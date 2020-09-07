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"Звучит, как сказка", - глава Госмиграции Соколюк развелся с женой ради отношений с отказавшейся эвакуироваться из Ухани без собаки Зинченко. ФОТОрепортаж

Анастасии Зинченко, которая в разгар пандемии коронавируса застряла в китайском городе Ухань, так как перевозить животных было запрещено, помогал вернуться домой глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман и сейчас пара уже помолвлена.

Об этом оба сообщили в день рождения главы ГМС, 6 сентября, на своих страницах в соцсетях, пишет Цензор.НЕТ.

Как написал в Facebook Соколюк, знакомство состоялось 20 февраля по телефону. Он позвонил Зинченко, чтобы уточнить причины отказа от эвакуации.

"Это был звонок девушке, которую эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал глава ГМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прописка тоже может стать электронной, - глава Миграционной службы

Зинченко вернулась в Украину в конце апреля.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неопрятно. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила дома сама не своя, мы позвонили и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - написала в Facebook девушка.

Она добавила: "Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни (как подарок ей на день рождения), он поддержал мою идею и ремонт мы начали делать вместе, это было весело и я не знала, что так бывает. Нестандартное знакомство, да еще и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношение друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, теплыми и домашними. Звучит как сказка".

После ремонта и самоизоляции Соколюк предложил Зинченко переехать в Киев. Она согласилась и через день была уже в столице.

Также читайте: Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times

Звучит, как сказка, - глава Госмиграции Соколюк развелся с женой ради отношений с отказавшейся эвакуироваться из Ухани без собаки Зинченко 01
Звучит, как сказка, - глава Госмиграции Соколюк развелся с женой ради отношений с отказавшейся эвакуироваться из Ухани без собаки Зинченко 02
Звучит, как сказка, - глава Госмиграции Соколюк развелся с женой ради отношений с отказавшейся эвакуироваться из Ухани без собаки Зинченко 03
Фото: facebook.com/maxim.sokoliuk

На момент этого знакомства глава Госмиграции был женат, от брака у него дочь и сын. "Я подал на развод в апреле, и с августа уже разведен", - уточнил Соколюк.

В решении Дарницкого райсуда Киева от 12 августа о расторжении брака указано, что заявление было подано в мае.

"В последнее время отношения супругов ухудшились, совместная жизнь не сложилась. Истец потерял ощущение любви и уважения к ответчику, по его убеждению, совместная жизнь невозможна и противоречит его интересам и интересам детей, умысла на восстановление отношений супругов нет, совместное хозяйство не ведут", - говорится в судебном решении.

"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети - нормально", - прокомментировала ТСН бывшая жена Соколюка Юлия.

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Она отметила, что вопросов к распределению имущества нет, "все в порядке, у нас все хорошо".

"Я не готова это выносить публично. С моей стороны - все в порядке, претензий нет", - сказала Юлия.

Она ушла от ответа на вопрос, жил ли Соколюк с тогдашней официальной семьей, когда начал встречаться с Зинченко. Мол, пусть сам отвечает.

Напомним, в феврале 2020 года украинка Анастасия Зинченко заявила, что отказалась эвакуироваться из Ухани, так как не может оставить в Китае свою собаку.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

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Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.

1 мая стало известно, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.

Автор: 

развод (70) Госмиграция (290) Соколюк (21) Ухань (48)


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Топ комментарии
+62
ага.. особливо для його покинутих дітей та жінки ця історія ну дуже красива. В вас, зелених придурків, весь світ навиворіт, догори дригом. Тому і в країні коїться Бог зна що.
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07.09.2020 00:52
+59
прекрасна характеристика представників зеленої влади, моральна стійкість на рівні НУЛЬ, відповідальність за когось - це точно не про них. Таке ж саме відношення в них і до країни, якою вони керують.. А взагалі то, навіщо про цю хєрню писати в новинах? Це має якесь відношення до держави Україна?
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07.09.2020 00:50
+52
Как шмара закрутила роман с женатым мудаком и увела его из семьи? Очень красивая история и образец для подражания зебилами.
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07.09.2020 00:56
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было бы лучше, если бы детей не было.
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07.09.2020 10:00 Ответить
в мире зеленых животных
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07.09.2020 10:02 Ответить
Это отвратительно.
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07.09.2020 10:09 Ответить
безобразие!
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07.09.2020 13:47 Ответить
Зараз всі ведучі світові інформагенціі перевуть свої передачі та повідомлять цю,без перебільшення, сенсаційну новину!
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07.09.2020 10:39 Ответить
и потом эти Ылитные сутенёры-альфонсы и блди с голубых экранов учат, раскрывший от внимания рот, 73%ный лохторат "успешной" жЫзни..(
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07.09.2020 10:46 Ответить
Как говорится "я же говорил" ************ пиарила себя ради папика во власти. В дальнейшем ждём её на госслужбе, и в поиске папика на более высокой должности
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07.09.2020 11:38 Ответить
Из всьой этой троицы только собака нормальная
"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки - Цензор.НЕТ 7772


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07.09.2020 11:39 Ответить
тітка взагалі схожа на якогось пупса ))
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07.09.2020 12:08 Ответить
Пол,собачка- пацючок ,реально к собакам отношение имеет очень удаленное
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07.09.2020 13:06 Ответить
👍🤝
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07.09.2020 14:27 Ответить
шото максимка на фото уже какой-то задумчивый..
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07.09.2020 22:35 Ответить
собака абсолютно бесполезная . жалкая шавка искуственно созданная для компенсации одиночества у двуногих существ неспособных решить проблемы человеческих эммоций .
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08.09.2020 00:56 Ответить
да уж, цензор окончательно скатился в режим желтой прессы .
и нафига это дерьмо печатать, непонятно. кому это интересно кто с кем спит
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07.09.2020 11:41 Ответить
Ну, справедливости ради, это г.... живет на наши налоги... и побл.душки свои устраивает за наш счет
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07.09.2020 12:37 Ответить
Ну штош, раз карантин и в КИтае ей "работать" нельзя, а инкакой специальности нет, то девушке пришлось переключиться на "индивидуальное обслуживание".
Ничего, закончится карантин и мадама вернется к своим щедрым клиентам в Китай.
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07.09.2020 11:52 Ответить
Наверное, бывшая не любила собак.
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07.09.2020 11:56 Ответить
і отакі полудурки в нас при владі... Спи хоч і з тою собакою, але суспільству зовсім не обов"язково знати що ти мерзенна підла істота, яка кинула і дітей, і жінку, поруч з якою обіцяв бути все життя. Обурює навіть не паскудне нутро цього держслужбовця, а те, з якою легкістю та насолодою воно розповідає країні про свою мерзенну сутність.
Взагалі то, в нас не влада, а якийсь суцільний бордель в цьому скликанні.
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07.09.2020 12:07 Ответить
СТИЛЬ СОБАЧКИ )))
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07.09.2020 12:09 Ответить
невероятно важная для украинцев новость..
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07.09.2020 12:09 Ответить
новина жовтувата, то Ваша правда - але не треба заперечувати, що -що а проносно-жовте пасує ЗЕ-Бєбаранячому стаду...
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07.09.2020 12:18 Ответить
от шкода, бо цей колір не пасує Україні.
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07.09.2020 12:26 Ответить
Україна відмиється щвидко -від ЗЕленувато-проносно-жовтого до яскравожовтого..Я вірю... Вибори та демократичновільний (інакше не буде) майданчик для дискуій перед ними - то дуже потужний движ у цьому напрямку. А якщо ЗЕпроносні вдудться до фальсифікацій - то ... ХАЙ ЖІВЕ приклад Бєларусі!
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07.09.2020 12:34 Ответить
я б з таким не зв'язувалась. видно, що це не чоловік, а звичайне гімно, раз так легко може кинути сім'ю. але у молодої сосонки напевно інші плани.
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07.09.2020 12:12 Ответить
https://censor.net/ru/news/3192935/ukrainka_zinchenko_otkazavshayasya_evakuirovatsya_iz_uhani_bez_sobaki_dobralas_v_herson_foto, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.Источник: https://censor.net/ru/p3217872.. ?????????????? А з якого це часу презЕдент країни переймається долею усіляких **********? Йому зайнятися більше немає чим?
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07.09.2020 12:22 Ответить
Та він же й сам така сама **********, стільки років по мАсковським корпоративам відпрацьовувати. Він такий самий хлопчик за викликом, тільки надає перевагу рускагаварящім, а консуматорша з собачкою ******** кітайоз. Молодь нині чомусь тягне на азіатів. Вони дивляться корейські дорами та слухають їхню музику до фанатизму, ще й одружуються з китайцями.
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07.09.2020 12:38 Ответить
чого ж це, ось ця пані шльондра вийшла заміж як раз за "українця" ))), він правда дещо неповноцінний, так би мовити - поламаний)), але в паспорті стоїть громадянство Україна .
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07.09.2020 12:52 Ответить
Вона просто не встигла, клятий вірус всі плани зламав. Я навіть не сумніваюсь, що вона туди поїхала саме за китайцем-мільйонером. А звідки думаєте у неї ця недешева собачанька? Мабуть подарунок від якогось китайського «папіка». Бо заводити тваринку перебуваючи тимчасово за кордоном навіть сама тупа курка не буде, а від подарунка вже нікуди не подінешся, особливо від такого милого подарунка.
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07.09.2020 13:10 Ответить
15т гривен средняя цена на померанского шпица. не так уж и дорого...
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07.09.2020 17:05 Ответить
ипхоне последней модели стоит в два раза дороже. А тут собашка, друг
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07.09.2020 17:08 Ответить
зебилы тянутся друг к другу
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07.09.2020 12:26 Ответить
от шо, вирус животворящий делает)))
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07.09.2020 12:27 Ответить
Задолбали б..дуны и старперы.
Глупых молодых баб вообще не понимаю
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07.09.2020 12:34 Ответить
почему она глупая, объясните?
прозябала в каком-то г* на п* Китае, вернулась домой, отхватила мужика с баблом.
Не нужно ехать в Китай. Профит!
Глупый скорее он, чем она
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07.09.2020 15:13 Ответить
Она тратит свою молодость на старика на 20 лет старше. Он ее тупо использует. К тому же явно какие-то педофильские отклонения у него (она выглядит как ребенок). И мужик за 40 лет уже очень продуманный и обычно манипулирует женщиной , пользуясь отсутствием жизненного опыта у нее. Ну и непритязательность молодых баб тоже любят старички использовать.
С детьми тоже будут проблемы . Так что перспективы не радужные.
А когда Ей будет 40, а ему 60, то уже будет поздно для нее.
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08.09.2020 04:17 Ответить
"Соколюк Максим Юрьевич «облепил» государственное предприятие Полиграфкомбинат «Украина» офшорами в 3 млрд гривен."
... Или как Соколюк Максим Юрьевич нагревается на любой мелочи.
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07.09.2020 12:45 Ответить
У дэвушки - правильная ориентация -
Заработала на озабоченных китайцах - теперь прибарахлится на коррупционере.
И главный рабочий инструмент меньше износится (не мозк).
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07.09.2020 12:51 Ответить
Подякуйте цьому голові держміграціі, бо на його місці міг бути бубочка, але його Мєндєль не пустила взяти цю консуматоршу під особистий контроль. Уявіть, якби у нас ще й таке горе відбулося, що преЗЕдент покинув родину заради дєвочкі з собачкою з короновірусного Китаю. А він під кайфом міг би таке відмочити, наркомани ж непередбачувані.
Янелоху треба фільм запіліть по цьому сценарію, вийде щось тіпа «Красуня з Китаю».
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07.09.2020 12:50 Ответить
чогось згадалась цитата з "Любов та голуби": "... Не понять нашей любви !..", пам"ятаєте як Люся Гурченко плакала ))
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07.09.2020 12:58 Ответить
«Красуня з Китаю і собачка з тупим ротом»
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07.09.2020 17:00 Ответить
как раз к собачке у меня меньше всего вопросов
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07.09.2020 17:09 Ответить
https://twitter.com/dneprlena
https://twitter.com/dneprlena

Борня Зелених

@dneprlena


у дєвочкі є мама, дівочє прізвище якої - Кияшко
таке ж дівоче прізвище у пєрвої ляді
ну чістає соупадєніє жи

"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки - Цензор.НЕТ 2829
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07.09.2020 18:24 Ответить
это что букет из чупа чупсов?
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08.09.2020 08:11 Ответить
от дурнуватий той "голова", розніс на весь світ цю історію. А промовчав би, то ніхто б і не дізнався що він одружився зі шльондрою ))).
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07.09.2020 12:55 Ответить
Ай вэй,хорошо то как ,happy end ,правда зекуры -домохозяйки? Молодое тело- совсем другое дело!
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07.09.2020 12:58 Ответить
ага, особливо, коли мільонне китайське містечко вже помацало те тіло вздовж і в поперек ))))
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07.09.2020 12:59 Ответить
Погодите, писюха еще и в политику ломанётся.
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07.09.2020 13:20 Ответить
в благотворительность 100%. уже вижу мать её тэрэзу.
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07.09.2020 13:49 Ответить
В комитет по морали
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07.09.2020 16:19 Ответить
Именно!
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08.09.2020 12:16 Ответить
Ещё один не выдержал вечерних головных болей у жены и секса раз или два раза в жизни для того, чтоб родить детей.
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07.09.2020 13:20 Ответить
Люди которые ищут секса не разводятся и не бросают детей. Они просто находят секс. Так что дело не в сексе. Скорее всего он из тех мужиков которые вообще не имеют интереса к женщинам как к личностям. Он относится к женщинам также как к телефонам и к машинам.С предыдущей самкой он уже размножился и она уже потрепана = нужно поменять ее на более свежую и размножиться с более свежей. А лет через 5 можно будет поменять на аппарат более новой модификации.
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07.09.2020 17:00 Ответить
Вот умора читать как ущербные на г***о исходят)) А сколько женского пола подтянулось, за 100500 км чувствуется, что мужья побросали. Ату его, ату. И расстрелять, за держзраду
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07.09.2020 13:35 Ответить
а що про те, що їх "мужья побросали" написали в новинах?, мусують на сторінках новинного політичного форуму України? То нехай би цей блазень писав про свої походеньки десь у вузькому колі, нікого б це не цікавило. Тож, "ущербний" це ти, той, кому цей жовтенький срач подобається.
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07.09.2020 14:13 Ответить
гарне тобі імя дали.. *****
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07.09.2020 17:33 Ответить
В нормальной стране чиновника, который организовал "сказку" двум родным детям ради китайской собачки, погнали бы из политики ссаными тряпками.
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07.09.2020 13:39 Ответить
Конєчно нєт. Нормальниє страни на то і нормальниє, что в ніх работу с лічной жизнью нє путают. В нормальних странах будут смотрєть лішь на параллєльноє соблюдєніє політіком обязанностєй содєржанія дєтєй от пєрвого брака. І єслі політік платіт дєньгі на содєржаніє дєтєй в полном обйомє, то нікто нє будєт смотрєть на то кого он пєкаєт: хозяйку кітайской собачкі ілі кітайскую собачку. Даже брак с собачкой зарєгістріруют єслі он захочєт.
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08.09.2020 10:25 Ответить
На сомоізоляції ремонти, то виходить ви двоє порушили карантин
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07.09.2020 13:41 Ответить
А потом мы удивляемся, что девки ради тысячи лайков в соцсетях готовы отдаться бомжу.
Все равно они оказываются умнее тех чиновников и отцов двух детей, кто на такое ведётся.
Но страшно другое - что это лядство считается нормой в современном обществе.
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07.09.2020 13:50 Ответить
Для зебілів - це норма. Почитайте коментар Татьяни Лайф, він у спамі, тому шукайте самі.
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07.09.2020 15:05 Ответить
100%!

ее пример, как на дешевом пиаре с собачкой и лайках, можно себе отхватить чинушу с баблом и эластичной совестью, - показателен для других.
И это действительно считается нормой. Хуже того, прекрасной сказкой.
Жесть.
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07.09.2020 15:19 Ответить
Вы сказали это еще лучше. И идиомы острее и точнее. Явно хорошо владеете речью, плюсую
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07.09.2020 15:40 Ответить
А что тєбє нє нравітся в ідєє отдаться бамжу за 1000 лайков?
По моєму ета ідєя болєє разумна чєм ідєя отдаться прищавому однокласніку за бєсплатно.
Просто потому что 1000 лайков на ютубчікє можно монєтізіровать, а прищавий однокласнік нічєго кромє нєжелатєльной бєрємєнності дать нє способєн.
Думаю, что общєство должно развіться до уровня прі котором дєфлоратор - мєдіцинская профєссія ввєдєнія дєвушек в половую жизнь с наімєньшим діскомфортом для ніх. Чтоб уважающіє сєбя дєвушкі оплачівалі мєдіцинскую услугу профєссіональной дєфлорации і курси сексуального образованія, а ніщєбродкі довольствовалісь прищавимі однокласнікамі.
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08.09.2020 10:33 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3264309.html
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07.09.2020 15:05 Ответить
Этот Позор нации еще и улыбается, как ни в чем не бывало! Гребанный стыд!
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07.09.2020 16:23 Ответить
Еще одна корабельная.
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07.09.2020 16:55 Ответить
кобельная.
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07.09.2020 18:33 Ответить
унеї тепер буде дві собачки
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07.09.2020 17:30 Ответить
су%ка и ещё одна су%ка
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07.09.2020 18:29 Ответить
Вони тепер будуть задовольняти її по черзі. Соколик баблом, а песик - вузлом.
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08.09.2020 12:20 Ответить
Очередной вагинострадалец!
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07.09.2020 17:38 Ответить
В той час, коли в Україні мільйони людей не мають роботи, тисячи не мають грошей на лікування, влада в особі чиновника висого рангу "спасає" в Китаї якусь дівчину, яка ж сама відмовилась від евакуації.
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07.09.2020 17:52 Ответить
В цій історії все ненормально - і дії влади і сам херой.
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07.09.2020 18:00 Ответить
Яке суспільство така і влада, такі й герої
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08.09.2020 12:21 Ответить
совет да любовь, держим новость в топе, парашенко мАладец, зеленский плАхой
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07.09.2020 18:28 Ответить
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07.09.2020 21:50 Ответить
а баба не дура оказалась
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07.09.2020 20:25 Ответить
Ось це далеко не факт. Більш вірогідно що вона саме д*р*. Просто тому що чоловіки типу Соколика вподобують в першу чергу смазливих д*р.
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08.09.2020 12:22 Ответить
из огня да в полымя.
и вообще, там шпиц - глава семьи.
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07.09.2020 20:29 Ответить
Вот запустили типа новость - все и повелись (почти все) - серьезное как то второстепенным стало...Какая кому разница кто с кем спит,где дрочит и кого бросает,ну приглянулась девка не бедному мужику и что ей теряться - все же лучше чем попой крутить перед китайцами.Шоу продолжается - конец не за горами...
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07.09.2020 21:26 Ответить
сюр какой-то
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07.09.2020 22:39 Ответить
Лишь бы не оказалось, что на самом деле он влюблён в собачку.
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07.09.2020 23:09 Ответить
А в чьом тут для тєбя проблєма? Ми стрємімся в цивілізованноє общєство в котором любовь к собачкє - нормально! Главноє, чтоби развітіє отношеній строілось на взаімном уваженіі і с согласія собачкі!
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08.09.2020 10:36 Ответить
Она его полюбла за острый ум,бедность, но настойчивость из нее вырваться ,а то что он был женат на нелюбимой женщине которая ему родила двоих детей,то это была не любовь,а просто ежеминутное помутнение,а вот с молодой соской,он действительно полюбил искренне)
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07.09.2020 23:40 Ответить
Хорошая шутка
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08.09.2020 10:37 Ответить
следующий кем она пожертвует ради своей вонючей шавки будет он .
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08.09.2020 00:54 Ответить
Україна транзитна країна для тисяч нелегалів які хочуть незаконно потрапити до Європи. Наша Держміграція та її керівник Соколюк складова цього злочинного ланцюжка. Зрозуміло, що це не єдинний гешефт Соколюка, є ще інші ...
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08.09.2020 00:57 Ответить
Не можу не розказати про іншу собачку, теж біленьку...28 ми їхали в Кіровоград, відрядження. Дорога спочатку нікудишня, а потім чудова, нова, чорний й ще свіжий асфальт чи бетон, білосніжну розмітка. І ти по середині смуги ( до населеного пункту десятки кілометрів, ні душі) по середині смуги іде біла собачка. Просто іде, машини її обминають. Викинута, мабуть. Бо як воно: вазу разбила, мама приехала, а она лает, токсоплазмоз от них, глисты могут быть,- выведи ее куда хочешь... Бере в машину - викидає по трасі. Воно не піде в поле, воно туди не ходило, його водили гуляти по асфальтованій доріжці, чому ці машини так гонять, воно не знає, але машин не боїться...А ввечері ми повертали, на один день поїздка. Не знаю на якому кілометрі. Посередині дороги іде, Чапаєва біла собачка. Цілий день на ногах. Поки не зіб'є ноги, не присяе, не впаде. Всі на швидкості... Ніч на 29 була, мабуть, останньою в її маленькому білому житті
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08.09.2020 18:04 Ответить
Не Чапаєва, а чапає, топает, деталі вперед, оглохшая...Виправляч, не вслідиш
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08.09.2020 18:07 Ответить
А всі траси, всі дороги просто вкриті на кожному кілометрі задавлені домашні тварини. Різної дати смерті, є свіжі, можна масть розрізнити, є вже покльовані, є просто скелети... Викинуті, вивезені. Вивезені і викинуті
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08.09.2020 18:11 Ответить
ну и нахера эта мутота нужна ??
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09.09.2020 12:52 Ответить
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