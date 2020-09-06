Захарова "пошутила" над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко. ФОТО

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова вызвала международный скандал, неудачно "пошутив" над позой президента Сербии Александра Вучича во время встречи в Белом доме.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

4 сентября президент Сербии посетил Белый дом, где заключил соглашение о нормализации отношений с Косово. Это государство, образовавшееся в результате конфликта 1998-1999 годов и в 2008 году провозгласившее независимость. Косово признают чуть более 100 государств-членов ООН, в том числе США и большинство стран ЕС (Украина независимость Косово не признает).

Сербия Косово не признает и считает его автономией в составе своей территории. Это приводит к конфликтам между Белградом и Приштиной. Соглашение, заключенное 4 сентября в Белом доме, направлено на нормализацию экономических отношений.

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Фото: Government of Serbia / Танјуг

Стороны сделки - США и Сербия; Косово в ней упоминается, но не признается как субъект международного права (т.е. независимое государство).

Скандал же начался после поста в Facebook спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой, где она сравнила позу, в которой сидел в Белом доме сербский президент Вучич, с позой героини Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Фото стало вирусным в интернете.

Сравнение вызвало резкую реакцию сербских чиновников и лично Вучича. Министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил, что страна, в общем-то, едва ли не единственная союзница РФ в Европе (отказалась вводить санкции за временной оккупации Крыма и войну на Донбассе). А здесь - такие оскорбления.

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"Величие человека не измеряется размером стула, на котором он сидит, или величием силы, от имени которой он говорит, но величием храбрости для того, чтобы на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - сказал Вулин.

Сам сербский президент, в свою очередь, почти не прокомментировал слова официальной представительницы РФ. Лишь намекнул, что "примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это (пост в Facebook. - Ред.) обнародовал".

В конце концов, Захарова отредактировала пост: добавила, что он был "неправильно истолкован", а на самом деле она хотела показать "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"".

Через несколько часов российский МИД сообщил о телефонном разговоре своего руководителя Сергея Лаврова с Вучичем. "С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. О скандале с постом Захаровой там - ни слова.

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