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СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ отметили, что комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки.

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В Украину, как установлено досудебным следствием, эти комплектующие попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили свыше 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Задержали организатора группировки при получении очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.

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СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием 02
СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием 03
СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием 04
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СБУ задержала в Киеве главаря торговцев оружием 06

Автор: 

задержание (6675) Киев (25521) оружие (10217) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+4
Ох і арсенал, для торгівця зброєю... Давайте вгадаєм. Це мабуть волонтер, правосєк, учасник АТО, а може і медик.
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05.09.2020 19:59
+3
Офигеть!Главаря задержали!А и не знал,що у них главный есть!Ну так теперь всё!Главаря зашибли можно спать спать спокойно?
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05.09.2020 20:21
+3
Дибіли, чел займався кастомізацією зброї, на фото усм, магазини здається під патрон 22.LR в народы мелкашка
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05.09.2020 20:59
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Кулибин хренов.
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05.09.2020 19:55 Ответить
Ох і арсенал, для торгівця зброєю... Давайте вгадаєм. Це мабуть волонтер, правосєк, учасник АТО, а може і медик.
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05.09.2020 19:59 Ответить
Там на цілого Віктора Бута тягне
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06.09.2020 11:11 Ответить
Якщо чесно, то мені більше всього там топорець сподобався. Саме такого мені на кухні не вистачає. А так, звісно, арсенал смертельної зброї...
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06.09.2020 17:46 Ответить
Просто посылки перепутал, и так свыше 100 раз.
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05.09.2020 20:12 Ответить
Офигеть!Главаря задержали!А и не знал,що у них главный есть!Ну так теперь всё!Главаря зашибли можно спать спать спокойно?
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05.09.2020 20:21 Ответить
Та якось вже було затримували одного з купою "пісталєтав Зоракі"! Легше всього їх ловити на промі чи олх. Кльове місце ще, в Розетці.
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06.09.2020 11:21 Ответить
Кулібін чи ні то таке....А що,провладне трускавецьке ЗЕнубство змогло його роботою та достойною зарплатою забезпечити? Ні! Тому й виживав чолов"яга як міг і робив що вмів.ЗЕнуби про українців не дбають-їм би свої кишені набити...Невдовзі мине термін їхнього "служіння народові" і прийдеться знову перебиватися хто як може.
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05.09.2020 20:30 Ответить
Дибіли, чел займався кастомізацією зброї, на фото усм, магазини здається під патрон 22.LR в народы мелкашка
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05.09.2020 20:59 Ответить
Выход прост-легализация оружия.
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05.09.2020 22:13 Ответить
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю - Цензор.НЕТ 6624
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05.09.2020 22:41 Ответить
Опасный главарь в красных панталонах
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05.09.2020 22:51 Ответить
Замість прийняття закону про обіг зброї, ці гебнюки будуть перманентно відловлювати тих хто дає спробу стати не рабом в цій державі. Всі ці заборонювачі забули, що на дворі 21 століття і зробити зброю це як два пальці, при ******** технологічній базі, а ще заборонили ацетон, соляну кислоту, яка є прекурсоро, і її відслідковують службою експортного контролю як і частини зброї при її експорті, а в середині тіж США продають вільно для тих хто потребує розчинник в роботі. Тобто, якість і дурість політиків стоїть на заваді цивілізованого розвитку країни. У СБУ, МВС , тобто у каральних органів відсутнє стратегічне мислення щодо політики розвитку країни, вони є тормоз, як батарея з чавуну на шиї при запливі спортсмена.
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06.09.2020 07:04 Ответить
А этим дебилам из правохренителей лишь бы как попроще, не напрягая ту мышцу, шо у них вместо мозгов, решить проблему - показать свою "нужную работу", чтобы их народ не прогнал сраной метлой. Но кроме как запретить, за взятку разрешить и штрафами обложить эта влаасть ничего больше не умеет. Какой там развивать - они помидор не могут вырастить сами!
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06.09.2020 07:52 Ответить
Говоришь, целого главаря задержали?

У Сені, Пашинського та Ківі вдома арсенали побільші будуть.
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06.09.2020 11:07 Ответить
Оце я вам скажу обсяги торгівлі! У главаря виявився помповичок і задрипаний болтовичок. В Києві ви легко знайдете чоловік 700 з набагато більшим арсеналом. Якщо там є дозвіл на помпу і болт, а револьвери під Флобера чи гуму то, я взагалі не бачу що там крім адміністративки "главарю" можуть приліпити.
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06.09.2020 11:17 Ответить
И что ему предъявят? Магазины и колиматоры? Помповики наверняка его с разрешением,а остальное ну никак не навесишь.
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07.09.2020 17:00 Ответить
 
 