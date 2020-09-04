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Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

+ еще пожизненную стипендию выдающемуся ученому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

К нему все претензии

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Мгновенный кэшбэк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

На съемочной площадке...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести. ВИДЕО

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Конец света уже близок

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Мэри возвращается домой

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Минутка нежности в ВР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Запомни!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Правильный вопрос

Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Чай "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Медведчук Виктор (1789) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Кива Илья (398) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+63
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1488
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04.09.2020 22:24
+54
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8297
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04.09.2020 22:07
+50
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2311
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04.09.2020 22:02
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04.09.2020 22:00 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4414
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04.09.2020 22:15 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6367
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04.09.2020 23:22 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2311
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04.09.2020 22:02 Ответить
Burn, baby, burn
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04.09.2020 22:08 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6979
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04.09.2020 22:06 Ответить
Зе! везер із файн - доставило
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04.09.2020 22:06 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 243
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04.09.2020 22:06 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8297
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04.09.2020 22:07 Ответить
ну какой гопник с сцыкла . подай. принеси . колбаски нарежь пацанам - вот это его
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04.09.2020 23:14 Ответить
Над «Конєц свєта уже блізко» посміялась, а до метали треба ще ступу домалювати.
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04.09.2020 22:08 Ответить
*метли
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04.09.2020 22:09 Ответить
и колготки б Сердючке вернуть... а то взяла, вроде, посниматься в видосике и улетела с колготками, кобыла неумная... знаем мы вас крахоборов, включая пожизненного ученого Сруля
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04.09.2020 22:35 Ответить
Зря ты так.Колготки ей сам ЗЕбуинский подарил,со своего личного гардероба Ленка теперь обиженная ходит,сколько сама просила...)))
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05.09.2020 09:16 Ответить
Минутка нежности, я в отпаде. Морды офигенно гармонируют с флагом.
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04.09.2020 22:09 Ответить
Кива разве что с мертвечиной улыбнул.
"Любите друг друга, скоты!" - говаривал Урс. Гюго - Человек, который смеётся.
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04.09.2020 22:12 Ответить
О чудодійний ковід- зморшки розгладжує, пику омолоджує, а вам лохи лапша на вухаМинутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5621
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04.09.2020 22:21 Ответить
За большие деньги можно и за сутки девочкой стать
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04.09.2020 22:23 Ответить
ще пару ковідів і юлька до школи піде.
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04.09.2020 22:25 Ответить
ты с бабкой примерно одного возраста или просто геронтофил?
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05.09.2020 00:35 Ответить
Не повіриш. Навіть і сидів з нею в один і той час. Тільки в різних камерах))
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05.09.2020 01:35 Ответить
так она в женской сидела. ты тоже?
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05.09.2020 05:53 Ответить
А оно ещё не определились с полом,поэтому как ********** посадили в женскую)))
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05.09.2020 09:19 Ответить
Сулима не женской сидел, Сулима по "женской" части сидел...
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05.09.2020 09:32 Ответить
Ванько, в різних палатах
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05.09.2020 06:28 Ответить
кацапа збрехало і всі повелися
https://rubryka.com/ru/2020/05/19/tymoshenko-propustyla-zasidannya-rady-tomu-shho-bula-u-p-yatyzirkovomu-spa-goteli-na-lvivshhyni-shemy/ Тимошенко пропустила заседание Рады, потому что была в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине, - "Схемы"22:5419 МАЙ 2020

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 849
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05.09.2020 13:36 Ответить
ЯБВДЛ... девочка с календаря...
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04.09.2020 22:36 Ответить
*****!
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05.09.2020 00:36 Ответить
тю...
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05.09.2020 08:09 Ответить
О, я так і знала, що є Люля тюнінг робила десь в Ізраіловкє. На цей раз вже серйозно помолодшала, навіть ринопластику зробила.
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04.09.2020 22:55 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5409
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04.09.2020 23:25 Ответить
Не "розцвіла", а "розквітла", дебіл
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04.09.2020 23:34 Ответить
Казку иди поучай, тупень.
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05.09.2020 00:16 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6417
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05.09.2020 00:21 Ответить
"Любі мої, це усе заради Вас!"

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2172
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05.09.2020 00:23 Ответить
Не жартуй так, Вона, важко хворіла, у неї було запалення хитрощів з ускладненнями симуляції...
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05.09.2020 09:35 Ответить
норм подписался хотя все и так знают...
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05.09.2020 00:37 Ответить
Брехло кацап'ячє
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05.09.2020 13:31 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 823Народ Украины выбирал Президентом Голобородько,а я обычный артист,какие ко мне претензии?
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04.09.2020 22:21 Ответить
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9021
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04.09.2020 22:23 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1488
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04.09.2020 23:23 Ответить
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07.09.2020 14:05 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7377
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04.09.2020 22:28 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1958
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04.09.2020 22:46 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5606
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04.09.2020 22:29 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9531
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04.09.2020 22:31 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9793

...
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04.09.2020 22:39 Ответить
Это не я!Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2801
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04.09.2020 22:34 Ответить
Кьянти пьют, скоты... в погребке моем 5 плетеных бутылочек. Но не верьте, если буду угощать. Я их наполнил своим домашним винцом, шо, кстати, тоже очччень не плохо...
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04.09.2020 22:41 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/f/b/3/f/fb3f03bcabb5996f527796789bfad2c1/original.jpgСоюз нерушимый ..... московская пара, решила открыто связать навсегда
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04.09.2020 22:37 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5897

...
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04.09.2020 22:38 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8731
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04.09.2020 22:39 Ответить
Два жиденка глядя на которых возникает одно желание,взять потяжелее биту и от души сделать так,чтоб их клювы вылезли на затылке.
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05.09.2020 09:24 Ответить
заменитель Сивохи.
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07.09.2020 14:07 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5020
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04.09.2020 22:41 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1347
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04.09.2020 22:46 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-verhovna-rada-medvedchuk-krym/30821621.html Парламент не має механізму, щоб покарати Медведчука за постачання пального до Криму ... а трактором "Беларусь" пробовали?
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04.09.2020 22:47 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 34
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04.09.2020 22:48 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9833
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04.09.2020 22:54 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3135
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04.09.2020 22:59 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2756
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04.09.2020 23:06 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4713
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04.09.2020 23:08 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7485
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05.09.2020 09:11 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3853
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04.09.2020 23:11 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6518
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04.09.2020 23:17 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1707
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04.09.2020 23:18 Ответить
забабахай фотожабу где корова гадит и одна летящая "лепёшка" Верещучка
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05.09.2020 09:40 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2179
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04.09.2020 23:19 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3978
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04.09.2020 23:28 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4910
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04.09.2020 23:32 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7013
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04.09.2020 23:52 Ответить
--Ваня,я ваша навеки!!))
--И я Ваня к тебе прилетела!!)
--...Та ну нах..!!!
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05.09.2020 09:28 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2787
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05.09.2020 11:27 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3820
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05.09.2020 12:32 Ответить
Такий він кацапський чай

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4996
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05.09.2020 20:39 Ответить
ГЕЙ УГРУПОВАННЯ "НЄЖНИЄ ВАТНІКИ"

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1336
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05.09.2020 20:44 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1635
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07.09.2020 16:36 Ответить
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1870
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07.09.2020 23:43 Ответить
«До нього всі претензії». «Та хвилинка ніжності». То не перевершено, краще й не скажеш
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08.09.2020 18:11 Ответить
 
 