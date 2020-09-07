Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи". ФОТОрепортаж

Позиции сил ООС в районе Красногоровки, в частности блиндажи и окопы, существенно разрушены в результате пожаров. Украинским воинам нужна помощь в восстановлении позиций.

Об этом рассказала волонтер Ирина Каптур, передает Цензор.НЕТ.

"Ужас!!! Просто больно и слезы!!!. Все, что строили бойцы на нескольких позициях - 6 !!!! - сгорело. Красногоровка. Ранен. Обгоревшие. В других местах еще сложнее там есть погибшие. И не потому, что сухо. А потому, что сепары и орки обстреляли из ВОГов. Уже официально подтвердили из ГШ. Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие -: надышались.!!!Просьба снова помочь восстановить - построить блиндажи, позиции (6.). Нужны скобы, пленка, МАСКСЕТКИ, лопаты (обычные и совковые), гвозди 150, степлер и к нему скобы, бочки 50, 30, 20л для воды, утеплитель, одеяла, кабель. И кофе со сладостями для поднятия настроения, очень все подавлены (((( Пожалуйста, НУЖНА ПОМОЩЬ !!! На фото на цинке кровь раненого воина(", - рассказала волонтер.

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