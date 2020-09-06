Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты "вагнеровцев" на рейс в Стамбул.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"В истории со слитой спецоперацией по выманиванию боевиков "вагнеровцев" в Украине до сих пор спорят "верю - не верю"? Ок, придется помочь.

1) На фото протокол, подписанный следователем СБУ, с фамилиями "вагнеровцев". Далее - билеты на рейс Минск-Стамбул, который должен был состояться 25 июля, но был отложен после совещания в Офисе президента (29 июля боевиков взял КГБ Беларуси). Сравните фамилии. Кстати, личные данные и переговоры "вагнеровцев" с вербовщиком-оперативником буду дальше выкладывать. Следите.

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2) Обратите внимание: во многих билетах возвращение указано из Стамбула в Москву. Почему же тогда они все из Москвы не вылетали? Объяснение элементарное: российские рейсы над Украиной не летают, а белорусский - из Минска в Стамбул - идет прямо над Киевом. Диспетчер имеет полное право приказать пилоту посадить самолет, когда он находится в воздушном пространстве страны. Итак, это еще одно доказательство того, что "вагнеровцев" выманивали.

3) Нехватки доказательств не будет. Я не один", - заявил Арьев.







































































Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.