Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили "титушки"-силовики. ФОТОрепортаж
Жители Минска пришли поддержать кофейню, в которой вчера силовики-титушки устроили погром.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил блогер Sergey Naumovich в Facebook и опубликовал соответствующее фото.
Позже блогер опубликовал свежее фото очереди в минскую кофейню, которую вчера разгромила "титушки" - силовики с дубинками. Несмотря на дождь, очередь растянулась на десятки метров, в ней находятся не менее полусотни человек.
Напомним, вчера в столице Беларуси люди в масках разбили стекла в кафе и задержали нескольких посетителей. Кроме того, они избивали присутствующих дубинками. Позже в человеке, который разбивал двери, журналисты идентифицировали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.
Инцидент произошёл на проспекте Победителей в ходе очередной акции протеста. Несколько протестующих забежали в заведение О’Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.
По данным белорусских СМИ, избивали даже лежачих.
Отметим также, что 6 сентября в центре Минска 6 сентября собрались свыше 100 тысяч протестующих. К месту проведения акции были стянуты дополнительные наряды милиции и бронетехника. Силовики задержали более сотни человек.
Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Их участники не согласны с официльно озвученными результатами выборов, согласно которым победил Лукашенко, и считают, что они были грубо сфальсифицированы. Люди требуют его отставки и новых, честных выборов.
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Несколько протестующих забежали в заведение О'Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.Источник: https://censor.net/ru/p3217956
Ли от ментов компенсации ожидать
А так все законно - пришли , попили кофе , заплатили деньги
дай фамилии 10 добровольцев которые были в этом шалмане
покуда плеть нужна холопу;
Вам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу. (с)
Игорь Губерман
Пришли бы с лопатами, шпателями, вёдрами и тряпками.
Як змогли...
так можно за любой протест вписываться...
да что там за протест - так можно воевать за немцев, советских и партизан одновременно..
и выжить...
Як на мене, то по гостроті протистояння білоруський "майдан", в усякому разі, не поступається нашому.
Ждём появления отрядов сопротивление...