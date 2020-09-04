Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку. ФОТО

Неизвестные несколько дней подряд повязывают на скамейках и заборах в одном из районов Чернигова бело-сине-красные и оранжево-черные ленты.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава черниговской ячейки "Нацкорпуса" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Второй день по Чернигову появляются такие ленты", - написал он под фотографией-подтверждением. В комментариях под постом активист объяснил, что ленты видел в нескольких местах на улице Рокоссовского.

В городском отделе полиции сообщили "Укринформу", что по состоянию на утро 4 сентября никаких заявлений по этому поводу не поступало.

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В областное управление СБУ тоже обращений не было, но там сказали, что "проводят проверку информации и принимают меры для установления причастных к правонарушению лиц".

Как известно, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией самой ленты или предметов, содержащих ее изображения.

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