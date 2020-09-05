На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Выстрелы в доме жителей Ривненского района прозвучали около четырех часов утра 5 сентября. От полученных травм 45-летний мужчина погиб, а 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.

Полицейские предварительно установили, что 44-летняя женщина выстрелила в мужа и дочку, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Пострадавший смог позвонить отцу, который вызвал правоохранителей. Однако сам от полученных ран погиб. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Девочку доставили в больницу. В медучреждение доставили и 44-летнюю злоумышленницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок без сознания. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, а дочь прооперировали.

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На месте происшествия, среди прочего, изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

"Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

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