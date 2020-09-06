"Марш единства" в Беларуси: на улицы вышли тысячи людей, в Минске колонна протестующих направилась к резиденции Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники многотысячного несанкционированного марша оппозиции в Минске движутся в направлении резиденции захватившего власть в стране президента Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", очевидцы сообщают, что колонна из порядка 40 тыс. человек покидает проспект Независимости и направляется в сторону площади Государственного флага, где располагается Дворец Независимости - городская резиденция Лукашенко.

Еще несколько тысяч людей направляются в сторону резиденции со стороны Нямиги.

Тем временем подходы к резиденции перекрыты силовиками, там выставлены комплексы "Рубеж".

Саму резиденцию охраняет бронетехника - порядка 10 БТР, на крыше замечены люди в черном камуфляже, предположительно снайперы.

Вокруг резиденции также выставлено оцепление из людей в черном камуфляже без опознавательных знаков.

Силовики также оградили колючей проволокой как минимум два объекта - Дворец Республики и площадь вокруг Стелы "Минск — город-герой", сообщает Радыё Свабода.

"Колонны митингующих с Автозавода, Партизанского проспекта, Лошицы, Новой Боровой, Сухарево двинулись к центру Минска. На вокзале звучит песня Цоя "Перемен". Стратегические объекты - стела у Музея истории войны и Дворца Республики - уже окружены колючей проволокой в центре Минска… Повсюду скопились полицейские и военнослужащие", - говорится в сообщении.

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