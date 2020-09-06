ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Combined Resolve ХІV стали третьими учениями этой серии для подразделений Сил специальных операций ВС Украины. Предыдущие два раза "стальные" действовали в составе "OPFOR", в этом году - впервые будут воевать на стороне основных сил "BLUFOR". В соответствии с планом учений, задачи подразделения ССО будут выполнять используя авиационный компонент, боевые бронированные машины и гражданский транспорт.

В этом году украинцы имеют наибольшее представительство среди спецназовцев, привлеченных к Combined Resolve XIV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Особенностью также является и то, что руководство практическими действиями сил специальных операций "BLUFOR" будут осуществлять наши офицеры, в подчинении которых будут и подразделения от вооруженных сил других стран. В ходе учений украинская сторона будет использовать процедуры планирования и сопровождения выполнения задач в соответствии со стандартами НАТО. От качества работы ССО будут зависеть как дальнейшие действия танковых и механизированных подразделений основных сил так и ход и успех операции в целом.

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В настоящее время подразделения Вооруженных Сил Украины, как и все участники учений, проходят плановые обсервационные меры по недопущению заноса коронавирусной инфекции. Предварительно, наши военнослужащие дважды прошли ПЦР-тестирование на COVID-19: в Украине и в учебном центре Хохенфельс. После завершения обсервации начнутся этапы планирования и подготовки к практической фазе учений.









