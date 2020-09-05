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Новости Фото Силовики
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На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Выстрелы в доме жителей Ривненского района прозвучали около четырех часов утра 5 сентября. От полученных травм 45-летний мужчина погиб, а 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.

Полицейские предварительно установили, что 44-летняя женщина выстрелила в мужа и дочку, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Пострадавший смог позвонить отцу, который вызвал правоохранителей. Однако сам от полученных ран погиб. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Девочку доставили в больницу. В медучреждение доставили и 44-летнюю злоумышленницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок без сознания. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, а дочь прооперировали.

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На месте происшествия, среди прочего, изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

"Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 01

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На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 02
На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 03
На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 04
На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 05

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На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 06
На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция 07

Автор: 

Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) самоубийство (1000) силовики (2799) убийство (6484) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+10
"Богатиє тоже плачут"
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05.09.2020 23:07
+9
От жира бесилась... Ибо судя по фото хатынки, два авто в гараже...жили богато и припеваючи.
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05.09.2020 23:03
+8
Да, добробут -це ще не запорука щастя.
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05.09.2020 23:08
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Травмат... Получить непросто...
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05.09.2020 23:01 Ответить
честно, работая айтишником так и не смог заработать даже на сенс....и почему-то к таким богатеньким жалости нет...
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05.09.2020 23:05 Ответить
Вбитим сьогодні вночі у власному будинку власною дружиною виявився комерційний директор однієї із місцевих будівельних фірм.
Відомо, що дружина загиблого, яка його й вбила є викладачкою НУВГП, доцентом, кандидатом економічних наук та автором майже пів сотні наукових праць.
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05.09.2020 23:08 Ответить
перевчилася...тирса в головы поъхала напевно..
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06.09.2020 00:26 Ответить
в общем мораль - не нужно злить преподов, они и так на нервах.
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06.09.2020 00:33 Ответить
Краще б вона бур'ян посапала біля паркану, мудреля. А чоловік, видно, дуже старався для неї, бо з такою любов'ю поставив той дім... Ще й дочку хотіла вбити, мавпа титулована.
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06.09.2020 08:57 Ответить
Уяви собі, вони такі ж люди як і ти. У них у фейсбуках та твіттерах красиві фото, вони відпочивають закордоном, у них гарна хата, красива жінка, слух'яні дітки...
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05.09.2020 23:11 Ответить
и че,это типо зависть к богатым у тебя?
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06.09.2020 01:20 Ответить
От жира бесилась... Ибо судя по фото хатынки, два авто в гараже...жили богато и припеваючи.
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05.09.2020 23:03 Ответить
Ребенок стал сиротой. Какая разница что было.
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05.09.2020 23:05 Ответить
И при живых родителях, дети живут как сироты.
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05.09.2020 23:10 Ответить
А вдруг, как пример, отец (а может, это отчим) спал с малолетней девочкой? Извините, конечно, за мое извращенное воображение. Может быть, я детективов пересмотрела.
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05.09.2020 23:12 Ответить
Скорее всего, муж гулял... А жена в порыве гнева, не стерпела и начала стрелять в него, прибежала дочь, сделала маме замечание, что мол "ты делаешь?" а та и в дочь стрельнула в состоянии аффекта
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05.09.2020 23:16 Ответить
А может вас на пару стая дворовых собак сношала всю прошлую ночь? То же мне, сочинители оправданий.
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06.09.2020 00:37 Ответить
Чому ?
Вони висувають версії, які є ймовірними.
Ваша версія ??
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06.09.2020 10:31 Ответить
"Богатиє тоже плачут"
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05.09.2020 23:07 Ответить
Да, добробут -це ще не запорука щастя.
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05.09.2020 23:08 Ответить
Что-то мне подсказывает, что там был интим между отцом и дочерью...
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05.09.2020 23:08 Ответить
Из-за этого мать не будет стрелять в дочь (а нормальная мать не будет этого делать не при каких обстоятельствах). Тут видно, что семья не из бедных, соответственно и дело в деньгах. Крыша у неё поехала явно, из-за того, что, отец наверное хотел разводится и дочь в случае развода выявляла желания остаться жить с ним. Мать коробило, что она могла лишится финансового благополучия, вот крыша на этой почве и поехала.
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05.09.2020 23:40 Ответить
Шо "жЫра" то?
есть же столько причин, вежеств, даже по новостям - кацап, норм., ну сорри, таксист, выкурил т.н. "спайс" - избил жену, разрезал дочь, блин! года, годов, годей, летов - мля, лет 5, скушал часть и мусоам сказал что это "духи приказали".
так и тут - х.з.(хотел бы знать) шо случилочь. че сразу срач то?
а, еще не было политоты? щас же будет.
и да - нас в Европу не примут, тупо вижу по комментам - никогда.
Слово аллаху хоть больше чем надо людей , извиняюсь, рабов, не пострадали, а ведь "ТАМ" гораздо лучше.... правда.... вопрос, сколько пропорций у небесной тверди? ибо я занять хце то место где видно Тегусигальпу, там ни разу не был, как и везде, кроме парижа(Тоже не был)
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05.09.2020 23:15 Ответить
Дооо, в Европу то таких не принимают, а ничего что жители Балкан еще и не такую дичь творить умеют, а уж румыны в глубинке то до чего цивилизованные, что вы к коментаторам то прицепились, припятствие для входа в ЕС мудрая политика, или нам из за коментов на цензоре безвиз убрать хотят, и чсх сам же политоту и приплел первый
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05.09.2020 23:29 Ответить
Не понятен мотив такого , но ипонутся какая санта-барбара...жах !!!
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05.09.2020 23:27 Ответить
По слухам - чоловік повідомив дружину, що їде на моря, і бере дочку з собою. Без дружини (чому "без" - не ясно). Ось у неї і "поїхав дах". Битовуха, на фоні нервового зриву.
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06.09.2020 00:12 Ответить
это не мотив .. это шизофрения..
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06.09.2020 00:45 Ответить
Или ревность ...😊
Но крышу явно сорвало !
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06.09.2020 01:37 Ответить
Это не слухи. а правда. В 6 утра его и дочку должна была забрать маршрутка в Борисполь. А крыша у нее давно уже "ехала". Дура пальнула в мужа. дочь... Порезала себе вены и пальнула с флобера в висок. Флобер не смог пробить кость. Дура будет жить в тюряге. Дочь - сирота
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06.09.2020 00:50 Ответить
На кроваті обойма лежить...
Який "флобер" ??
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06.09.2020 10:34 Ответить
Сплошь и рядом.Мои спивчуття.Зараз,ось щойно збили кошку на районе.Теперь как ця кошка вплине на рейтинг
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05.09.2020 23:28 Ответить
Релакс Oblivion Music Video - Extended Edition https://youtu.be/yaQDPXyUcwk
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05.09.2020 23:33 Ответить
Да как так то? Не может біть, фотки спиджені с реддита, на Украине зубожiння й таких бохатих домiвок нетути, ві всьо врьоти.
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06.09.2020 00:10 Ответить
Квасно-патриотическое.


Женщина убила мужа..
А могла и мужика!
Слабый пол, и он не сдюжит
Вот чуть что - и за рога!

Что ж ты баба, борщ не варишь
Варишь пули из свинца?
Знать, кацапка, и гутаришь
На москальском без конца..

Знать ты мужа завалила
за свой русский мир поди..
всё пилила, да пилила
Мол, коммуна впереди..

Но герой, не тут то было!
дал тебе отпор крутой
Резал сало и кадилом
выгонял твой нрав дурной!

Что ж ты баба-кулибаба
Не варила ты борщи?
Возомнила что Забава
Ты по жизни? Варишь щи?

И за щи ты завалила
Свово мужа наотмашь!
И смотала, дрянь, удила..
Всё за то, что он не ваш.

Знай же, **** колорадна,
Мы найдем тебя где хошь!
И научим шкварки ладно
жарить всех, едрона вошь!
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06.09.2020 00:43 Ответить
На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2305
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06.09.2020 09:02 Ответить
Версію про поїздку на море без матері озвучила рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.
Їй зробили зауваження (і не одна людина) щодо оприлюднення імен та обставин.
В коментах один чоловік написав, що квитки були у всіх, на всю родину.
З іншого боку, якщо вони збиралися в дорогу, то чому дівчинка спала - знову ж з тих слухів.
Бо ніби мати стріляла у неї сплячу, у спину.

Тому справді краще почекати додаткової інформації.
Але подія жахлива.
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06.09.2020 02:16 Ответить
оце дістали жіночку!! якийсь жіх!
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06.09.2020 07:17 Ответить
естественный отбор
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06.09.2020 08:53 Ответить
Чоловік напевно планував розлучення, тому доньку обробляв та на свою сторону переманював проти матері. Тому вбивала вона їх, як зрадників та ворогів. Ніякого жалю немаю до вбитого та пораненої, просто не треба зраджувати рідну матір, Бог за це обов'язково покарає.
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06.09.2020 10:24 Ответить
Судя по всему она ненормальная, и дочь ее просто боялась. Оказалось не зря.
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06.09.2020 11:45 Ответить
вы точно здоровы? Никто не имеет право забирать жизнь у другого, все люди приходят в этот мир что б жить и развиватся как самодостаточные личности. откуда каждый берет то что кто то кому то что то должен? кадый должен сам о себе всегда уметь позаботится как морально так и финансовго
В европе уже с малых лет так воспитывают детей. Развод или уход это не конец света а всего лишь люди не могут находится вместе
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06.09.2020 11:49 Ответить
Радість! Скільки тобі рочків, шо помилка за помилкою? Йди уроки вчи та не вчи дорослих життю. Тут кожний пише імовірну причину трагедії у сім'ї , це життя, яке викидає будь які сюрпризи з людиною у стані афекту. Стрес та психічні хвороби ще ніхто не відміняв, як і горілку, яка виявляється дуже дієвим стимулятором для скоєння злочину.
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06.09.2020 13:12 Ответить
вам доктор нужен самой)))не останавливайтесь .... человек который рассуждает так как вы не считается нормальным
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06.09.2020 15:04 Ответить
Коротше - трагедія на грунті особистих відносин.
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06.09.2020 10:35 Ответить
по большому счету это трагедия.

комментаторам неадекватным, не судите , да не судимы будете.
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06.09.2020 12:09 Ответить
водки наверное нахлебалась и пошла шмалить
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07.09.2020 18:24 Ответить
 
 