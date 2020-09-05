Минздрав обнародовал пошаговый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины рассказало о пошаговом алгоритме действий в случае, если у вас проявляются симптомы COVID-19. В Украине растет число новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, при проявлении симптомов следует сразу обратиться за помощью к врачу и в телефонном режиме описать свои симптомы. Далее врач осматривает пациента лично. После этого приезжает мобильная бригада для забора образцов. Потом образцы передают в лабораторию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО

В результате, если у пациента подтверждается коронавирусная болезнь, он идет лечиться в условиях самоизоляции, либо будет госпитализирован.

В ведомстве подчеркивают, что при появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного.



