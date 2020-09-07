В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 16 человек, на водоемах - 24, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение прошедшей недели (с 31.08 по 06.09) на водных объектах Украины погибли 24 человека, во время пожаров - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 4 тыс. 88 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 34 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 577 пожаров, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 940 зданий и 28 ед. техники. Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 15 млн. 966 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 188 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 484 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 24 человека.











Фото: сайт ГСЧС