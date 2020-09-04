Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку. ФОТО
Неизвестные несколько дней подряд повязывают на скамейках и заборах в одном из районов Чернигова бело-сине-красные и оранжево-черные ленты.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава черниговской ячейки "Нацкорпуса" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Второй день по Чернигову появляются такие ленты", - написал он под фотографией-подтверждением. В комментариях под постом активист объяснил, что ленты видел в нескольких местах на улице Рокоссовского.
В городском отделе полиции сообщили "Укринформу", что по состоянию на утро 4 сентября никаких заявлений по этому поводу не поступало.
Читайте на Цензор.НЕТ: Блокирована деятельность сети интернет-агитаторов, призывавших к отделению юго-восточных областей от Украины, - СБУ. ФОТО
В областное управление СБУ тоже обращений не было, но там сказали, что "проводят проверку информации и принимают меры для установления причастных к правонарушению лиц".
Как известно, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией самой ленты или предметов, содержащих ее изображения.
Также на Цензор.НЕТ: Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным. ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ватоцефальным совкодрочерам, только и осталось ленточки бегать в тихаря вязать)
Дебилы,бл.ть)))