Немчинов просит НБУ "сбрить бороды" киевским князьям на гривнях: Вместе с появлением "бороды" с оборота исчез Севастополь. ФОТО
Министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил Национальный банк вернуть к оригинальному виду купюры с изображениями Владимира Великого и Ярослава Мудрого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хочу попросить председателя Нацбанка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнях", - сказал Немчинов на заседании Кабмина.
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко ответил, что НБУ начинает выводить из обращения купюры, на которых упомянутые изображения, они будут платежным средством до 23 октября.
Позже Олег Немчинов показал разницу в изображениях Владимира Великого на оригинальном виде купюры и на современном. Так, вид бороды князя на этих изображениях сильно отличается друг от друга. Соответствующее изображение Немчинов опубликовал в своем Telegram-канале.
"Для тех подписчиков, которые спрашивали, "что не так" с бородами у великих князей. И бонус о том, как еще в 2004 году вместе с появлением "бороды" Владимира Великого с оборота главной банкноты государства исчез Корсунь/Херсонес/Севастополь", - отмечает Немчинов.
Отметим, что украинская гривня была введена в обращение 2 сентября 1996 года. На гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород. В 2000-х годах их заменили нынешними купюрами, где князья уже были бородатыми.
В 2018 году в обращение выпустили монеты номиналом 1 грн и 2 грн, постепенно заменяющие эти банкноты. Владимир Великий и Ярослав Мудрый на них также с бородами.
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- Бороды начали носить лишь внуки Ярослава Мудрого.(c)
раз такое дело может и штукарик сразу перепечатать?
Ватаны аж звереют при слове Корсунь (Херсонес).
http://ukr-history710.blogspot.com/2017/03/
Если бы наши президенты прочитали эту статью, первая редакция которой опубликована в 2016 году, с высокой поддержкой читателей, то они бы брали бы под свой контроль, чтобы князья на деньгах были правильными и чтобы не было путаницы в головах украинцев. Автор статьи знал то, что написал в статье очень задолго до публикации статьи, но написал статью, когда видит, что с пониманием этого у нас в стране ахинея, а московиты пользуются этим. Но нашим властям это не нужно.
Если Брайчевский так говорил, то он непозволительно запутался. Бороды стали носить только те внуки Ярослава Мудрого, что правили в московии. То есть Юрий Долгорукий, его сын Андрей Боголюбский и далее. То есть приняли обычаи тех людей, что жили на тех территориях.
А князья в Киеве, по обычаям наших предков, которые наверняка были еще до Рюриковичей, бород не носили. Все очень просто.