Заседание суда по делу экс-комроты харьковского "Беркута" Лукаша семь месяцев не может состояться из-за неявки адвоката: судья отказалась обращаться в квалифкомиссию адвокатуры. ФОТОрепортаж

Заседание суда по делу экс-командира роты харьковского "Беркута" Владислава Лукаша не могут состоятся уже в течение семи месяцев из-за ходатайств его адвоката о переносе заседаний. Судья удовлетворяет ходатайства защиты подозреваемого и отказывается направлять уведомления Высшую квалифкомиссию адвокатуры о привлечении адвоката к административной ответственности.

Об этом сообщил Александр Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября 2020 года состоялось заседание Дарницкого районного суда по делу по обвинению бывшего командира батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Харьковской области Владислава Лукаша в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Со времени прошлого заседания (5 марта) прошло 7 месяцев. По этому делу не состоялось ни одного заседания в связи с ходатайствами защитника обвиняемого адвоката Н. Вознюк о переносе заседаний. На этот раз все повторилось. Опять ходатайство, снова судья Т. Щасная перенесла заседание на 11 сентября (9-30). Правда просила обвиняемого В. Лукаша передать своему защитнику предупреждение о недопустимости игнорирования вызовов в суд в течение длительного времени. При этом, наши возмущения судья Т. Щасная не учла. Мы просили принять решение об обращении к ВКК адвокатуры о привлечении Н. Вознюк к административной ответственности. Ссылка на онлайн трансляцию заседания", - рассказал Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ружья со свинцовой картечью выдавались личному составу. Руководил комроты харьковского "Беркута" Лукаш", - экс-"беркутовец" Шаповалов. ВИДЕО

























