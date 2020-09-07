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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили "титушки"-силовики. ФОТОрепортаж

Жители Минска пришли поддержать кофейню, в которой вчера силовики-титушки устроили погром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил блогер Sergey Naumovich в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили титушки-силовики 01

Позже блогер опубликовал свежее фото очереди в минскую кофейню, которую вчера разгромила "титушки" - силовики с дубинками. Несмотря на дождь, очередь растянулась на десятки метров, в ней находятся не менее полусотни человек.

Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили титушки-силовики 02

Напомним, вчера в столице Беларуси люди в масках разбили стекла в кафе и задержали нескольких посетителей. Кроме того, они избивали присутствующих дубинками. Позже в человеке, который разбивал двери, журналисты идентифицировали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.

Инцидент произошёл на проспекте Победителей в ходе очередной акции протеста. Несколько протестующих забежали в заведение О’Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.

По данным белорусских СМИ, избивали даже лежачих. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Титушки" разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим также, что 6 сентября в центре Минска 6 сентября собрались свыше 100 тысяч протестующих. К месту проведения акции были стянуты дополнительные наряды милиции и бронетехника. Силовики задержали более сотни человек.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Их участники не согласны с официльно озвученными результатами выборов, согласно которым победил Лукашенко, и считают, что они были грубо сфальсифицированы. Люди требуют его отставки и новых, честных выборов.

Беларусь (7898) Лукашенко Александр (3613) погром (242) репрессии (2767) силовики (2799) Минск (1562) титушки (507)


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Топ комментарии
+12
Нельзя поднять людей с колен,
покуда плеть нужна холопу;
Вам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу. (с)

Игорь Губерман
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07.09.2020 13:49
+11
толку от этих мирных протестов как в Минске так и в Хабаровске...
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07.09.2020 13:52
+8
Мне кажется наоборот. Мусорам по кайфу. Где они еще так безнаказанно на людях потренеруются?
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07.09.2020 13:54
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https://www.radiosvoboda.org/a/radyans%CA%B9kyy-zhakh-zamist%CA%B9-tsehly-*****%CA%B9ni-plyty/30822456.html

Радянський жах: замість цегли могильні плити

Все, що потрібно знати про "так називаємих расєянах"!
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07.09.2020 13:44 Ответить
Поддержать? это как? рубльом хотябы? так-то Януковичь тоже страусов поддерживал
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07.09.2020 13:44 Ответить
Висловити озабоченность.
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07.09.2020 13:48 Ответить
ну ты же видишь - очередь аж на улицу стоит
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07.09.2020 13:56 Ответить
я думаю , что при таком навале посетителей - они за пару часов возместят все на ремонт !

Несколько протестующих забежали в заведение О'Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.Источник: https://censor.net/ru/p3217956

Ли от ментов компенсации ожидать
А так все законно - пришли , попили кофе , заплатили деньги
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07.09.2020 15:40 Ответить
Уже заменили витрину. Говорят, денег на неё хватило с чаевых.
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07.09.2020 18:28 Ответить
Витрину им заменили БЕСПЛАТНО стекольщики. А люди приходят поддержать их морально и материально. Читайте NEXTA.
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07.09.2020 21:09 Ответить
Честь и хвала, значит, ещё и стекольщикам. А на NEXTA я сегодня пока не заглядывала. Посмотрю позже.
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07.09.2020 22:14 Ответить
Начальник ГУБОП метелит окна )) Сюр просто ))
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07.09.2020 13:44 Ответить
Нач київської поліції крищенко, переведений із Горлівки, особисто брав участь у погромі містечка добровольців під ВРУ 03.03.2018.
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07.09.2020 13:55 Ответить
по ВРУ небыло никакого "містечка добровольців" под ВРУ в 2018 году стоял алко-михо-майдан
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07.09.2020 13:57 Ответить
Саме так сєпарська мусорня, у т.ч. бєркутасти, й верещала.
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07.09.2020 14:04 Ответить
оставим в стороне твой быдло-слог

дай фамилии 10 добровольцев которые были в этом шалмане
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07.09.2020 14:06 Ответить
Они реально мусоров на измор берут...
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07.09.2020 13:46 Ответить
Мне кажется наоборот. Мусорам по кайфу. Где они еще так безнаказанно на людях потренеруются?
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07.09.2020 13:54 Ответить
"Тренировались" они так всегда. Просто не так масово и не так в открытую...
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07.09.2020 14:03 Ответить
Колись таки ці квіточки і оплески доведуть мєнтів до білої гарячки. Це така страшна тактика розрахована на те, щоб покалічити психіку мєнта. Він тебе дубинкою - ти йому квіточку, він тебе ногою - ти йому поаплодував. Нормальна людина такого знущання не витримає...
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07.09.2020 14:29 Ответить
Нельзя поднять людей с колен,
покуда плеть нужна холопу;
Вам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу. (с)

Игорь Губерман
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07.09.2020 13:49 Ответить
Ну,пришли...Поддержали(кто капеюшкой,а кто просто за дверь)дальше что?В чем смысл данной акции?Что Сябры вкладывают в смысл поддержки?
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07.09.2020 13:49 Ответить
В доме разруха, порядок нужно наводить, а тут - здрасте, мы к вам в гости на кофеёк.
Пришли бы с лопатами, шпателями, вёдрами и тряпками.
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07.09.2020 13:53 Ответить
вони їм зробили касу. це велика підтримка коли навкруги жах...
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07.09.2020 18:15 Ответить
І дали віру у себе.
Як змогли...
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07.09.2020 21:15 Ответить
мой бывший коллега,старая комуняцкая гнида и парторг цеха с улыбкой рассказывал как на сьезде один казах сказал "мы ету кандидатуру поддерживаем и РАКОМДУЕМ"..мол чурка такая не правильно сказал слово рекомендуем..хотя я думаю чтзо казах всё как надо сказал.
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07.09.2020 13:56 Ответить
Мама в 1950-годы работала на ткацкой фабрике. Их коллега еврейка не выговаривала ряд букв, но все ее любили. Получала зарплату в окошке кассы, отходила с деньгами, и говорила: "Оце ***'ю, ***'ю, а ви***у нема". Что в переводе означает: "Оце роблю, роблю, а виробу нема". Платили по виработке, сдельно.
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07.09.2020 14:40 Ответить
толку от этих мирных протестов как в Минске так и в Хабаровске...
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07.09.2020 13:52 Ответить
Так людям же давно объяснили - если они не хотят гражданской войны "как в Украине", то должны протестовать мирно - с шариками, песнями и плясками, быть помытыми и готовыми к любым физическим неудобствам со стороны местного и "импортного"(из Масквабада в гражданском) ОМОНа.
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07.09.2020 17:50 Ответить
и поддержат и поедят
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07.09.2020 13:58 Ответить
Ну,вот это ближе к правде...(в смысле "поедят")
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07.09.2020 14:01 Ответить
ага...
так можно за любой протест вписываться...
да что там за протест - так можно воевать за немцев, советских и партизан одновременно..
и выжить...
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07.09.2020 14:08 Ответить
Якщо шо, то наш 28-й день Євромайдану - 20 грудня, та й весь "передноворічно-новорічний" період теж не можна вважати бойовим. Аж до 19 січня.
Як на мене, то по гостроті протистояння білоруський "майдан", в усякому разі, не поступається нашому.
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07.09.2020 14:02 Ответить
Не кажіть пане,але різниця є ...В нас спочатку не було силового протистояння,та й вимоги були суто економічні(підписання асоціації з ЕС)
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07.09.2020 14:20 Ответить
Закон революции: если протестующие не бьют витрины, за них это сделают силовики.
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07.09.2020 14:02 Ответить
Силовики Беларуси будут и дальше устраивать негитянский riot, а народ Беларуси восстанавливать города после погромов.
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07.09.2020 14:05 Ответить
Власть Беларуси провоцирует на улицах страны "большую" кровь (гражданскую войну). Фашисты есть, собак-прислужников с палками, на людей спустили.
Ждём появления отрядов сопротивление...
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07.09.2020 14:08 Ответить
Титушки-силовики Кернеса в Харькове - парк Шевченко. В туалете за 5 млн грн побили студентов. https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/06/studentka-ohrannik-parka-skazal-chto-esli-by-bil-rukami-ubil-by-foto/ Охранник парка сказал, что, если бы бил руками, - убил бы
Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили "титушки"-силовики - Цензор.НЕТ 4915
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07.09.2020 14:10 Ответить
а эти болотные абы перед входом обувь снимали?
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07.09.2020 14:56 Ответить
Ты перед въездом в крым снимаешь?
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07.09.2020 15:07 Ответить
сейчас на крым не езжу.
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07.09.2020 15:38 Ответить
100 тыс (реально больше) не в состоянии навалять сотне титушек ????
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07.09.2020 15:07 Ответить
смотрю я на это всё и тихо офигеваю...умом Рассею не понять, ока3ывается, Беларусь тоже...далеко им до нас, далеко...
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07.09.2020 15:18 Ответить
Молодцы!
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07.09.2020 16:17 Ответить
Лукашенка, как и кремлёвская крыса, понимает только грубую силу. Если протестующие пустят силовикам кровищу, будет больше толку... Можно поджигать коктейлями милицейские машины, закидывать ментов камнями....Пора начинать показывать зубы.... Других вариантов не было, нет и не будет.....Французские протестующие не поют, не танцуют и не хлещут полицейским по мордам ромашками.... Там всегда всё серьёзно, и власть с этим считается...
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08.09.2020 13:28 Ответить
 
 