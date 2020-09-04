"Красиво легли под министра ))) Молодцы". "Миша, перестань параноить": переписка Радуцкого с Янченко в чате "слуг народа" о главе МОЗ Степанове. ФОТОрепортаж

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий после выступления министра здравоохранения Максима Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде "похвалил" коллег по фракции, что они "красиво легли под министра".

Переписку запечатлил парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Из переписки видно, что в Верховной Раде хотят вызвать на отчет министра здравоохранения Максима Степанова - проголосовать за это просит "голова".

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов выступил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде с докладом о нынешней ситуации с коронавирусом.

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После выступления Степанова и вопросов от нардепов Радуцкий отметил, что коллеги "Красиво легли под министра", а также похвалил их за это, назвав "молодцами". На что нардеп Галина Янченко ответила "Миша, перестань параноить".









Отметим, что во время выступления Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине, заявив, что финансирование медицины должно быть минимум на уровне 5% ВВП.