Заседание суда по делу экс-комроты харьковского "Беркута" Лукаша семь месяцев не может состояться из-за неявки адвоката: судья отказалась обращаться в квалифкомиссию адвокатуры. ФОТОрепортаж
Заседание суда по делу экс-командира роты харьковского "Беркута" Владислава Лукаша не могут состоятся уже в течение семи месяцев из-за ходатайств его адвоката о переносе заседаний. Судья удовлетворяет ходатайства защиты подозреваемого и отказывается направлять уведомления Высшую квалифкомиссию адвокатуры о привлечении адвоката к административной ответственности.
Об этом сообщил Александр Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"4 сентября 2020 года состоялось заседание Дарницкого районного суда по делу по обвинению бывшего командира батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Харьковской области Владислава Лукаша в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Со времени прошлого заседания (5 марта) прошло 7 месяцев. По этому делу не состоялось ни одного заседания в связи с ходатайствами защитника обвиняемого адвоката Н. Вознюк о переносе заседаний. На этот раз все повторилось. Опять ходатайство, снова судья Т. Щасная перенесла заседание на 11 сентября (9-30). Правда просила обвиняемого В. Лукаша передать своему защитнику предупреждение о недопустимости игнорирования вызовов в суд в течение длительного времени. При этом, наши возмущения судья Т. Щасная не учла. Мы просили принять решение об обращении к ВКК адвокатуры о привлечении Н. Вознюк к административной ответственности. Ссылка на онлайн трансляцию заседания", - рассказал Тимошенко.
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Генерал Руслан Хомчак планував операцію в Іловайску на початку серпня 2014 в кабінеті Генадія Корбана - заступника голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського. Після офіційної доповіді 40 БТРО "Кривбас" 24 серпня 2014 року про вторгнення армії РФ, генерал Хомчак повідомив "інформація не перевірена" та наказав солдатам продовжувати знаходитись в Іловайську. 29 серпня 2014, коли вже було повне оточення Іловайську, Хомчак наказав солдатам виходити по коридору в похідному порядку оскільки нібито росіяни дали "зелений коридор". Хомчак розділив армію на дві колони та пустив їх в різних напрямках. На той час ще були перемовини з росіянами, але Хомчак наказав не чекати результатів переговорів та наказав колонам почати рух. Вже після початку руху, Хомчак надає наказ першій колоні "прориватись з боем", а сам рухався в другій колоні якій такого наказу не давав та проїхав повз позиції армії РФ без жодного пострілу. Коли обстріл першої колони перекинувся і на другу колону, Хомчак розвернув свій автомобіль та разом с комбатом Юрієм Березою заховався у лісосмузі, залишивши автомобіль, він залишив там і військову рацію. Хомчак самоусунувся від командування армією та залишив солдат без військового керівництва, в результаті чого українські солдати були або вбиті, або схоплені у полон. Після того, як Хомчак вибрався з Іловайську, він набрехав, що його машину підбили, а тому він вимушений був йти пішки. Але відеозаписи та знімки супутників показали, що Хомчак спеціально заховав свій автомобіль у лісосмузі де заховався і сам. Хомчак намагався створити собі легенду щоб виправдати своє дезертирство. В 2019 році Зеленский призначив Хомчака головою Генштабу ЗСУ, а згодом головою Збройних сил України. Прокуратура України контрольована людьми Коломойского, саботує розслідування Іловайської трагедії.
https://www.facebook.com/shaposhnikov.news/videos/679478169324912/
Факти.
"Всі" знають що Іловайськ злив Порох.
Так от, кілька фактів.
Факт 1.
Сумарно 13-23 серпня самовільно вийшло з зони проведення АТО понад 1500 чоловік (переважно мобілізовані з таких з'єднань: 3 бат. 30 ОМБр, більша частина РТГр 28 ОМБр, БТрО «Прикарпаття», БТрО «Горинь»), оголивши фронт та давши змогу російським військам оточити Іловайськ. То як, їм Порох наказав?
Факт 2 .
Російські війська перейшли кордон з Україною. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев'яти батальйонно-тактичних груп: 35 тис. осіб особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК.
Степанівку спалено, Іловайськ оточено.
Питання: наказ на вторгнення Порох дав?
Факт 3.
"..28-го серпня ввечері, близько 23-ї години на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал Богдановський, і сказав, що умови змінюються, вихід можливий тільки за умови, що техніка і озброєння залишаються.
Це було для нас неприйнятним, і було сплановано йти на прорив, який мав розпочатися о 3-й годині ночі 29-го серпня. Він не розпочався. Тому що на більш низькому рівні було прийнято рішення виходити під гарантії російської сторони.
- Віктор Муженко"
То як, на низькому рівні, теж Порох наказав?
Факт 4.
29 серпня зранку почали формуватися дві колони для виходу з Іловайська: північна колона з кодовою назвою «Булава» і південна - «Вітер».
О 6-й ранку до Многопілля прибув російський офіцер, що сповістив Руслана Хомчака про умову виходу без зброї, а потім кілька разів просив затриматися з виходом
То його, мабуть, Порох прислав...
Факт 5.
Для прикриття відступу було задіяно два літаки. Один був підбитий. Генеральним Штабом була задіяна також далекобійна артилерія: 1 РДн 19 РБр і 1 РеАДн 107 РеАП підтримували українські підрозділи, що виходили, створюючи «вогневий коридор». В ході цього були виконані порядка 12 групових та поодиноких ракетних ударів з використанням від 1 до 4 установок «Точка» і приблизно 15 вогневих ударів РСЗВ «Смерч» з використанням від 1 до 3 бойових машин. В результаті 27 серпня касетна «Точка» вразила фортифікований табір неподалік села Павлівське. У цьому таборі фіксувалася російська військова броне- та інженерна техніка та десантники 247-го десантно-штурмового полку РФ.
26-29 серпня 2014 касетна «Точка» вразила щонайменше одну гаубицю з батареї Д-30 неподалік села Чумаки.
То як, прикриття не було?
Факт 6.
Керування бойовою операцією проводили Муженко та Хомчак. Питання: до них питань нема? Тільки до Пороха?
Поразка під Іловайськом справді трагедія. Загинуло 360 наших бійців (не 4 000, як волали проросійські ЗМІ та наші панікери), 430 отримали поранення, понад триста бійців потрапили в полон.
Але, винуватячи в тому одноосібно Верховного головнокомандувача, не забудьте ще кілька фактів:
- Армія була озброєна аби-як. Техніка виходила з ладу.
- Добробати підкорялись своїм командирам, а не ЗСУ.
- Деякі підрозділи не виконали накази.
- Інші підрозділи приймали самовільні рішення, оголяючи фронт.
Не дивлячись на те, під час Іловайських боїв наші воїни виказали величезну відвагу та майстерність.
Чи можна називати програний бій "ганебною поразкою"?
Втрати російських військ визнані РФ:
34 загиблих, 17 потрапили в полон. Знищено 15 одиниць техніки. Але, знаючи як приховують бойові втрати в країні-агресорі, можна вірити даним української сторони - 300 загиблих найманців, бойовиків та військовослужбовців ЗСРФ.
І ось кілька фактів:
- Батареєю Костянтина Коваля з 51 ОМБр було знищено 2 одиниці БМД-2 , російські десантники потрапили в полон до розвідників 51-ї ОМБр.
- 26 серпня під с.Агрономічним з'явилась колона російських військ у складі танку і 6 одиниць БМД. Єдина БМП-2 зі складу 51 ОМБр викотилась з укриття і з 400 м обстріляла танк у голові колони. Танк було захоплено з мінімальними пошкодженнями і використано проти ворога.
- протитанкова гармата «Рапіра» 51 ОМБр під командуванням Костянтина Коваля прямою наводкою знищила два МТЛБ-ВМК та одну МТЛБ-6М.
- артобстрілом під Новодворським було знищено 1 танк Т-72Б3 та два БМД російських десантників.
- на перехресті доріг між Олександрівкою, Вознесенкою і Горбатенко відбувся бій, у якому танк Т-64БВ та кілька БМП нашої 51-ї бригади знищили два танки Т-72БА та БМП 21-ї мотострілецької бригади РФ.
- Відрізаний хвіст колони з бійцями "Донбасу" замість того, аби відступати полями, неочікувано пішов в бій. Росіяни встигли знищити вогнем кілька вантажівок і 2 українські БМП-2, але бійці «Донбасу» захопили ворожу позицію з двома російськими танками Т-72Б3. Також взяли в полон чотирьох військовослужбовців Рф.
Це лиш кілька епізодів.
Нам є чим пишатися!
Про Іловайськ можна говорити довго.
Я лиш навів кілька фактів для тих людей, що шукають зраду серед своїх, не помічаючи дій спільного ворога.
А висновки робіть самі.
(с) В. Піддубний
Харьков. Наши дни.Титушня Геннадия Адольфовича чуть не убила парня с девушкой, которые зашли в туалет за 5 млн грн, построенный на деньги жителей города!
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/06/ohranniki-zhestoko-izbili-studentov-v-sadu-shevchenko-foto/ Больше об этом
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/06/ohorontsi-sadu-shevchenka-pobili-vidviduvachiv-harkiv-yani-vijshli-na-piket-u-harkovi-na-pidtrimku-postrazhdalih-video-foto/ пока не массовый пикет-- но начало положено