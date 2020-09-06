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Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты "вагнеровцев" на рейс в Стамбул.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"В истории со слитой спецоперацией по выманиванию боевиков "вагнеровцев" в Украине до сих пор спорят "верю - не верю"? Ок, придется помочь.

1) На фото протокол, подписанный следователем СБУ, с фамилиями "вагнеровцев". Далее - билеты на рейс Минск-Стамбул, который должен был состояться 25 июля, но был отложен после совещания в Офисе президента (29 июля боевиков взял КГБ Беларуси). Сравните фамилии. Кстати, личные данные и переговоры "вагнеровцев" с вербовщиком-оперативником буду дальше выкладывать. Следите.

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2) Обратите внимание: во многих билетах возвращение указано из Стамбула в Москву. Почему же тогда они все из Москвы не вылетали? Объяснение элементарное: российские рейсы над Украиной не летают, а белорусский - из Минска в Стамбул - идет прямо над Киевом. Диспетчер имеет полное право приказать пилоту посадить самолет, когда он находится в воздушном пространстве страны. Итак, это еще одно доказательство того, что "вагнеровцев" выманивали.

3) Нехватки доказательств не будет. Я не один", - заявил Арьев.

Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 01
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 02
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 03
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 04
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 05
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 06
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 07
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 08
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 09
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 10
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 11
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 12
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 13
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 14
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 15
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 16
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 17
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 18
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 19
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 20
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 21
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 22
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 23
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 24
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 25
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 26
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 27
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 28
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 29
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 30
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 31
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 32
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 33
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 34
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями вагнеровцев, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: Это еще одно доказательство, что их выманивали 35

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Арьев Владимир (660) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+38
Молодец Арьев , побольше шуме и Зеля не отопреться
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06.09.2020 12:17
+32
Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали" - Цензор.НЕТ 2783
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06.09.2020 12:29
+21
Почему свинособака назвалась котом
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06.09.2020 12:21
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Есть категория граждан одной национальности, которые, поняв, что воюют с ветряными мельницами, - всё равно будут идти до конца, выискивая повсюду мельницы и,наконец, став посмешищем, попадут на дурку.
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06.09.2020 21:10 Ответить
ТАК! Чомусь ніхто не задумався, що Україна ОДРАЗУ ЗНАЛА поіменно хто і скільки з них ВОЮВАЛИ В УКРАЇНІ,як тільки їх зловили в Білорусі!!!! Тобто лисий даун ЛУКАШ затримав чекістів і пішов перевіряти "А чи не воювали вони часом в Україні?" І коли виявилось, що ВСЕ-ТАКИ ВОЮВАЛИ, то "добрий" Лукаш вирішив повідомити про це Україну???? щоб потім НЕ ВИДАТИ ЇХ УКРАЇНІ!!!! ТАК??? ХАХАХАХАХАХАХ!!!!
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06.09.2020 21:17 Ответить
люди а вам некажется шо этовсе спектакль все про все знаютивсе провсе ****** хотя должна быть хоть какаято гос тайна апосадить бандюков с гражданскими это уже по стивену кингу хотя судя по страстным высказываниям длямногих люди так ничто
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06.09.2020 21:28 Ответить
Глава Службы внешней разведки рассказал у Шустера о «деле вагнеровцев»
https://site.ua/darina.glimbievskaya/30888-glava-slujby-vneshney-razvedki-rasskazal-u-shustera-o-dele-vagnerovtsev/
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06.09.2020 21:35 Ответить
Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали" - Цензор.НЕТ 3810
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06.09.2020 21:40 Ответить
Ну очень богатая фантазия у какментаоров.
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06.09.2020 22:46 Ответить
Могли посадить в Киеве . А могли и в Турции . Турки тоже могли их отдать Украине .
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06.09.2020 22:56 Ответить
ВАГНЕР ( ОН ЖЕ ДМИТРИЙ УТКИН ) - ПРЕДАТЕЛЬ НАЦИЙ !!! ПОКА ТАКИЕ КАК ОН БУДУТ ЖИТЬ, И ЕГО РОДСТВЕННИКИ, ЛЮДИ ВСЕХ СТРАН БУДУТ В ОПАСНОСТИ !!!
Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали" - Цензор.НЕТ 3816
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06.09.2020 23:44 Ответить
пока версия арьева и фсб совпадают
надо доказать, что самолёт хотели сажать в Киеве и что была утечка.
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07.09.2020 05:52 Ответить
Думаю, что теперь всем здравомыслящим людям понятно - ПЕСовцы и кацапы заодно. ПЕСовцы - рупор ФСБ в Украине, т.к. используют одни и те же информационные вбросы про так называемую "спецоперацию"!
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07.09.2020 07:47 Ответить
вывсёврёти....
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07.09.2020 09:25 Ответить
Трохи не в тему, але:

Питання совісті та честі родини Зеленських і нашого уряду.

"Склалося так. що моя серйозна хвороба не дозволила мені працювати відразу після досягнення пенсійного віку. Відняло ноги і все. З улюбленої роботи прийшлося звільнитися. Я була викладачем вищої математики. Кандидатську захистила в 34 роки. А в 58 несподівано на пенсію. 3,5 тис грн. У моєму списку 33 наукові роботи і 6 підручників- з матаналізу, лінійної алгебри та теорії ймовірностей. Тому, природно, я відшукала список праць О.С.Зеленського. ЧОТИРИ!!! статті по 4 сторінки! Хто взагалі надав йому ступінь доктора наук??? ЛЮДИ! ПРО ЯКУ таку пожиттєву стипендію йдеться? Мої знайомі мають більше ста публікацій- і ніяких стипендій. Чи є межі несправедливості у моїй країні?"

(с) Дарія Білонога
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07.09.2020 09:28 Ответить
https://nv.ua/ukraine/politics/pochemu-zaderzhanie-chvk-vagnera-v-belarusi-proval-ukrainskih-specsluzhb-novosti-ukrainy-50106847.html?utm_source=set_lang

есть ещё вопросы ??? это была "вилка" - в случае успешного окончания Украина арестовала
по прямым обвинениям ихтамнетов а в случае провала..... куда более весомый результат- по
лучили "засветку" с самой верхотуры......
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07.09.2020 09:57 Ответить
Було чи не було - то вже не питання. Ясна річ, було. Питання тепер - а що то було. Провал через неспроможність тверезо зважити ризики? Чи свідоме підігравання ворогові?
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07.09.2020 11:05 Ответить
Так звані "вагнерівці" - то фактично російські професійні військові. Вони вважаються найманцями, але наймані вони фактично російськими спецслужбами. Це дозволяє Путіну посилати їх туди, куди неможна послати бійців в погонах. Це таке нехитре ухиляння від відповідальності. Вони керовані. Вони не їздять куди їм самим заманеться, принаймні, без узгодження з керівництвом. Тому кудись їх виманити можна було хіба що поодинці, а ніяк не групою з аж 33-х. Така "геніальна" операція,про яку тепер так багато розповідають, була провальною від початку. Фактично це було підігравання російським спецслужбам, які отримали можливість відправити в Білорусь своїх бойовиків, а за безлади звинуватити Україну. Свідомо чи через ідіотизм - так, треба розслідувати.
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07.09.2020 11:33 Ответить
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