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Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи". ФОТОрепортаж

Позиции сил ООС в районе Красногоровки, в частности блиндажи и окопы, существенно разрушены в результате пожаров. Украинским воинам нужна помощь в восстановлении позиций.

Об этом рассказала волонтер Ирина Каптур, передает Цензор.НЕТ.

"Ужас!!! Просто больно и слезы!!!. Все, что строили бойцы на нескольких позициях - 6 !!!! - сгорело. Красногоровка. Ранен. Обгоревшие. В других местах еще сложнее там есть погибшие. И не потому, что сухо. А потому, что сепары и орки обстреляли из ВОГов. Уже официально подтвердили из ГШ. Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие -: надышались.!!!Просьба снова помочь восстановить - построить блиндажи, позиции (6.). Нужны скобы, пленка, МАСКСЕТКИ, лопаты (обычные и совковые), гвозди 150, степлер и к нему скобы, бочки 50, 30, 20л для воды, утеплитель, одеяла, кабель. И кофе со сладостями для поднятия настроения, очень все подавлены (((( Пожалуйста, НУЖНА ПОМОЩЬ !!! На фото на цинке кровь раненого воина(", - рассказала волонтер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр

Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 01
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 02
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 03
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 04
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 05
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 06
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 07
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 08
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 09
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 10
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 11
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 12
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 13
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи 14

Автор: 

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Топ комментарии
+23
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи" - Цензор.НЕТ 8071
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07.09.2020 10:27
+15
Чергова брехня: не пожежа, а артналіт.
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07.09.2020 10:30
+7
Можна подумати,що ти раніше українській армії допомагав.
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07.09.2020 11:14
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В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль - может у них попроситьа не у простых людей?
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07.09.2020 10:26 Ответить
те у кого ты предлагаешь просить, сами армию бы уничтожили, ничего они не будут помогать. Не хочешь, не помогай, потом будешь кацапов кормить
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07.09.2020 10:37 Ответить
те у кого ты предлагаешь просить, сами армию бы уничтожили Тоесть ты признаешь что Ахметов и вся ета кодла ето враги Украины и нашей армии? А зачем мы им платим и главное никто не возмущается? Скажи почему наша армия и народ который надеется на нашу армию против них не выступает? Согласись, тупо идти на фронт оставляя у себя за спиной врага который пока ты на фронте грабит твои дома и твою семью а потом всадит нож в спину.
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07.09.2020 10:56 Ответить
Так ты же и привёл к власти этот е …й цирк 🎪🤢🤡👃🏻,лишь -бы не Порошенко

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07.09.2020 11:32 Ответить
Кого их? Ахметова? А для него что-то изменилось с приходом Зели? Да вообще ничего.
Не забывайте что Ахметов и Порошенко - бизнес-партнеры с 2016 года.
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07.09.2020 12:02 Ответить
А к чему этот вопрос в контексте обсуждения Ахметова?
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07.09.2020 13:42 Ответить
Отвечу, хоть мой коммент и удалили. Вы сначала обоснуйте портянку и ваши визги - пох, главное шоб порох сел! А потом воняте - мы не зебилы, ма против пороха
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07.09.2020 13:50 Ответить
Дурачек, кто такие мы? И почему я должен обосновывать какую-то портянку?
И к чему ты переводишь стрелки?
Как по мне - что потрох - гавно, что зеля - гавно. Ни за одного из этих персонажей я никогда не голосовал и не собираюсь.
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07.09.2020 18:29 Ответить
Умничка, во втором туре тож не голосовал? портянка = портнов.
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08.09.2020 10:45 Ответить
Во втором туре не за кого было голосовать. Что тот - поц, что другой.
А портнов для меня - враг Украины, с чего я его "обосновывать" должен?
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08.09.2020 11:23 Ответить
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи" - Цензор.НЕТ 8071
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07.09.2020 10:27 Ответить
Так виглядает перемирие не только по Зеленскаму а и по-Порошенковому и по всему кто принял решение не воевать а договариваться с рашистской ордой.
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07.09.2020 10:33 Ответить
І за кого з них ви не проголосували?
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07.09.2020 10:50 Ответить
Речь вроде о Зеблюдке? Не?
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07.09.2020 13:26 Ответить
В смысле вам давно в глаз не давали?
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07.09.2020 13:27 Ответить
Чергова брехня: не пожежа, а артналіт.
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07.09.2020 10:30 Ответить
А почему сепары обстреляли наши позиции а не вы ихние? Вы же должны защищать Украину а вы даже себя не смогли защитить.
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07.09.2020 10:31 Ответить
Ну так піди на фронт і покажи усім нам як потрібно захищати Україну.
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07.09.2020 11:41 Ответить
В лужу перднул … ,подкацапник 11: 41
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07.09.2020 11:57 Ответить
Ну почему? Зеизбиратели - готовы! Только ссатся
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07.09.2020 13:29 Ответить
За кого голосували той хай вам і допомагає.
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07.09.2020 10:32 Ответить
больше на обстрел похоже
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07.09.2020 10:37 Ответить
Де реквізити?
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07.09.2020 10:54 Ответить
Можна подумати,що ти раніше українській армії допомагав.
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07.09.2020 11:14 Ответить
Это тот самый "провокационный " обстрел??
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07.09.2020 11:05 Ответить
Неприцельный одиночный по версии зеленой падали. А последствия, как в 2014, 2015.
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07.09.2020 11:36 Ответить
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?



Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: "Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі" - Цензор.НЕТ 2606
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07.09.2020 13:30 Ответить
Бл, когда это позорище закончится с обеспечение волонтёрами формой и прочим..одеялами!!, твою ж мать...на седьмом году войны
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07.09.2020 11:06 Ответить
это не позорище, это в сто раз эффективней чем в любой армии мира, особенно если волонтерская сеть делит бригады между собой и каждая группа занимается конкретно совей бригадой. это нужно узаконить как тероборону.
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07.09.2020 11:51 Ответить
Треба на місце клоуна патріота України і як можна скоріше. Дай Бог щоб криворізьке сміховисько змістили з посади імпічментом ще у 2020 році
Вояки повинні відкривати вогонь у відповідь як що обстріли загрожують їх життю.
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07.09.2020 11:34 Ответить
Якщо не відкривати вогонь у відповідь, то росіяни ще раз усе спалять. То навіщо відновлювати позиції.
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08.09.2020 08:49 Ответить
Так все що могло згоріти вже згоріло...
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08.09.2020 21:07 Ответить
Прислуги ***** жируют в три глотки ! Я понимаю , что Украина обречена с тупым 73%, яйцепадучий вывез награбленные миллиарды и в ус не дует ,а быдло потешается Нет чувства гордости и собственного достоинства у нации.Румыны выволокли Чаушеску и разорвали на части и сейчас спуску не дают желающим поживиться за счёт других
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07.09.2020 11:46 Ответить
Бо нації, як виявилося, всього 25%, решта бидло.
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08.09.2020 08:52 Ответить
Могу гвозди подогнать, чтобы гробы забивать.
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07.09.2020 12:49 Ответить
все понимаю, одного не могу понять,что ждали отцы командиры? почему не подпалили сухостой перед позициями когда ветер был от своих позиций. чего ждали ? ах да, говнокомандующий сказал что уже мир с кацапским говном?
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07.09.2020 12:49 Ответить
Командирів також замінили на бидло, зелені не сплять.
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08.09.2020 08:54 Ответить
А, что военный сбор уже отменили?
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07.09.2020 13:25 Ответить
ОБСЕ вытянет и3 ж... о3абоченность, которую советую им туда же опять 3апхать...А где номера счетов, адреса куда и к кому обращаться по поводу помощи?
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07.09.2020 15:26 Ответить
**** не копейки ,где Харант и Верховный главнокомандующий ,они нас защищают ,почему люди побираются по всей стране? А у вас госпожа Моника Оманская только шея и морда начали расти
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07.09.2020 15:57 Ответить
Мільйонер перетворюється на мільярдера-олігарха, на харчування армії він поклав.
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08.09.2020 08:59 Ответить
Мы ещё не всё знаем об этом пиар-перемирии президента ЗЕро
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07.09.2020 17:39 Ответить
 
 