Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы. ФОТОрепортаж

На многотысячном вече в центре Львова кандидатом на должность городского головы от партии "Европейская Солидарность" был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

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Лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко в своей речи отметил, что местные выборы во Львове и Львовской области чрезвычайно важны для всей Украины. Ведь именно Львов является сердцем украинства, а львовяне всегда первыми вставали на защиту государственности.

"Выборы мэра - это отнюдь не местные выборы. Ведь именно от позиции Львова зависит целостность Украины. И столетиями Львовщина это доказывала неоднократно. Именно от позиции львовян зависит отпор федерализации. Именно от вас зависит защита реформы децентрализации, которая была основана нашей командой", - подчеркнул Порошенко.

"И украинский язык, и наши законы о развитии образования нуждаются в вашей позиции. Чтобы Львов не молчал. И городские власти не молчали", - отметил Порошенко.



"Таким образом, местные выборы во Львовской области и городские выборы во Львове - это не только о канализации. Не только про лифты. Не только о текущем ремонте дорог и уличном освещении. И даже не только о мусоре", - убежден лидер "ЕС".

"Городские выборы во Львове и местные выборы на Львовщине - это об Украине. О ее свободе, о ее народе, о ее чести, о ее славе", - отметил пятый президент Украины.

"И поэтому лидером Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую политическую силу", - убежден Порошенко.

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Олег Синютка в выступлении представил свое видение развития Львова и превращения его в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма, а главное - в мировой центр украинства, который будет иметь авторитет и уважение на международной арене.

"Пришло время Львова! Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы", - отметил Синютка.

"Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте. Без Львова нет Украины. И Львов победит ", - убежден Синютка.

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