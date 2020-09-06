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Захарова "пошутила" над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко. ФОТО

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова вызвала международный скандал, неудачно "пошутив" над позой президента Сербии Александра Вучича во время встречи в Белом доме.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

4 сентября президент Сербии посетил Белый дом, где заключил соглашение о нормализации отношений с Косово. Это государство, образовавшееся в результате конфликта 1998-1999 годов и в 2008 году провозгласившее независимость. Косово признают чуть более 100 государств-членов ООН, в том числе США и большинство стран ЕС (Украина независимость Косово не признает).

Сербия Косово не признает и считает его автономией в составе своей территории. Это приводит к конфликтам между Белградом и Приштиной. Соглашение, заключенное 4 сентября в Белом доме, направлено на нормализацию экономических отношений.

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Захарова пошутила над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко 01
Фото: Government of Serbia / Танјуг

Стороны сделки - США и Сербия; Косово в ней упоминается, но не признается как субъект международного права (т.е. независимое государство).

Скандал же начался после поста в Facebook спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой, где она сравнила позу, в которой сидел в Белом доме сербский президент Вучич, с позой героини Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Фото стало вирусным в интернете.

Захарова пошутила над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко 02

Сравнение вызвало резкую реакцию сербских чиновников и лично Вучича. Министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил, что страна, в общем-то, едва ли не единственная союзница РФ в Европе (отказалась вводить санкции за временной оккупации Крыма и войну на Донбассе). А здесь - такие оскорбления.

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"Величие человека не измеряется размером стула, на котором он сидит, или величием силы, от имени которой он говорит, но величием храбрости для того, чтобы на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - сказал Вулин.

Сам сербский президент, в свою очередь, почти не прокомментировал слова официальной представительницы РФ. Лишь намекнул, что "примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это (пост в Facebook. - Ред.) обнародовал".

В конце концов, Захарова отредактировала пост: добавила, что он был "неправильно истолкован", а на самом деле она хотела показать "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"".

Через несколько часов российский МИД сообщил о телефонном разговоре своего руководителя Сергея Лаврова с Вучичем. "С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. О скандале с постом Захаровой там - ни слова.

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Автор: 

россия (95546) Сербия (388) Захарова Мария (375) Вучич Александр (67)


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Топ комментарии
+43
Захарова "пошутила" над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко - Цензор.НЕТ 4545
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06.09.2020 22:41
+30
Це - вимоги коронавірусного протоколу.
Дистанція.
Але немита чудь захарова не в курсі.
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06.09.2020 22:48
+24
Ну че говносербы, помогли вам ваши кацапы? 😷
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06.09.2020 22:46
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Страница 2 из 2
редкий случай, когда соглашусь с захаровой.
Видос у мужика, мягко говоря, не комильфо.
Выглядит, действительно, унизительно.
Впрочем, как и ее пост об этой фотке. Она не могла себе его позволить.
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06.09.2020 23:16 Ответить
Возмущение сербов понятно - Вучич, конечно, парень не плохой, но до Клаудии Шиффер ему далеко!
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06.09.2020 23:16 Ответить
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 5087
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06.09.2020 23:28 Ответить
Машенька ну я розумію що травма від Шерон Стоун досі не дає тобі покою, ну сєрбов то за що? Аніжєбратья!
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06.09.2020 23:36 Ответить
Машка исходит завистью, что президент Сербии лично общается с президентом США.
А Машку туда даже на поводке и в наморднике не пустят.
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06.09.2020 23:37 Ответить
Та все буде нормально, братушки помиряться полобизаються ta продовжать вічну дружбу, і навіть свого посла не відкличуть
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06.09.2020 23:47 Ответить
У кацапской самки с бешенством ватки осеннее обострение?
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07.09.2020 00:16 Ответить
Навряд чи це загострення. Більше на ломку схоже...
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07.09.2020 01:51 Ответить
Она всю жизнь безнадёжно мечтала в своих влажных фантазиях о том, чтобы стать хоть немного похожей на ту даму, роль которой исполнила Шерон Стоун...
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07.09.2020 01:59 Ответить
Хоть Захарова и известное всему миру дерьмо, но тут я с ней согласен, что путинская подстилка и плевательница Вучич сидит перед Трампом, как полное ничтожество - имеет жалкий и облезлый вид.... Одним словом, путинский дружок, содержанка - нахлебница на приёме у другого путинского выкормыша и подельника... Мерзкое зрелище...
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07.09.2020 00:53 Ответить
а заХЄРова прокоментує ВІЧНІ ЗАПІЗНЕННЯ свого боха пукіна-шеломова???
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07.09.2020 01:21 Ответить
***** реально завидует президенту Сербии так как в кресле перед трампом быть хочет сама и при этом двигать ногами тоже. Но рашку конечно подставила.
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07.09.2020 01:29 Ответить
"Вулин нагадав, що країна, взагалі-то, є чи не єдиною союзницею РФ..." Іншою мовою, сербський міністр скаржиться, що скільки б сербські повії не віддавалися Рашці, їх, як повій, Рашка все одно не поважає. А Косово - незалежна держава!
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07.09.2020 02:05 Ответить
Бачите захєрову на фото #2? А вона є.
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07.09.2020 03:41 Ответить
Вуаля)))
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 9127
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07.09.2020 07:04 Ответить
Эта - красавица, по сравнению с алкашкой захеровой !
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07.09.2020 10:09 Ответить
Ce а merveille...)
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07.09.2020 14:01 Ответить
Нє. Не там...
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07.09.2020 16:40 Ответить
Не зря русских держат во всем мире за спихов. У ни в голове солома. Маковая.
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07.09.2020 04:39 Ответить
марийка снова какой то дури некачественной тяпнула.
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07.09.2020 07:14 Ответить
А он действительно сидит, как на допросе.
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07.09.2020 09:43 Ответить
ДЛЯ ТАКОЙ МОРДЫ НЕОБХОДИМО САМОУНИЧТОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ !!!
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 5159
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07.09.2020 11:52 Ответить
А ведь действительно фотография, можно сказать, говорящая. Вучич выглядит как провинившийся школьник в кабинете директора. Здесь Захарова точно подметила суть происходящего.
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07.09.2020 13:33 Ответить
Шавки не могут возмущаться поведением хозяина...
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07.09.2020 14:20 Ответить
машка - мокшанська замарашка..куди не сунеться, всюди плюне блювотиною
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07.09.2020 15:34 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Freplyua.net%2Fnews%2F83784-na-donbass-zashla-gruppa-naemnikov-snayperov-iz-serbii-press-centr-ato.html&psig=AOvVaw0-JWApU-W3HDVk6NIhr1s1&ust=1599570983824000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKirybeQ1-sCFQAAAAAdAAAAABAI На Донбасс зашла группа наемников-снайперов из Сербии
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07.09.2020 16:18 Ответить
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 8917
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07.09.2020 18:24 Ответить
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