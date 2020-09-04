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Немчинов просит НБУ "сбрить бороды" киевским князьям на гривнях: Вместе с появлением "бороды" с оборота исчез Севастополь. ФОТО

Министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил Национальный банк вернуть к оригинальному виду купюры с изображениями Владимира Великого и Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу попросить председателя Нацбанка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнях", - сказал Немчинов на заседании Кабмина.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко ответил, что НБУ начинает выводить из обращения купюры, на которых упомянутые изображения, они будут платежным средством до 23 октября.

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Позже Олег Немчинов показал разницу в изображениях Владимира Великого на оригинальном виде купюры и на современном. Так, вид бороды князя на этих изображениях сильно отличается друг от друга. Соответствующее изображение Немчинов опубликовал в своем Telegram-канале.

Немчинов просит НБУ сбрить бороды киевским князьям на гривнях: Вместе с появлением бороды с оборота исчез Севастополь 01

"Для тех подписчиков, которые спрашивали, "что не так" с бородами у великих князей. И бонус о том, как еще в 2004 году вместе с появлением "бороды" Владимира Великого с оборота главной банкноты государства исчез Корсунь/Херсонес/Севастополь", - отмечает Немчинов.

Немчинов просит НБУ сбрить бороды киевским князьям на гривнях: Вместе с появлением бороды с оборота исчез Севастополь 02

Отметим, что украинская гривня была введена в обращение 2 сентября 1996 года. На гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород. В 2000-х годах их заменили нынешними купюрами, где князья уже были бородатыми.

В 2018 году в обращение выпустили монеты номиналом 1 грн и 2 грн, постепенно заменяющие эти банкноты. Владимир Великий и Ярослав Мудрый на них также с бородами.

Автор: 

гривня (1851) история (2017) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+28
Абсолютно правильно.
На всех сохранившихся изображениях Володимира Святославича и Ярослава Володимировича (на монетах) - у них нет никаких бород и никаких тюбетеек на голове - тоже нет.
Изображения с бородами и тюбетейками - это более позднее творчество московитов.
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04.09.2020 12:23
+18
А ви кажете, що міністри нічого не роблять.
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04.09.2020 12:21
+18
П'ять з плюсом. Бороди, це кацаПСька тема. Для чого з українських князів, зробили бородатих монголоїдів?Фу гидота.
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04.09.2020 12:39
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про яке століття мова?
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04.09.2020 14:11 Ответить
1531 дай подумаю наверно 16 век .аххаххах
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04.09.2020 15:33 Ответить
пів тисячоліття минуло
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04.09.2020 16:15 Ответить
зі: в будь-яку сторону.
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04.09.2020 16:15 Ответить
Крест на сомнениях поставил греческий ученый Лев Диакон, оставивший в своей хронике описание отца Владимира - князя Святослава, которого видел своими глазами при встрече с византийским императором: «Он был невелик ростом, но силен, широк в плечах; лицо его сурово и недобро, нос приплюснутый, глаза синие, брови густые, усы длинные и взъерошенные, борода (sic!) бритая, а голова острижена, только длинный чуб висел на макушке; в правом ухе - дорогая сережка». Васыль просто задохнулся от находки: ну чем не запорожский казак в описании его любимого Гоголя?! Но все еще боялся поверить своей интуиции, пока окончательно его сомнения не развеял известный и в свое время гонимый властями историк Браичевский:
- Бороды начали носить лишь внуки Ярослава Мудрого.(c)
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04.09.2020 14:36 Ответить
Если Брайчевский так говорил, то он непозволительно запутался. Бороды стали носить только те внуки Ярослава Мудрого. что правили в московии. Юрий Долгорукий, его сын Андрей Боголюбский и далее. То есть приняли обычаи тех людей что жили на тех территориях. Все очень просто.
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05.09.2020 00:02 Ответить
Кацапские бороденки и убран Херсонес (Корсунь) где крестился Володимир Великий. Это не случайность! Прямая информационная диверсия!! ТВАРИ! СБУ, берите их за жопу!
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04.09.2020 14:44 Ответить
Вам козлам больше заняться нечем
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04.09.2020 14:49 Ответить
А не лучше заменить безбородых правителей на седовласых ?
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04.09.2020 15:58 Ответить
Верните Украине князей!
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04.09.2020 16:19 Ответить
любой каприз за ваши деньги.
раз такое дело может и штукарик сразу перепечатать?
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04.09.2020 16:21 Ответить
перенести немного волос со всех бород на залысины Григория, и добавить им с Леськой усы, что б честно было
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04.09.2020 16:29 Ответить
Приберітт Київ - відіжмуть і його)))
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04.09.2020 19:26 Ответить
Поразительное портретное сходство. Особенно Ярик, прямо как живой. Мы когда с ним водку пили, он тоже небритый был.
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04.09.2020 20:31 Ответить
Дай Зеленским волю - князья на купюрах будут в кокошниках со звездой Д@вида.
Ватаны аж звереют при слове Корсунь (Херсонес).
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04.09.2020 22:52 Ответить
Здесь, на основе прижизненных описаний и изображений, все четко доказано, что Ярослав Мудрый и другие князья были без бороды
http://ukr-history710.blogspot.com/2017/03/
Если бы наши президенты прочитали эту статью, первая редакция которой опубликована в 2016 году, с высокой поддержкой читателей, то они бы брали бы под свой контроль, чтобы князья на деньгах были правильными и чтобы не было путаницы в головах украинцев. Автор статьи знал то, что написал в статье очень задолго до публикации статьи, но написал статью, когда видит, что с пониманием этого у нас в стране ахинея, а московиты пользуются этим. Но нашим властям это не нужно.
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05.09.2020 00:59 Ответить
И здесь кто-то написал, что Брайчевский сказал, что Бороды начали носить лишь внуки Ярослава Мудрого.
Если Брайчевский так говорил, то он непозволительно запутался. Бороды стали носить только те внуки Ярослава Мудрого, что правили в московии. То есть Юрий Долгорукий, его сын Андрей Боголюбский и далее. То есть приняли обычаи тех людей, что жили на тех территориях.
А князья в Киеве, по обычаям наших предков, которые наверняка были еще до Рюриковичей, бород не носили. Все очень просто.
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05.09.2020 01:02 Ответить
Мало того. Володимио і Ярослав не носили таких довгих зачісок як показано і на зображенні де Володимир без бороди.
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06.09.2020 04:26 Ответить
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