РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Фото
21 147 104

Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку. ФОТО

Неизвестные несколько дней подряд повязывают на скамейках и заборах в одном из районов Чернигова бело-сине-красные и оранжево-черные ленты.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава черниговской ячейки "Нацкорпуса" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Второй день по Чернигову появляются такие ленты", - написал он под фотографией-подтверждением. В комментариях под постом активист объяснил, что ленты видел в нескольких местах на улице Рокоссовского.

Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку 01

В городском отделе полиции сообщили "Укринформу", что по состоянию на утро 4 сентября никаких заявлений по этому поводу не поступало.

Читайте на Цензор.НЕТ: Блокирована деятельность сети интернет-агитаторов, призывавших к отделению юго-восточных областей от Украины, - СБУ. ФОТО

В областное управление СБУ тоже обращений не было, но там сказали, что "проводят проверку информации и принимают меры для установления причастных к правонарушению лиц".

Как известно, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией самой ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Также на Цензор.НЕТ: Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19898) сепаратизм (11311) символика (298) Чернигов (884)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
...в Украине колорадка одобрена только в таком виде
Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку - Цензор.НЕТ 2794
показать весь комментарий
04.09.2020 19:06
+58
...с аквафрешного говна -
начинается война...
показать весь комментарий
04.09.2020 19:06
+36
"поздравляю".. начался новый этап раскачки населения на массовые протесты..
нужно выявлять и жестко наказывать.. вплоть до поломанных конечностей..
показать весь комментарий
04.09.2020 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Какой троллинг?))) Это в твоей ватной башке дурной троллинг!
Ватоцефальным совкодрочерам, только и осталось ленточки бегать в тихаря вязать)
Дебилы,бл.ть)))
показать весь комментарий
06.09.2020 12:07 Ответить
халявные щи подвезли.
показать весь комментарий
05.09.2020 11:21 Ответить
Зажигалкой....................
показать весь комментарий
05.09.2020 23:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 