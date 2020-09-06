РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6773 посетителя онлайн
Новости Фото ДТП
7 119 6

Mercedes врезался в пассажирский автобус под Луцком: один человек погиб, четверо госпитализированы. ФОТОрепортаж

В селе Струмовка Луцкого района около десяти часов вечера 6 сентября столкнулись Mercedes и пассажирский автобус. В аварии погибла пожилая женщина.

Информацию Суспільному подтвердил руководитель областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по предварительной информации в аварии также травмировались пять человек. Двое из них дети.

Сейчас известно, что на автодороге столкнулись автомобиль марки Mercedes и пассажирский автобус. В легковушке ехали мужчина и ребенок. Со слов свидетелей столкновения, в бусе ехало 7 человек. Погибла одна из пассажирок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Коломые столкнулись легковушка и фура: четверо погибших, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как рассказал Суспільному родственник одной из травмированных пассажирок, автобус ехал из Луцка в село Гаразджа. Все семь пассажиров возвращались с похорон. Бус остановился в селе Струмовка, чтобы высадить одного из пассажиров. Во время остановки в него на скорости врезался легковой автомобиль.

На месте ДТП работают медики и следственная группа. Правоохранители пока не комментируют обстоятельства ДТП. Как сообщает корреспондент Суспільного с места происшествия, в приемное отделение Луцкой городской больницы привезли 4 травмированных. Одного поместили в реанимацию, остальных - в отделение травматологии и нейрохирургии.

Mercedes врезался в пассажирский автобус под Луцком: один человек погиб, четверо госпитализированы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик прокомментировал ДТП с участием сына: "Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону"

Mercedes врезался в пассажирский автобус под Луцком: один человек погиб, четверо госпитализированы 02
Mercedes врезался в пассажирский автобус под Луцком: один человек погиб, четверо госпитализированы 03
Mercedes врезался в пассажирский автобус под Луцком: один человек погиб, четверо госпитализированы 04
Фото: Суспільне

Также смотрите: Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7673) смерть (9223) Волынская область (996)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну что значит "въехал"?
показать весь комментарий
06.09.2020 23:47 Ответить
Ну, протаранив, то ж якось грубо.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:19 Ответить
въехать можно только в то место, которое для этого предназначено

столкнулся
врезался
показать весь комментарий
07.09.2020 00:23 Ответить
Інфа не від ментів потрапила - намагались приховати. Скоріш за все в мерсі урка сидів, чи місцевий феодал.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:01 Ответить
І фото мерса немає.
показать весь комментарий
07.09.2020 07:14 Ответить
Наверняка бухой на мерсе.
показать весь комментарий
07.09.2020 00:06 Ответить
 
 