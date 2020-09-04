Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
+ еще пожизненную стипендию выдающемуся ученому
Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн
Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ
К нему все претензии
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку
Мгновенный кэшбэк
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лероса исключили из фракции "Слуга народа"
На съемочной площадке...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести. ВИДЕО
Конец света уже близок
Мэри возвращается домой
Минутка нежности в ВР
Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО
Запомни!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем
Правильный вопрос
Чай "русского мира"
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"Любите друг друга, скоты!" - говаривал Урс. Гюго - Человек, который смеётся.
https://rubryka.com/ru/2020/05/19/tymoshenko-propustyla-zasidannya-rady-tomu-shho-bula-u-p-yatyzirkovomu-spa-goteli-na-lvivshhyni-shemy/ Тимошенко пропустила заседание Рады, потому что была в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине, - "Схемы"22:5419 МАЙ 2020
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--И я Ваня к тебе прилетела!!)
--...Та ну нах..!!!