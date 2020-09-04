Два стратегических бомбардировщика В-52 ВВС США патрулируют в небе над Украиной. КАРТА
В Черном море возле оккупированного Россией Крымского полуострова наблюдается значительная активность авиации США и Великобритании.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Это не кто-то, а два американских стратегических бомбардировщика В-52 ... Впервые видим такое ... Вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford 4,5 часа назад ... Еще 3 самолета (с авиабазы на Кипре и в Греции) - над Черным морем у Крымского полуострова .. Среди них британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", - сообщил он.
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+74 Шрек Баблокат
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+41 Ivan Ivanov #432727
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Нічого поганого тобі не зроблять, якщо ти не москаль, звісно.
Насколько тупыми надо быть чтобы считать что США или кто-то другой за нас воевать будут
Чуда не будет. работать, работать и еще раз работать. И учиться жить рядом с более сильным и агрессивным соседом.
- заходами своїх РАКЕТНИХ ЕСМІНЦІВ у Чорне море
-зальотами в наш повітряний простір з метою розвідки і демонстрації сили своїх стратегічних бомбардувальників (Лансерів, Стратофортресів)
Раша от облётов не развалится, но борзеть будет намного меньше.
Это украинцам и нужно, не знаем как другим.
над заданным районом - над территорией Украины.
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
Кремлю показывают под самый нос жирный ффак, и он его послушно нюхает - а что делать ?
Потому и тролли тут исходят соплями, а у нас на душе стало теплее.
В крови стало меньше кортизола, выспимся лучше и возьмёмся за новые дела.
Зеленскому на Украину плевать, ну так вот Америке - НЕ ПЛЕВАТЬ - хавайте все,
кому эта новость стала поперёк горла.
Пока Америка не открыла на него дело - теперь Беня сидит в Украине и боится пересечь границу - это реальность, это конкретные материальные факты.
И Зеленский там замазан по самые никуда - это тоже материальные факты с номерами счетов, датами и суммами.
Кремль думкою багатив, что будет борзеть бесконечно, а не так сталося. як гадалося ...