Одна П#здота отвратная.
Это рыгохамио в кроссовках..еще чуток и будет в строгом костюме и в женских шпильках ходить)
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03.09.2020 00:49 Ответить
Мрази в Раде! Блевать хочется!
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03.09.2020 07:20 Ответить
Думают, что Бога за бороду поймали, оказалось, что это - чёртов хвост.
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03.09.2020 08:01 Ответить
 
 