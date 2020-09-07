"Звучит, как сказка", - глава Госмиграции Соколюк развелся с женой ради отношений с отказавшейся эвакуироваться из Ухани без собаки Зинченко. ФОТОрепортаж
Анастасии Зинченко, которая в разгар пандемии коронавируса застряла в китайском городе Ухань, так как перевозить животных было запрещено, помогал вернуться домой глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман и сейчас пара уже помолвлена.
Об этом оба сообщили в день рождения главы ГМС, 6 сентября, на своих страницах в соцсетях, пишет Цензор.НЕТ.
Как написал в Facebook Соколюк, знакомство состоялось 20 февраля по телефону. Он позвонил Зинченко, чтобы уточнить причины отказа от эвакуации.
"Это был звонок девушке, которую эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал глава ГМС.
Зинченко вернулась в Украину в конце апреля.
"Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неопрятно. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила дома сама не своя, мы позвонили и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - написала в Facebook девушка.
Она добавила: "Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни (как подарок ей на день рождения), он поддержал мою идею и ремонт мы начали делать вместе, это было весело и я не знала, что так бывает. Нестандартное знакомство, да еще и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношение друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, теплыми и домашними. Звучит как сказка".
После ремонта и самоизоляции Соколюк предложил Зинченко переехать в Киев. Она согласилась и через день была уже в столице.
Фото: facebook.com/maxim.sokoliuk
На момент этого знакомства глава Госмиграции был женат, от брака у него дочь и сын. "Я подал на развод в апреле, и с августа уже разведен", - уточнил Соколюк.
В решении Дарницкого райсуда Киева от 12 августа о расторжении брака указано, что заявление было подано в мае.
"В последнее время отношения супругов ухудшились, совместная жизнь не сложилась. Истец потерял ощущение любви и уважения к ответчику, по его убеждению, совместная жизнь невозможна и противоречит его интересам и интересам детей, умысла на восстановление отношений супругов нет, совместное хозяйство не ведут", - говорится в судебном решении.
"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети - нормально", - прокомментировала ТСН бывшая жена Соколюка Юлия.
Она отметила, что вопросов к распределению имущества нет, "все в порядке, у нас все хорошо".
"Я не готова это выносить публично. С моей стороны - все в порядке, претензий нет", - сказала Юлия.
Она ушла от ответа на вопрос, жил ли Соколюк с тогдашней официальной семьей, когда начал встречаться с Зинченко. Мол, пусть сам отвечает.
Напомним, в феврале 2020 года украинка Анастасия Зинченко заявила, что отказалась эвакуироваться из Ухани, так как не может оставить в Китае свою собаку.
Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.
Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.
1 мая стало известно, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.
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и нафига это дерьмо печатать, непонятно. кому это интересно кто с кем спит
Ничего, закончится карантин и мадама вернется к своим щедрым клиентам в Китай.
Взагалі то, в нас не влада, а якийсь суцільний бордель в цьому скликанні.
Глупых молодых баб вообще не понимаю
прозябала в каком-то г* на п* Китае, вернулась домой, отхватила мужика с баблом.
Не нужно ехать в Китай. Профит!
Глупый скорее он, чем она
С детьми тоже будут проблемы . Так что перспективы не радужные.
А когда Ей будет 40, а ему 60, то уже будет поздно для нее.
... Или как Соколюк Максим Юрьевич нагревается на любой мелочи.
Заработала на озабоченных китайцах - теперь прибарахлится на коррупционере.
И главный рабочий инструмент меньше износится (не мозк).
Янелоху треба фільм запіліть по цьому сценарію, вийде щось тіпа «Красуня з Китаю».
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Борня Зелених
@dneprlena
у дєвочкі є мама, дівочє прізвище якої - Кияшко
таке ж дівоче прізвище у пєрвої ляді
ну чістає соупадєніє жи
Все равно они оказываются умнее тех чиновников и отцов двух детей, кто на такое ведётся.
Но страшно другое - что это лядство считается нормой в современном обществе.
ее пример, как на дешевом пиаре с собачкой и лайках, можно себе отхватить чинушу с баблом и эластичной совестью, - показателен для других.
И это действительно считается нормой. Хуже того, прекрасной сказкой.
Жесть.
По моєму ета ідєя болєє разумна чєм ідєя отдаться прищавому однокласніку за бєсплатно.
Просто потому что 1000 лайков на ютубчікє можно монєтізіровать, а прищавий однокласнік нічєго кромє нєжелатєльной бєрємєнності дать нє способєн.
Думаю, что общєство должно развіться до уровня прі котором дєфлоратор - мєдіцинская профєссія ввєдєнія дєвушек в половую жизнь с наімєньшим діскомфортом для ніх. Чтоб уважающіє сєбя дєвушкі оплачівалі мєдіцинскую услугу профєссіональной дєфлорации і курси сексуального образованія, а ніщєбродкі довольствовалісь прищавимі однокласнікамі.
и вообще, там шпиц - глава семьи.