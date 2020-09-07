Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили "титушки"-силовики. ФОТОрепортаж

Жители Минска пришли поддержать кофейню, в которой вчера силовики-титушки устроили погром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил блогер Sergey Naumovich в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

Позже блогер опубликовал свежее фото очереди в минскую кофейню, которую вчера разгромила "титушки" - силовики с дубинками. Несмотря на дождь, очередь растянулась на десятки метров, в ней находятся не менее полусотни человек.

Напомним, вчера в столице Беларуси люди в масках разбили стекла в кафе и задержали нескольких посетителей. Кроме того, они избивали присутствующих дубинками. Позже в человеке, который разбивал двери, журналисты идентифицировали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.

Инцидент произошёл на проспекте Победителей в ходе очередной акции протеста. Несколько протестующих забежали в заведение О’Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.

По данным белорусских СМИ, избивали даже лежачих.

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Отметим также, что 6 сентября в центре Минска 6 сентября собрались свыше 100 тысяч протестующих. К месту проведения акции были стянуты дополнительные наряды милиции и бронетехника. Силовики задержали более сотни человек.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Их участники не согласны с официльно озвученными результатами выборов, согласно которым победил Лукашенко, и считают, что они были грубо сфальсифицированы. Люди требуют его отставки и новых, честных выборов.