В Донецке оккупанты презентовали книгу про борьбу с "Кровавым Пастором". ФОТО

В оккупированном российско-террористическими войсками Донецке презентовали книгу о борьбе с "Кровавым Пастором".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналистка Ирина Сампан

""Спасти свой дом от Кровавого Пастора": В столице ДНР презентовали первый графический роман Донбасса "Дорус.Первая Центурия"

Александр Турчинов, это успех, ИМХО)

Мне кажется, эта война дала украинской армии крутые мощные архетипы. Киборги, Кровавый Пастор, Ярош как явление, и многие другие. Как думаете?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только сильная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться, - Турчинов