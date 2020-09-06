Mercedes врезался в пассажирский автобус под Луцком: один человек погиб, четверо госпитализированы. ФОТОрепортаж

В селе Струмовка Луцкого района около десяти часов вечера 6 сентября столкнулись Mercedes и пассажирский автобус. В аварии погибла пожилая женщина.

Информацию Суспільному подтвердил руководитель областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по предварительной информации в аварии также травмировались пять человек. Двое из них дети.

Сейчас известно, что на автодороге столкнулись автомобиль марки Mercedes и пассажирский автобус. В легковушке ехали мужчина и ребенок. Со слов свидетелей столкновения, в бусе ехало 7 человек. Погибла одна из пассажирок.

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Как рассказал Суспільному родственник одной из травмированных пассажирок, автобус ехал из Луцка в село Гаразджа. Все семь пассажиров возвращались с похорон. Бус остановился в селе Струмовка, чтобы высадить одного из пассажиров. Во время остановки в него на скорости врезался легковой автомобиль.

На месте ДТП работают медики и следственная группа. Правоохранители пока не комментируют обстоятельства ДТП. Как сообщает корреспондент Суспільного с места происшествия, в приемное отделение Луцкой городской больницы привезли 4 травмированных. Одного поместили в реанимацию, остальных - в отделение травматологии и нейрохирургии.

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Фото: Суспільне

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