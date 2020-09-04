РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9115 посетителей онлайн
Новости Фото
13 318 13

"Красиво легли под министра ))) Молодцы". "Миша, перестань параноить": переписка Радуцкого с Янченко в чате "слуг народа" о главе МОЗ Степанове. ФОТОрепортаж

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий после выступления министра здравоохранения Максима Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде "похвалил" коллег по фракции, что они "красиво легли под министра".

Переписку запечатлил парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Из переписки видно, что в Верховной Раде хотят вызвать на отчет министра здравоохранения Максима Степанова - проголосовать за это просит "голова".

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов выступил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде с докладом о нынешней ситуации с коронавирусом.

Также читайте: Государственный заказ на врачей-эпидемиологов планируется восстановить, - Степанов в ответ на вопрос депутата Кулинича

После выступления Степанова и вопросов от нардепов Радуцкий отметил, что коллеги "Красиво легли под министра", а также похвалил их за это, назвав "молодцами". На что нардеп Галина Янченко ответила "Миша, перестань параноить".

Красиво легли под министра ))) Молодцы. Миша, перестань параноить: переписка Радуцкого с Янченко в чате слуг народа о главе МОЗ Степанове 01
Красиво легли под министра ))) Молодцы. Миша, перестань параноить: переписка Радуцкого с Янченко в чате слуг народа о главе МОЗ Степанове 02
Красиво легли под министра ))) Молодцы. Миша, перестань параноить: переписка Радуцкого с Янченко в чате слуг народа о главе МОЗ Степанове 03
Красиво легли под министра ))) Молодцы. Миша, перестань параноить: переписка Радуцкого с Янченко в чате слуг народа о главе МОЗ Степанове 04

Отметим, что во время выступления Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине, заявив, что финансирование медицины должно быть минимум на уровне 5% ВВП.

Автор: 

медицина (2519) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) Янченко Галина (72) Радуцкий Михаил (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
После скандала с масками , Радуцкий не мог оставаться головою комиссии ВР по здравоохранению

Это даже не прилично
Но слуги о приличиях не слышали от родителей
показать весь комментарий
04.09.2020 16:48
+3
"Йухвамвжопу" (с) кРадуцкий
показать весь комментарий
04.09.2020 16:43
+3
Кошер-ностра гарцює в Україні.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Йухвамвжопу" (с) кРадуцкий
показать весь комментарий
04.09.2020 16:43 Ответить
Кошер-ностра гарцює в Україні.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:43 Ответить
После скандала с масками , Радуцкий не мог оставаться головою комиссии ВР по здравоохранению

Это даже не прилично
Но слуги о приличиях не слышали от родителей
показать весь комментарий
04.09.2020 16:48 Ответить
З чого Ви взяли, що їхні батьки щось знали про пристойну поведінку? Яблуко від яблуні...
показать весь комментарий
04.09.2020 16:53 Ответить
Кому война, а кому мать родна. Еще хорошо, что нет активных болевых действий, а то б Радуцкий хиругическим инструментом приторговывал и кровью для переливания.
показать весь комментарий
04.09.2020 17:23 Ответить
проститутки
показать весь комментарий
04.09.2020 16:49 Ответить
та ні.. курви
показать весь комментарий
04.09.2020 17:03 Ответить
Та нє... Не треба курвів ображати.
показать весь комментарий
04.09.2020 19:07 Ответить
Кстати Степашка там прозвиздел про эпидемиологов!
показать весь комментарий
04.09.2020 16:51 Ответить
мовляв, "Супрун розвалила"...
показать весь комментарий
04.09.2020 17:20 Ответить
Йой! Галюня і Михасик... Гарна парочка - баран та ярочка .
А от мені цікаво, як виглядатиме левел-ап наступної влади порівняно з теперішньою, щоб вона перевершила теперішню?..
показать весь комментарий
04.09.2020 18:27 Ответить
Шлюхи нами рулат
показать весь комментарий
04.09.2020 21:06 Ответить
еще год назад я называл галю янченко чертом в смазливом обличии. Я БЫЛ ПРАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.09.2020 22:16 Ответить
 
 