В Донецке оккупанты презентовали книгу про борьбу с "Кровавым Пастором". ФОТО
В оккупированном российско-террористическими войсками Донецке презентовали книгу о борьбе с "Кровавым Пастором".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналистка Ирина Сампан
""Спасти свой дом от Кровавого Пастора": В столице ДНР презентовали первый графический роман Донбасса "Дорус.Первая Центурия"
Александр Турчинов, это успех, ИМХО)
Мне кажется, эта война дала украинской армии крутые мощные архетипы. Киборги, Кровавый Пастор, Ярош как явление, и многие другие. Как думаете?"
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+37 Александр Иванов #442761
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+23 Виктор Степаненко
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Нужны для контрпропаганды ,надеюсь вы в курсе что зто такое!
Порошенко проиграл выборы,именно потому,что совершенно не занимался этим вопросом !
Он занимался и решал важнейшие вопросы международной поддержки Украины и организации финансовой и военной помощи,думая,что народ умный и всё поймёт . Процент неумных мы узнали на выборах.Зато недруги наводнила просторы инета всякой ложью,,,Многие верят в этот бред ло сих пор !
ЗЕБИЛЫ,СКОЛЬКО РАЗ ВАШ ПРЕЗЕДЕНТ БЫЛ УЖЕ В ОТПУСКЕ???
И куда же они все подевались? А ну да "сватов" посмотрели на 1+1.
Какой-то ТУХЛЫЙ ваш Петик, если он такой "великий" , такой "важный" проиграл выборы НИКОМУ, персонажу из тв-шоу.
Я скажу больше, он бы проиграл-бы даже простой табуретке, потому что люди не дурные, они все видят и понимают. Они поняли что Петин принцип «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие», с его имитацией "бурной деятельности" это только пустое сотрясение воздуха, хотя почему пустое, он лично и его "партнеры" неплохо на этом нагрелись.
Все по-честному - эЛОХторату армиямовавира, им себя любимым баблишко на счета.
А вам подсвинкам из свинофермы, НУ ХОТЬ НА ГАВНО ИЗОЙДИТЕ, все равно не вернуть вашу свиноматку к корыту НИ-КОГ-ДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.
Как же вас видно вонючек кремлядских.
Порошенко ещё свое последнее слово не сказал, так что все в переди!
Это Украина, детка!
Ave Kryvavyi !
Вони пісяються від Тебе !!!!!
Хай живе Хунта !
Комсомольський вожак (як в ті часи було прийнято говорити) з якогось дива став сектантським пацтором. З іншого боку, комсомол був кадровим резервом для кгб. Скільки таких пацторів мають "глибоководні погони"? Ото ж бо й воно...
Особисто я міркую, що там колишніх і чинних комсомольців дохолєри. Але це неточно.
А Ви як міркуєте?
Не виходить? Тоді вчи китайську - скоро це допоможе.
Бойтесь мрази!
каР.Фаген delenda est!!