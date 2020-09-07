"Звучит, как сказка", - глава Госмиграции Соколюк развелся с женой ради отношений с отказавшейся эвакуироваться из Ухани без собаки Зинченко. ФОТОрепортаж

Анастасии Зинченко, которая в разгар пандемии коронавируса застряла в китайском городе Ухань, так как перевозить животных было запрещено, помогал вернуться домой глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман и сейчас пара уже помолвлена.

Об этом оба сообщили в день рождения главы ГМС, 6 сентября, на своих страницах в соцсетях, пишет Цензор.НЕТ.

Как написал в Facebook Соколюк, знакомство состоялось 20 февраля по телефону. Он позвонил Зинченко, чтобы уточнить причины отказа от эвакуации.

"Это был звонок девушке, которую эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал глава ГМС.

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Зинченко вернулась в Украину в конце апреля.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неопрятно. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила дома сама не своя, мы позвонили и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - написала в Facebook девушка.

Она добавила: "Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни (как подарок ей на день рождения), он поддержал мою идею и ремонт мы начали делать вместе, это было весело и я не знала, что так бывает. Нестандартное знакомство, да еще и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношение друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, теплыми и домашними. Звучит как сказка".

После ремонта и самоизоляции Соколюк предложил Зинченко переехать в Киев. Она согласилась и через день была уже в столице.

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Фото: facebook.com/maxim.sokoliuk

На момент этого знакомства глава Госмиграции был женат, от брака у него дочь и сын. "Я подал на развод в апреле, и с августа уже разведен", - уточнил Соколюк.

В решении Дарницкого райсуда Киева от 12 августа о расторжении брака указано, что заявление было подано в мае.

"В последнее время отношения супругов ухудшились, совместная жизнь не сложилась. Истец потерял ощущение любви и уважения к ответчику, по его убеждению, совместная жизнь невозможна и противоречит его интересам и интересам детей, умысла на восстановление отношений супругов нет, совместное хозяйство не ведут", - говорится в судебном решении.

"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети - нормально", - прокомментировала ТСН бывшая жена Соколюка Юлия.

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Она отметила, что вопросов к распределению имущества нет, "все в порядке, у нас все хорошо".

"Я не готова это выносить публично. С моей стороны - все в порядке, претензий нет", - сказала Юлия.

Она ушла от ответа на вопрос, жил ли Соколюк с тогдашней официальной семьей, когда начал встречаться с Зинченко. Мол, пусть сам отвечает.

Напомним, в феврале 2020 года украинка Анастасия Зинченко заявила, что отказалась эвакуироваться из Ухани, так как не может оставить в Китае свою собаку.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

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Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.

1 мая стало известно, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.