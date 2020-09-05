На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Выстрелы в доме жителей Ривненского района прозвучали около четырех часов утра 5 сентября. От полученных травм 45-летний мужчина погиб, а 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.
Полицейские предварительно установили, что 44-летняя женщина выстрелила в мужа и дочку, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Пострадавший смог позвонить отцу, который вызвал правоохранителей. Однако сам от полученных ран погиб. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Девочку доставили в больницу. В медучреждение доставили и 44-летнюю злоумышленницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок без сознания. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, а дочь прооперировали.
На месте происшествия, среди прочего, изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.
"Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
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Відомо, що дружина загиблого, яка його й вбила є викладачкою НУВГП, доцентом, кандидатом економічних наук та автором майже пів сотні наукових праць.
Вони висувають версії, які є ймовірними.
Ваша версія ??
есть же столько причин, вежеств, даже по новостям - кацап, норм., ну сорри, таксист, выкурил т.н. "спайс" - избил жену, разрезал дочь, блин! года, годов, годей, летов - мля, лет 5, скушал часть и мусоам сказал что это "духи приказали".
так и тут - х.з.(хотел бы знать) шо случилочь. че сразу срач то?
а, еще не было политоты? щас же будет.
и да - нас в Европу не примут, тупо вижу по комментам - никогда.
Слово аллаху хоть больше чем надо людей , извиняюсь, рабов, не пострадали, а ведь "ТАМ" гораздо лучше.... правда.... вопрос, сколько пропорций у небесной тверди? ибо я занять хце то место где видно Тегусигальпу, там ни разу не был, как и везде, кроме парижа(Тоже не был)
Но крышу явно сорвало !
Який "флобер" ??
Женщина убила мужа..
А могла и мужика!
Слабый пол, и он не сдюжит
Вот чуть что - и за рога!
Что ж ты баба, борщ не варишь
Варишь пули из свинца?
Знать, кацапка, и гутаришь
На москальском без конца..
Знать ты мужа завалила
за свой русский мир поди..
всё пилила, да пилила
Мол, коммуна впереди..
Но герой, не тут то было!
дал тебе отпор крутой
Резал сало и кадилом
выгонял твой нрав дурной!
Что ж ты баба-кулибаба
Не варила ты борщи?
Возомнила что Забава
Ты по жизни? Варишь щи?
И за щи ты завалила
Свово мужа наотмашь!
И смотала, дрянь, удила..
Всё за то, что он не ваш.
Знай же, **** колорадна,
Мы найдем тебя где хошь!
И научим шкварки ладно
жарить всех, едрона вошь!
Їй зробили зауваження (і не одна людина) щодо оприлюднення імен та обставин.
В коментах один чоловік написав, що квитки були у всіх, на всю родину.
З іншого боку, якщо вони збиралися в дорогу, то чому дівчинка спала - знову ж з тих слухів.
Бо ніби мати стріляла у неї сплячу, у спину.
Тому справді краще почекати додаткової інформації.
Але подія жахлива.
В европе уже с малых лет так воспитывают детей. Развод или уход это не конец света а всего лишь люди не могут находится вместе
комментаторам неадекватным, не судите , да не судимы будете.