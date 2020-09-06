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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Донецке оккупанты презентовали книгу про борьбу с "Кровавым Пастором". ФОТО

В оккупированном российско-террористическими войсками Донецке презентовали книгу о борьбе с "Кровавым Пастором".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналистка Ирина Сампан

""Спасти свой дом от Кровавого Пастора": В столице ДНР презентовали первый графический роман Донбасса "Дорус.Первая Центурия"
Александр Турчинов, это успех, ИМХО)
Мне кажется, эта война дала украинской армии крутые мощные архетипы. Киборги, Кровавый Пастор, Ярош как явление, и многие другие. Как думаете?"

В Донецке оккупанты презентовали книгу про борьбу с Кровавым Пастором 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только сильная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться, - Турчинов

Автор: 

Турчинов Александр (3336) Сампан Ирина (36)


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Топ комментарии
+37
Зря собаки на Валентиныча гоните, теперь точно тварям прийдет хана.
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06.09.2020 19:42
+27
В Донецке оккупанты презентовали книгу про борьбу с "Кровавым Пастором" - Цензор.НЕТ 6591
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06.09.2020 19:55
+23
Я за Пастора був і без цієї агітації за нього .
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06.09.2020 19:47
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++++++++++100500 ! Великолепно подмечено!!!!
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07.09.2020 01:19 Ответить
Пастор- культова фігура
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06.09.2020 21:50 Ответить
То до вітька януковського.
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07.09.2020 06:46 Ответить
Вася, "новости из дурдома" очень нужны!
Нужны для контрпропаганды ,надеюсь вы в курсе что зто такое!
Порошенко проиграл выборы,именно потому,что совершенно не занимался этим вопросом !
Он занимался и решал важнейшие вопросы международной поддержки Украины и организации финансовой и военной помощи,думая,что народ умный и всё поймёт . Процент неумных мы узнали на выборах.Зато недруги наводнила просторы инета всякой ложью,,,Многие верят в этот бред ло сих пор !
ЗЕБИЛЫ,СКОЛЬКО РАЗ ВАШ ПРЕЗЕДЕНТ БЫЛ УЖЕ В ОТПУСКЕ???
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07.09.2020 01:35 Ответить
Ой да ладно, типа было в 2014 году 54,7% умных, а в 2019 году их осталось только 15,95%.
И куда же они все подевались? А ну да "сватов" посмотрели на 1+1.
Какой-то ТУХЛЫЙ ваш Петик, если он такой "великий" , такой "важный" проиграл выборы НИКОМУ, персонажу из тв-шоу.
Я скажу больше, он бы проиграл-бы даже простой табуретке, потому что люди не дурные, они все видят и понимают. Они поняли что Петин принцип «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие», с его имитацией "бурной деятельности" это только пустое сотрясение воздуха, хотя почему пустое, он лично и его "партнеры" неплохо на этом нагрелись.
Все по-честному - эЛОХторату армиямовавира, им себя любимым баблишко на счета.
А вам подсвинкам из свинофермы, НУ ХОТЬ НА ГАВНО ИЗОЙДИТЕ, все равно не вернуть вашу свиноматку к корыту НИ-КОГ-ДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.
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07.09.2020 03:09 Ответить
Методичку меняйте эта уже устарела)
Как же вас видно вонючек кремлядских.
Порошенко ещё свое последнее слово не сказал, так что все в переди!
Это Украина, детка!
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07.09.2020 11:34 Ответить
ну, напевно, саме тому що "люди не дурные, они все видят и понимают", вони і отримали по заслугах та по рівню своїх мізків. Не зрозуміло тільки чому тепер падає рейтинг зеленої шмарклі, бо "не дурные" ж, и "всё понимают" )))
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07.09.2020 13:13 Ответить
Турчинов уже более года не при власти, а вата до сих пор подгорает...
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06.09.2020 21:55 Ответить
Ленин научил московитов через газету Искра раздать заводы рабочим и земли крестьянам, теперь через СМИ др московиты дурят людей с бывших колоний, московиты всему Миру рассказывают в Москве каждая семья имеет два ,а может и три туалета со сливным бачком в своей квартире.
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07.09.2020 00:41 Ответить
Коли вата перестане підгорати, вона перестане бути ватою. (Дозволяю цитування).
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07.09.2020 02:32 Ответить
Степан Бандера даже из могилы на них страх нагоняет
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07.09.2020 05:56 Ответить
Ave Pastor !
Ave Kryvavyi !

Вони пісяються від Тебе !!!!!

Хай живе Хунта !
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06.09.2020 23:02 Ответить
Мілиє браняцца - толька тєшацца.
Комсомольський вожак (як в ті часи було прийнято говорити) з якогось дива став сектантським пацтором. З іншого боку, комсомол був кадровим резервом для кгб. Скільки таких пацторів мають "глибоководні погони"? Ото ж бо й воно...
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07.09.2020 02:29 Ответить
У Вас, в ОПЗЖ, бывших комсомольцев нет?
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07.09.2020 07:09 Ответить
Нееее, у них в жопоблоке только члены. КПSS
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07.09.2020 11:24 Ответить
Коли хочете про то дізнатися точно, запитайте у представника "Об'єднання Покидьків Заради Жому" (ОПЗЖ) .
Особисто я міркую, що там колишніх і чинних комсомольців дохолєри. Але це неточно.
А Ви як міркуєте?
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07.09.2020 18:03 Ответить
Зебанько, а ты до сих пор дрочишь на портрет Куйла? Поди, у тебя мозоли на обеих руках.
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07.09.2020 11:23 Ответить
Москалику, ану повтори: путін - *****!
Не виходить? Тоді вчи китайську - скоро це допоможе.
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07.09.2020 17:30 Ответить
И вы с этой палатой номер 6 собрались идти в месте в Европу да ещё и предоставить им особый статус???
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07.09.2020 04:34 Ответить
А про распятие мальчика в трусиках там есть глава?)
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07.09.2020 05:54 Ответить
тогда в 14-м я не понял почему в списке на пост президента не было Пастора.
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07.09.2020 07:09 Ответить
а нафик ему этот геморрой? он и на посту серого кардинала прекрасно себя чувствовал, и успешно оттуда троллил *****.
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07.09.2020 07:56 Ответить
проблема в том шо всё это в прошлом.ты же видиш кого зебил поназначал.
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07.09.2020 20:49 Ответить
И с этим лугандонским биомусором нас мирят и интегрируют путинские говорящие жопы Кравчук и Фокин? Видимо , "президент" даунбассовской помойки Пушилин - это их уровень....

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07.09.2020 07:15 Ответить
Да какие они говорящие головы? Это говорящие жопы и члены. КПSS.
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07.09.2020 11:27 Ответить
Bloody Pastor forever!
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07.09.2020 11:18 Ответить
Дебилы бл.ть (с)
Бойтесь мрази!
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07.09.2020 11:29 Ответить
У Донецьку окупанти презентували книгу про боротьбу з "Кривавим Пастором" - Цензор.НЕТ 7917
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07.09.2020 12:13 Ответить
це клініка !!
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07.09.2020 13:07 Ответить
Спасибо Турчинову . Пусть ватные уроды беснуются .
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07.09.2020 17:00 Ответить
Может "кормильцы" прочитают , испугаются , не поедут за пенсией . Больше денег достанется пенсионерам , живущим в Украине .
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07.09.2020 17:31 Ответить
абы ж то))
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07.09.2020 17:43 Ответить
советский ********* delenda est!!!
каР.Фаген delenda est!!
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07.09.2020 17:35 Ответить
Турчинова в президенти!
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07.09.2020 17:39 Ответить
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