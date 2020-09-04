Два стратегических бомбардировщика В-52 ВВС США патрулируют в небе над Украиной. КАРТА

В Черном море возле оккупированного Россией Крымского полуострова наблюдается значительная активность авиации США и Великобритании.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Это не кто-то, а два американских стратегических бомбардировщика В-52 ... Впервые видим такое ... Вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford 4,5 часа назад ... Еще 3 самолета (с авиабазы ​​на Кипре и в Греции) - над Черным морем у Крымского полуострова .. Среди них британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восстановление стратегического диалога с РФ, прерванного из-за оккупации Крыма, по-прежнему невозможно, - представитель Еврокомиссии Стано









