СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В СБУ отметили, что комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки.
В Украину, как установлено досудебным следствием, эти комплектующие попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.
Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.
По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили свыше 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.
Задержали организатора группировки при получении очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.
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