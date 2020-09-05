СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ отметили, что комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки.

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В Украину, как установлено досудебным следствием, эти комплектующие попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили свыше 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Задержали организатора группировки при получении очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.











