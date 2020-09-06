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ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Combined Resolve ХІV стали третьими учениями этой серии для подразделений Сил специальных операций ВС Украины. Предыдущие два раза "стальные" действовали в составе "OPFOR", в этом году - впервые будут воевать на стороне основных сил "BLUFOR". В соответствии с планом учений, задачи подразделения ССО будут выполнять используя авиационный компонент, боевые бронированные машины и гражданский транспорт.

В этом году украинцы имеют наибольшее представительство среди спецназовцев, привлеченных к Combined Resolve XIV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Особенностью также является и то, что руководство практическими действиями сил специальных операций "BLUFOR" будут осуществлять наши офицеры, в подчинении которых будут и подразделения от вооруженных сил других стран. В ходе учений украинская сторона будет использовать процедуры планирования и сопровождения выполнения задач в соответствии со стандартами НАТО. От качества работы ССО будут зависеть как дальнейшие действия танковых и механизированных подразделений основных сил так и ход и успех операции в целом.

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В настоящее время подразделения Вооруженных Сил Украины, как и все участники учений, проходят плановые обсервационные меры по недопущению заноса коронавирусной инфекции. Предварительно, наши военнослужащие дважды прошли ПЦР-тестирование на COVID-19: в Украине и в учебном центре Хохенфельс. После завершения обсервации начнутся этапы планирования и подготовки к практической фазе учений.

ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны 01
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны 02
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны 03
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны 04
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны 05

Автор: 

Германия (6955) военные учения (3457) ССО (526) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+16
Наше Військо - наша остання надія.
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06.09.2020 12:58
+9
Нє, пушылєн - то отстой. Аби наш кловун не заважав повертати наші території. Отож, так і обираємо . Між Україною та зрадником-нарколигою!
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06.09.2020 13:18
+6
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2317
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06.09.2020 13:05
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Правила форума Совет форумчан
Это , что специально, после визга Пушилина вывели?
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06.09.2020 12:52 Ответить
Нє, пушылєн - то отстой. Аби наш кловун не заважав повертати наші території. Отож, так і обираємо . Між Україною та зрадником-нарколигою!
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06.09.2020 13:18 Ответить
Наше Військо - наша остання надія.
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06.09.2020 12:58 Ответить
А де посилання на Шнобеля??? А о якось тема розкрита не повністю.
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06.09.2020 13:25 Ответить
Без огляду на Шнобеля тема не буде розкрита повністю.
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06.09.2020 14:00 Ответить
Так я і питаю у тебе... І що на це відповість пєтух ігор з бочки?
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06.09.2020 14:10 Ответить
Знов Бочкін?
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06.09.2020 14:48 Ответить
Вчіцця, хлопці! Вам *уйловську навалу з України вийо*вати! Вами пишаюся, на Вас сподіваюся! Слава Україні!!!
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06.09.2020 13:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2317
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06.09.2020 13:05 Ответить
Рюзькє??? Marsch nach Hause, russisches Schwein
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06.09.2020 13:28 Ответить
Вже набігло пацаків на новину і аж в Германії видно палання їх дуп...
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06.09.2020 13:24 Ответить
Не бачу , покажи пальцем хоч на одне палaння
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06.09.2020 13:33 Ответить
Виліз з бункера, емігранти вже пішли...
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06.09.2020 14:02 Ответить
та пох...
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06.09.2020 14:11 Ответить
Гут хлопакi !Ще б помiняти цi совковсько кацапцькi АК то взагали було б чудово
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06.09.2020 13:31 Ответить
зато аваковская беркутня по Киеву с новыми автоматами ходит, им важнее современное оружие, чем бойцам на передовой.
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06.09.2020 13:59 Ответить
О тож i я про це..
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06.09.2020 14:10 Ответить
Героям слава!
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06.09.2020 15:41 Ответить
Это сколько же пьяных драк на поминках свинособак произошло благодаря этим хлопцам..
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06.09.2020 21:58 Ответить
Хлопці, я знаю, що ви - найкращі !
Удачі вам на навчаннях !
І перемоги нарешті.
А то ж в OPFOR вас мусили =знищувать=, хоч ви їм здорово нерви повитріпували !

Ммм, до цих пір згадую, як 13-й батальйон захопив командування противника у полон з картами, планом і маршрутами. І довелося переробляти все спочатку.
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07.09.2020 05:44 Ответить
 
 