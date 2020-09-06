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Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы. ФОТОрепортаж

На многотысячном вече в центре Львова кандидатом на должность городского головы от партии "Европейская Солидарность" был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы 01

Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы 02

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Лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко в своей речи отметил, что местные выборы во Львове и Львовской области чрезвычайно важны для всей Украины. Ведь именно Львов является сердцем украинства, а львовяне всегда первыми вставали на защиту государственности.

"Выборы мэра - это отнюдь не местные выборы. Ведь именно от позиции Львова зависит целостность Украины. И столетиями Львовщина это доказывала неоднократно. Именно от позиции львовян зависит отпор федерализации. Именно от вас зависит защита реформы децентрализации, которая была основана нашей командой", - подчеркнул Порошенко.

"И украинский язык, и наши законы о развитии образования нуждаются в вашей позиции. Чтобы Львов не молчал. И городские власти не молчали", - отметил Порошенко.

Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы 03
"Таким образом, местные выборы во Львовской области и городские выборы во Львове - это не только о канализации. Не только про лифты. Не только о текущем ремонте дорог и уличном освещении. И даже не только о мусоре", - убежден лидер "ЕС".

"Городские выборы во Львове и местные выборы на Львовщине - это об Украине. О ее свободе, о ее народе, о ее чести, о ее славе", - отметил пятый президент Украины.

"И поэтому лидером Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую политическую силу", - убежден Порошенко.

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Олег Синютка в выступлении представил свое видение развития Львова и превращения его в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма, а главное - в мировой центр украинства, который будет иметь авторитет и уважение на международной арене.

"Пришло время Львова! Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы", - отметил Синютка.

"Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте. Без Львова нет Украины. И Львов победит ", - убежден Синютка.

Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы 04

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Автор: 

Львов (4582) Порошенко Петр (19602) Синютка Олег (66) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+42
Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы - Цензор.НЕТ 8631
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06.09.2020 18:19
+35
а шо,разве не садовый мусор развел?память коротка?
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06.09.2020 18:29
+34
Країна при Петруші рухалась на захід, в цивілізацію.
А зараз ми чалапаємо на схід.
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06.09.2020 18:22
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Страница 3 из 3
Лузери гідності хочуть закріпити за собою територію і мають шанс, з огляду на те, як замахав львів'ян нинішній садовитий бургомістр. От тільки львів'янам від того легше не стане і вони продовжать все більше перетворюватися на львівців...
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07.09.2020 00:12 Ответить
Кому б не довірили виборці місце мера Львова, але будь як це буде яскравий проукраїнський патріот. А всій антиукраїнські заразі: ЗЕбілам - капітулянтам, екс - ригоАналам з банди втікача в паРашу ЗЕКА ОТЗЖ - "життя сепаратистів", ланцюгового пса кремля шарка ... і ін. Ось їм яничарам )(уйла виродкам взагалі не світить бути навіть у місцевій владі не тільки у Львові а по всій Західній Україні. Нехай ці продажні промосковські холуї Іуди гризуться на виборах між собою хіба що тільки на Сході України ...
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07.09.2020 05:16 Ответить
Поддержка порошенко не самая лучшая реклама. Понятное дело, что там идёт борьба за деньги. Жалко будет, если Львов из красивейшего европейского города и визитки вообще всей Украины превратится в совковый отстой
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07.09.2020 07:40 Ответить
Это тот ублюдок, который топил город в мусоре?
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07.09.2020 08:07 Ответить
Да он.
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07.09.2020 08:15 Ответить
Синютка у Львові пролетить як фанера над Парижем. А от те, що прихильники Порошенка тупо заспамлюють коментарі їх союзника, примушує замислитись.
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07.09.2020 14:37 Ответить
Ні ...треба вибрати грузина Мішу , або еврея Добкіна ...,або поляка ...
Ps УКРАЇНЦІ нація для яких інші ...це круто...,
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07.09.2020 17:32 Ответить
І що дивно..., що коли якись українець розумний ..., то трапляються такі які починають сумніватися , що він українець , рахують його евреем ..., це треба )))) дурдом веселка ..
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07.09.2020 17:37 Ответить
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